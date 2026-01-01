दुनिया में कहीं भी मिलें

इसमें कोई संदेह नहीं कि Doodle मिलकर मिलने का समय तय करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते, तो यह समय खोजने का सबसे अच्छा उपकरण नहीं होगा।

समय क्षेत्र। आपकी आठ बजे या मेरी आठ बजे? रुको, हम फिर से कब मिल रहे हैं?

हमने इन सबका पहले ही ध्यान रख लिया है। अगर आपके कोई सवाल थे, तो मैं आपको विवरण बताना चाहता था।

पोलिंग करते समय आपको दो टाइम ज़ोन सेटिंग्स का सामना करना पड़ेगा।

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मतदान समय क्षेत्र

चरण 2 के दौरान जब आप पोल बनाते हैं, तो आप "पोल का समय क्षेत्र" निर्धारित करेंगे। यदि आपके पास खाता है, तो पोल स्वचालित रूप से आपके खाते की सेटिंग्स में दिए गए समय क्षेत्र को अपना लेगा। अपना समय क्षेत्र जांचें। यहाँयदि आपके पास खाता नहीं है, तो पोल का समय क्षेत्र आपके आईपी पते से लिया जाता है। आप चरण 2 के दौरान समय क्षेत्र पर क्लिक करके यदि चाहें तो कोई अन्य चुन सकते हैं। यह आपके पोल और आपके कार्यक्रम का समय क्षेत्र होगा।

समय क्षेत्र प्रदर्शित करें

अपने प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित पर विचार करें। जब आप कोई पोल देखेंगे, तो आपको पोल के शीर्षक के ठीक नीचे "समय क्षेत्र प्रदर्शित करें" दिखाई देगा। यह समय क्षेत्र पोल देखने वाले व्यक्ति के स्थान के आधार पर अद्वितीय होगा। पोल को व्यक्ति की खाता सेटिंग्स या आईपी पते के अनुसार समय विकल्पों को समायोजित करना चाहिए। पोल का समय क्षेत्र वही रहता है और प्रत्येक प्रतिभागी के लिए प्रदर्शन विकल्प बदल दिए जाते हैं। आप समय क्षेत्र पर क्लिक करके इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल भी सकते हैं।

उदाहरण के लिए

मैं कुछ विदेशी सहयोगियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहूंगा। मैं बर्लिन में हूं और मैंने कुछ विकल्पों के साथ एक पोल बनाया है जो मुझे लगता है कि सभी के लिए काम कर सकते हैं। पोल का टाइम ज़ोन बर्लिन है। जब न्यूयॉर्क में मेरे सहयोगी पोल खोलेंगे, तो वे देखेंगे कि मेरे बर्लिन के समय उनके टाइम ज़ोन के अनुसार समायोजित हो गए हैं (ऊपर देखें)। वे सुबह 11 बजे का विकल्प चुनेंगे, जो मेरी शाम 5 बजे के बराबर होगा, 6 घंटे के समय अंतर को ध्यान में रखते हुए। जब न्यूयॉर्क समय के अनुसार सुबह 11 बजे फोन बजेगा, तो वे उसे उठाने के लिए तैयार रहेंगे।

ऐप्स के बारे में क्या?

जब आप ऐप में समय स्लॉट के साथ पोल बनाते हैं, तो Doodle आपके फोन में सेट किए गए किसी भी समय क्षेत्र को पोल का समय क्षेत्र मान लेगा। इसी तरह, ऐप में पोल देखते समय डिस्प्ले का समय क्षेत्र आपके फोन सेटिंग्स के अनुसार समायोजित हो जाएगा। समय क्षेत्र समायोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे आपके लिए स्वचालित रूप से संभालते हैं।

आप हमारे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) भी देख सकते हैं। यहाँ और अधिक जानकारी के लिए।