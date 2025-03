Er hybridarbejde vores fremtid?

Hybrid arbejde. Lad os først og fremmest gøre det klart, hvad vi taler om. Nej, det er ikke bilen, men snarere en ny måde at arbejde mellem hjem og kontor på, som er eksploderet i popularitet. Som mange af disse tendenser har den globale pandemi fremskyndet dens udbredelse. Men i modsætning til nogle af de andre - tror vi, at denne er en, der er kommet for at blive.

I vores nylige State of Meetings-rapport afslørede vi, at hele 85 procent af folk gerne vil bevare fleksibiliteten i at arbejde mellem hjem og kontor. For mange organisationer vil denne ændring være et stort kulturelt skift i deres måde at arbejde på og skabe en afsmittende effekt i form af mulige ændringer i politikker og praksis.

Dette kan umiddelbart give virksomhederne røde flag. Indførelse af en så væsentlig ændring kan blive betragtet som omkostningsfuld og vil sandsynligvis stille større krav til ledere og ledende medarbejdere. Der kan imidlertid være nogle store fordele, som gør enhver tidlig investering værd at betale på lang sigt.

Hvad tilbyder hybridarbejde for medarbejderne?

I de fleste af de meningsmålinger, der er foretaget om hybridarbejde, er der flere vigtige ting, som folk siger, at de kan lide.

Fleksibilitet: Dette er en af de største ting, som folk kan lide ved fjernarbejde, og det har en ekstra fordel med en hybridmodel. Lad os sige, at du er en travl rekrutteringsmedarbejder med to små børn derhjemme. Ved at kunne arbejde hjemmefra får du mulighed for at tilbringe tid med børnene, få husarbejdet gjort mellem opgaverne og skære ned på børnepasningsregningerne.

Nogle gange har du dog brug for at tage på kontoret for at få lidt fred og ro til at komme videre med vigtige møder uden at børnene hænger ved dit ben eller bare en lille voksensamtale i stedet for timevis af børne-tv. Hybridarbejde giver det bedste af begge verdener.

Balance mellem arbejde og privatliv: Som man siger: "Arbejd for at leve, ikke lev for at arbejde". Okay, det er lidt af en kliché, men det er præcis det, som mange mennesker har haft gavn af ved at arbejde hjemmefra. En undersøgelse foretaget af Flexjobs viste, at 73 % af de adspurgte havde forbedret deres balance mellem arbejde og privatliv ved at tilføje fjernarbejde til deres skema.

Hybridarbejde bringer denne bedre balance mellem arbejde og privatliv sammen, hvilket igen fører til mindre udbrændthed hos medarbejderne, men gør det også muligt for medarbejderne at komme på kontoret til vigtige ting, som nogle arbejdsgivere ønsker at gøre ansigt til ansigt. Det giver et kompromis. De kan være der, når de har brug for det, men få arbejdet til at passe ind i deres liv, når de ikke har brug for det.

Produktivitet: Dette kan komme af en kombination af balance mellem arbejde/liv og fleksibilitet, men det står også alene. Mere balance og kontrol over deres liv fører til gladere medarbejdere, og fjernarbejde og hybridarbejde giver dem dette.

Der er dog mere end det. I en massiv toårig undersøgelse af over 800.000 medarbejdere foretaget af Great Place to Work rapporterede de fleste af dem om stabil eller øget produktivitet ved at arbejde hjemmefra. Nogle har sagt, at det at arbejde hjemmefra på visse opgaver betyder, at de kan fokusere uden distraktioner. Andre har antydet, at folk uden pendlingstid er mere villige til at arbejde lidt længere for at få tingene gjort. Efter al sandsynlighed er det en kombination af disse og andre faktorer.

Hybridarbejde giver medarbejderne mulighed for at bestemme, hvor de kan være mest produktive, hvilket forbedrer kvaliteten af det arbejde, de udfører.

Hvad tilbyder hybridarbejde arbejdsgiverne?

Den største fordel for arbejdsgiverne er, at medarbejderne ønsker det. I en nylig undersøgelse foretaget af Prudential sagde næsten halvdelen af de 2.000 adspurgte, at de ville sige deres job op til fordel for et job, der tilbyder fleksibelt arbejde. Det betyder, at for arbejdsgivere, der ønsker at forblive konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet, men som samtidig ikke helt vil miste en kontorkultur, er hybridarbejde en løsning.

Ud over rekruttering er der også mere praktiske grunde til, at arbejdsgiverne ønsker at indføre hybridarbejde. Det er blevet påvist, at mere fleksibilitet i den måde, folk arbejder på, kan bidrage til at reducere stress og udbrændthed blandt medarbejderne. Med mindre sygefravær har virksomhederne arbejdskraft til at fokusere på deres mål.

Der er også omkostningsmæssige fordele. Ligesom fjernarbejde giver en hybridmodel virksomheder mulighed for at omorganisere og potentielt reducere arbejdsområderne. Faktisk planlægger 35 % af virksomhederne at reducere kontorpladserne i år. Af disse virksomheder sagde over to tredjedele, at de gjorde det på grund af indførelsen af en hybridarbejdsmodel.

Men hvad er ulempen?

På overfladen kunne man tro, at hybridarbejde er den mirakelkur, vi alle har ledt efter. Men det er forbundet med ujævnheder på vejen - primært flere møder og længere arbejdsdage for de fleste.

I vores nylige "Own your Time"-undersøgelse fandt vi ud af, at næsten 70 procent af respondenterne rapporterede om en stigning i antallet af møder - og næsten 80 procent af disse nye møder var interne.

Da de blev spurgt om disse nye møder, svarede hele 74 % af de adspurgte, at de "følte sig forpligtet" til at deltage, selv om de ikke havde tid. For mange mennesker betød det, at de måtte forlænge deres dag for at få arbejdet gjort.

Stigningen i antallet af interne møder er på en måde forståelig. Hvis man ikke kan komme forbi en persons skrivebord for at stille et hurtigt spørgsmål, er det nødvendigt at planlægge et møde for at indhente noget. Næsten to tredjedele af de adspurgte (63 procent) sagde imidlertid, at de fandt det vanskeligt at balancere disse interne møder med eksterne møder med kunderne.

Selv om disse tal får fjern- og hybridarbejde til at lyde besværligt og krævende, er der mange, der har sagt, at de ikke ønsker at vende tilbage til en helt kontorbaseret rolle, når COVID-pandemien er overstået. En undersøgelse foretaget af teknologivirksomheden Barco viste at 85 procent af folk ønsker en hybridmodel.

En ændring i arbejdskulturen kunne også bidrage til at reducere disse møder. Hvis man f.eks. indfører et værktøj som Doodle til planlægning, kan man sikre, at der ikke går unødig tid tabt i forsøget på at samle teams til en chat. Når der er et møde, kan man ved at bruge ting som vores værktøj til brugerdefinerede spørgsmål holde mødet fokuseret og produktivt.

Ved at indføre mere strukturerede tilgange til hybridarbejde kan man bidrage til at reducere antallet af møder og forhåbentlig føre til mindre udbrændthed blandt medarbejderne.

Så på samme måde som hybridbiler er blevet et dominerende træk i bilindustrien - er hybridarbejdsmodellen også kommet for at blive.

Du kan læse den i sin helhed i ](https://doodle.com/en/resources/research-and-reports/state-of-meeting-report-2021/), hvor vi undersøgte nogle af de måder, hvorpå møder kan komme til at se ud i fremtiden.