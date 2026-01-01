Czy praca hybrydowa to nasza przyszłość?

Praca hybrydowa. Na początek wyjaśnijmy, o czym właściwie mówimy. Nie, nie chodzi o samochód, ale o nowy sposób pracy łączący pracę w domu i w biurze, który zyskał ogromną popularność. Podobnie jak w przypadku wielu innych trendów, globalna pandemia przyspieszyła jego upowszechnienie. Jednak w przeciwieństwie do niektórych innych – uważamy, że ten trend pozostanie z nami na dłużej.

W naszym najnowszy raport „State of Meetings”, ujawniliśmy, że aż 85 procent osób chciałoby zachować elastyczność w zakresie wyboru miejsca pracy – w domu lub w biurze. Dla wielu organizacji zmiana ta będzie oznaczała znaczącą transformację kulturową w sposobie funkcjonowania, a także wywoła efekt domina w postaci ewentualnych zmian w zasadach i praktykach.

Może to od razu wzbudzić obawy wśród przedsiębiorstw. Wprowadzenie tak znaczącej zmiany może być postrzegane jako kosztowne i prawdopodobnie wiązać się z większymi wymaganiami wobec menedżerów i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Jednak mogą się z tym wiązać pewne istotne korzyści, które sprawiają, że wszelkie początkowe inwestycje opłacają się w dłuższej perspektywie.

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Co praca hybrydowa oferuje pracownikom?

W większości ankiet dotyczących pracy hybrydowej respondenci wymieniają kilka kluczowych aspektów, które im się podobają.

Elastyczność: To jedna z największych zalet pracy zdalnej, która w modelu hybrydowym ma dodatkową zaletę. Załóżmy, że jesteś zapracowanym rekruterem i masz w domu dwoje małych dzieci. Możliwość pracy z domu pozwala ci spędzać czas z dziećmi, załatwiać sprawy domowe w przerwach między zadaniami oraz obniżyć koszty opieki nad dziećmi.

Czasami jednak trzeba udać się do biura, aby znaleźć trochę ciszy i spokoju – żeby móc spokojnie przeprowadzić ważne spotkania bez dzieci wiszących na nogach, albo po prostu porozmawiać z dorosłymi zamiast godzinami oglądać programy dla dzieci. Praca hybrydowa łączy w sobie najlepsze cechy obu rozwiązań.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Jak to się mówi: „pracuj, by żyć, a nie żyj, by pracować”. No dobrze, to trochę banał, ale właśnie z tego wiele osób czerpie korzyści dzięki pracy z domu. Badanie przeprowadzone przez Flexjobs stwierdzono, że 73 procent osób poprawiło równowagę między życiem zawodowym a prywatnym dzięki włączeniu pracy zdalnej do swojego harmonogramu.

Praca hybrydowa pozwala osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co z kolei zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego pracowników, a jednocześnie umożliwia im przychodzenie do biura w sprawach ważnych, które niektórzy pracodawcy chcą załatwiać osobiście. Stanowi to pewien kompromis. Pracownicy mogą być obecni w biurze, gdy jest to konieczne, a w pozostałych przypadkach dostosowują pracę do swojego trybu życia.

Wydajność: Czynnik ten może wynikać z połączenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz elastyczności, ale ma też znaczenie sam w sobie. Większa równowaga i kontrola nad własnym życiem przekładają się na większe zadowolenie pracowników, a praca zdalna i hybrydowa właśnie to zapewniają.

To jednak nie wszystko. W zakrojone na szeroką skalę, trwające dwa lata badanie przeprowadzone przez organizację Great Place to Work wśród ponad 800 000 pracowników, większość z nich odnotowała stabilną lub wyższą wydajność dzięki pracy z domu. Niektórzy twierdzą, że praca z domu nad określonymi zadaniami pozwala im skupić się bez rozpraszania uwagi. Inni sugerują, że bez czasu poświęcanego na dojazdy do pracy ludzie są bardziej skłonni pracować nieco dłużej, aby wykonać swoje zadania. Najprawdopodobniej jest to połączenie tych i innych czynników.

Praca hybrydowa pozwala pracownikom decydować, gdzie mogą pracować najwydajniej, co poprawia jakość wykonywanej przez nich pracy.

