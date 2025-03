Não há dúvida de que o Doodle é a melhor maneira de organizar um tempo para se encontrar. Não seria a melhor ferramenta para encontrar tempo se não levássemos em conta uma questão vital.

Fusos horários. Suas 8 horas ou minhas 8 horas? Espere, quando vamos nos encontrar novamente?

Nós já cuidamos de tudo isso. No caso de você ter alguma dúvida, eu queria compartilhar os detalhes com você.

Há dois ajustes de fuso horário que você encontrará ao realizar uma votação.

Fuso horário da pesquisa

Durante a etapa 2, quando você cria a pesquisa, você definirá o "fuso horário da pesquisa". Se você tiver uma conta, a enquete deverá automaticamente levar o fuso horário que você tiver nas configurações de sua conta. Verifique a sua aqui. Se você não tiver uma conta, o fuso horário da enquete é tirado de seu endereço IP. Você é livre para clicar no fuso horário durante a etapa 2 e escolher outro se desejar. Este será o fuso horário de sua enquete e o fuso horário do seu evento.

Exibir fuso horário

Considere o seguinte da perspectiva de seus participantes. Ao visualizar uma pesquisa, você notará o "fuso horário de exibição" logo abaixo do título da pesquisa. Este fuso horário será exclusivo para a pessoa que visualiza a pesquisa, dependendo de sua localização. A enquete deve ajustar as opções de horário de acordo com as configurações de conta ou endereço IP da pessoa. O fuso horário da enquete permanece o mesmo e as opções de exibição são alteradas para cada participante. Você também pode clicar no fuso horário e mudá-lo, se desejar.

Por exemplo

Eu gostaria de ter uma conferência telefônica com alguns colegas no exterior. Estou em Berlim e criei uma pesquisa com algumas opções que acho que podem funcionar para todos. O fuso horário da pesquisa é Berlim. Quando meus colegas em Nova York abrirem a pesquisa, eles verão meu horário de Berlim ajustado ao seu fuso horário (ver acima). A opção das 11h será minha opção das 17h, levando em conta a diferença horária de 6 horas. Quando o telefone tocar às 11h, horário de Nova York, eles estarão prontos para atendê-lo.

E quanto aos aplicativos?

Quando você cria uma enquete com faixas horárias no aplicativo, Doodle tomará como fuso horário o fuso horário da enquete qualquer que seja seu telefone. Da mesma forma, ao visualizar uma enquete no aplicativo, o fuso horário de exibição será ajustado de acordo com as configurações de seu telefone. Não há necessidade de ajustar o fuso horário, nós tratamos disso para você automaticamente.

Você também pode conferir nossas FAQ aqui para mais detalhes.