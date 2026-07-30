Träffas var som helst i världen

Det råder ingen tvekan om att Doodle är det bästa sättet att komma överens om en tid för ett möte. Det skulle inte vara det bästa verktyget för att hitta en lämplig tid om vi inte tog hänsyn till en avgörande faktor.

Tidszoner. Din klockan 8 eller min klockan 8? Vänta, när ska vi träffas egentligen?

Vi har redan ordnat allt detta. Om du skulle ha några frågor ville jag bara informera dig om detaljerna.

Det finns två tidszonsinställningar som du kommer att stöta på vid avfrågning.

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Tidszon för omröstningen

I steg 2, när du skapar omröstningen, anger du ”omröstningens tidszon”. Om du har ett konto bör omröstningen automatiskt använda den tidszon som du har angett i dina kontoinställningar. Kontrollera dina inställningar här. Om du inte har ett konto hämtas tidszonen för omröstningen från din IP-adress. Du kan gärna klicka på tidszonen i steg 2 och välja en annan om du vill. Detta blir tidszonen för din omröstning och tidszonen för ditt evenemang.

Visa tidszon

Tänk på följande ur deltagarnas perspektiv. När du tittar på en omröstning kommer du att märka att det står ”visningszon” precis under omröstningens rubrik. Denna tidszon är unik för den person som tittar på omröstningen och beror på var hen befinner sig. Omröstningen bör anpassa tidsalternativen efter personens kontoinställningar eller IP-adress. Omröstningens tidszon förblir densamma, men visningsalternativen ändras för varje deltagare. Du kan också klicka på tidszonen och ändra den om du vill.

Till exempel

Jag skulle vilja ha ett konferenssamtal med några kollegor utomlands. Jag befinner mig i Berlin och har skapat en omröstning med några alternativ som jag tror kan passa alla. Tidszonen för omröstningen är Berlin. När mina kollegor i New York öppnar omröstningen kommer de att se mina tider i Berlin omräknade till deras tidszon (se ovan). Alternativet kl. 11.00 som de väljer motsvarar kl. 17.00 hos mig, med hänsyn till tidsskillnaden på 6 timmar. När telefonen ringer kl. 11.00 New York-tid kommer de att vara redo att svara.

Hur är det med apparna?

När du skapar en omröstning med tidsintervall i appen använder Doodle den tidszon som din telefon är inställd på som tidszon för omröstningen. På samma sätt anpassas tidszonen som visas när du tittar på en omröstning i appen efter inställningarna på din telefon. Du behöver inte justera tidszonen själv – vi sköter det automatiskt åt dig.

Du kan också ta en titt på våra vanliga frågor här för mer information.