Jakie korzyści dla pracodawców niesie ze sobą praca hybrydowa?

Główną korzyścią dla pracodawców jest to, że pracownicy tego chcą. W najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Prudential, prawie połowa spośród 2 000 ankietowanych stwierdziła, że zrezygnowałaby z obecnej pracy na rzecz takiej, która oferuje elastyczne warunki zatrudnienia. Oznacza to, że dla pracodawców, którzy chcą pozostać konkurencyjni na rynku pracy, a jednocześnie nie chcą całkowicie zrezygnować z kultury organizacyjnej, rozwiązaniem jest praca hybrydowa.

Pomijając kwestię rekrutacji, istnieją również bardziej praktyczne powody, dla których pracodawcy chcą wprowadzić model pracy hybrydowej. Wykazano, że większa elastyczność w sposobie pracy pomaga zmniejszyć poziom stresu, a także zapobiega wypaleniu zawodowemu pracowników. Dzięki mniejszej liczbie zwolnień lekarskich firmy dysponują kadrą, która może skupić się na realizacji swoich celów.

Nie bez znaczenia są też korzyści finansowe. Podobnie jak praca zdalna, model hybrydowy pozwala firmom na reorganizację i potencjalne zmniejszenie powierzchni biurowej. W rzeczywistości, 35 procent firm planuje w tym roku zmniejszyć powierzchnię biurową. Spośród tych firm ponad dwie trzecie stwierdziło, że wynika to z wprowadzenia modelu pracy hybrydowej.

Ale jakie są w tym minusy?

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że praca hybrydowa to to idealne rozwiązanie, którego wszyscy szukaliśmy. Jednak wiąże się ona z pewnymi trudnościami – przede wszystkim z większą liczbą spotkań i dłuższymi dniami pracy dla większości osób.

W naszym ostatnia ankieta „Own your Time”, stwierdziliśmy, że prawie 70 procent respondentów zgłosiło wzrost liczby spotkań – przy czym prawie 80 procent z tych nowych spotkań miało charakter wewnętrzny.

Zapytani o te nowe spotkania, aż 74 procent respondentów stwierdziło, że „czuli się zobowiązani” do udziału w nich, nawet jeśli nie mieli na to czasu. Dla wielu osób oznaczało to wydłużenie dnia pracy, aby zdążyć wykonać swoje zadania.

Wzrost liczby spotkań wewnętrznych jest w pewnym sensie zrozumiały. Brak możliwości podchodzenia do biurka kolegi, by zadać mu szybkie pytanie, sprawia, że umawianie spotkań w celu nadrobienia zaległości staje się koniecznością. Jednak prawie dwie trzecie respondentów (63 procent) stwierdziło, że trudno im pogodzić te spotkania wewnętrzne z spotkaniami zewnętrznymi z klientami.

Chociaż dane te sprawiają, że praca zdalna i hybrydowa wydają się uciążliwe i wymagające, wiele osób stwierdziło, że po zakończeniu pandemii COVID-19 nie chce wracać do pracy wyłącznie w biurze. Badania przeprowadzone przez firmę technologiczną Barco wykazały, że że 85 procent osób chce model hybrydowy.

Zmiana kultury pracy również mogłaby przyczynić się do ograniczenia liczby tych spotkań. Na przykład wdrożenie narzędzia takiego jak Doodle Odpowiednie planowanie może zapobiec niepotrzebnej stracie czasu związanej z organizowaniem spotkań zespołów w celu przeprowadzenia rozmowy. Podczas spotkania korzystanie z takich narzędzi jak nasze „Pytania niestandardowe” może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego kierunku dyskusji i zapewnieniu jej produktywności.

Wprowadzenie bardziej ustrukturyzowanych metod pracy hybrydowej mogłoby pomóc w zmniejszeniu liczby spotkań, w których uczestniczą pracownicy, i, miejmy nadzieję, przyczynić się do zmniejszenia wypalenia zawodowego pracowników.

Tak więc, podobnie jak samochody hybrydowe, które stały się dominującym elementem branży motoryzacyjnej, model pracy hybrydowej również zagościł na stałe.

Pełną treść można przeczytać w nasz najnowszy raport „State of Meetings”, przyjrzeliśmy się niektórym możliwościom tego, jak spotkania mogą wyglądać w przyszłości.