Le travail hybride est-il notre avenir ?

Le travail hybride. Tout d'abord, précisons ce dont nous parlons. Non, ce n'est pas la voiture, mais plutôt une nouvelle façon de travailler entre la maison et le bureau qui a explosé en popularité. Comme beaucoup de ces tendances, la pandémie mondiale a accéléré son adoption. Cependant, contrairement à d'autres, nous pensons que cette tendance est là pour rester.

Dans notre récent rapport sur l'état des réunions, nous avons révélé que pas moins de 85 % des personnes souhaitent conserver la flexibilité de travailler entre le domicile et le bureau. Pour de nombreuses organisations, ce changement constituera un bouleversement culturel majeur dans leur façon de travailler et aura pour effet d'entraîner d'éventuelles modifications des politiques et des pratiques.

Cette évolution peut immédiatement mettre la puce à l'oreille des entreprises. L'adoption d'un changement aussi important pourrait être considérée comme coûteuse et exiger davantage des managers et des dirigeants. Cependant, il pourrait y avoir des avantages majeurs qui font que tout investissement précoce vaut la peine à long terme.

Qu'offre le travail hybride aux employés ?

Dans la plupart des sondages réalisés sur le travail hybride, il y a plusieurs éléments clés que les gens disent apprécier.

Flexibilité: C'est l'un des principaux aspects que les gens apprécient dans le travail à distance et qui présente un avantage supplémentaire avec un modèle hybride. Supposons que vous soyez un recruteur occupé avec deux jeunes enfants à la maison. Le fait de pouvoir travailler à domicile vous permet de passer du temps avec les enfants, d'effectuer des tâches ménagères entre deux missions et de réduire les frais de garde d'enfants.

Cependant, vous avez parfois besoin de vous rendre au bureau pour avoir un peu de paix et de tranquillité afin de poursuivre des réunions importantes sans les enfants accrochés à votre jambe ou même simplement pour avoir une petite conversation d'adulte plutôt que des heures de télévision pour enfants. Le travail hybride offre le meilleur des deux mondes.

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée : Comme le dit le dicton, "travaillez pour vivre, ne vivez pas pour travailler". D'accord, c'est un peu un cliché, mais c'est exactement ce dont beaucoup de gens ont bénéficié en travaillant à domicile. Une enquête réalisée par Flexjobs a révélé que 73 % des personnes avaient amélioré leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée en ajoutant le travail à distance à leur emploi du temps.

Le travail hybride permet d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui réduit l'épuisement professionnel, mais permet également aux employés de venir au bureau pour des tâches importantes que certains employeurs souhaitent effectuer en personne. Il offre un compromis. Les employés peuvent être présents lorsqu'ils en ont besoin, mais leur travail peut s'adapter à leur vie lorsqu'ils n'en ont pas besoin.

*Productivité : elle peut résulter de la combinaison de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de la flexibilité, mais elle est aussi indépendante. Plus d'équilibre et de contrôle dans leur vie conduit à des employés plus heureux, et le travail à distance et hybride offre cela.

Mais il y a plus. Dans une vaste enquête de deux ans menée par Great Place to Work auprès de plus de 800 000 employés, la plupart des personnes interrogées ont déclaré que le travail à domicile leur permettait de maintenir ou d'accroître leur productivité. Certains ont déclaré que le fait de travailler à domicile pour certaines tâches leur permet de se concentrer sans être distraits. D'autres ont suggéré qu'en l'absence de temps de trajet, les gens sont plus disposés à travailler un peu plus longtemps pour faire avancer les choses. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une combinaison de ces facteurs et d'autres encore.

Le travail hybride permet aux employés de décider où ils peuvent être le plus productifs, ce qui améliore la qualité de leur travail.

Qu'offre le travail hybride aux employeurs ? **

Le principal avantage pour les employeurs est que les employés le souhaitent. Dans une étude récente de Prudential, près de la moitié des 2 000 personnes interrogées ont déclaré qu'elles quitteraient leur emploi en faveur d'un travail flexible. Cela signifie que pour les employeurs qui veulent rester compétitifs sur le marché du travail, mais aussi ne pas perdre complètement la culture de bureau, le travail hybride offre une solution.

Outre le recrutement, il existe également des raisons plus pratiques pour lesquelles les employeurs souhaitent adopter le travail hybride. Il a été démontré qu'une plus grande flexibilité dans la façon de travailler contribue à réduire le stress et l'épuisement des employés. Avec moins de maladies, les entreprises ont la main d'œuvre nécessaire pour se concentrer sur leurs objectifs.

Les avantages en termes de coûts ne sont pas en reste. Comme le travail à distance, un modèle hybride permet aux entreprises de réorganiser et de réduire potentiellement les espaces de travail. En fait, 35 % des entreprises prévoient de réduire l'espace de bureau cette année. Parmi ces entreprises, plus des deux tiers ont déclaré qu'elles le faisaient en raison de l'adoption d'un modèle de travail hybride.

Mais quel est l'inconvénient ?

À première vue, on pourrait croire que le travail hybride est la solution miracle que nous recherchons tous. Cependant, il n'est pas exempt d'inconvénients - principalement plus de réunions et des journées de travail plus longues pour la plupart.

Dans notre récente enquête "Own your Time", nous avons constaté que près de 70 % des personnes interrogées ont signalé une augmentation des réunions, dont près de 80 % en interne.

Interrogées sur ces nouvelles réunions, 74 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles se sentaient "obligées" d'y assister même si elles n'avaient pas le temps. Pour beaucoup de personnes, cela signifiait qu'elles devaient prolonger leur journée pour accomplir leur travail.

D'une certaine manière, l'augmentation du nombre de réunions internes est compréhensible. L'impossibilité de passer au bureau d'une personne pour lui poser une question rapide rend nécessaire la programmation d'une réunion de rattrapage. Cependant, près de deux tiers des personnes interrogées (63 %) ont déclaré qu'il leur était difficile d'équilibrer ces réunions internes et les réunions externes avec les clients.

Bien que ces chiffres donnent l'impression que le travail à distance et le travail hybride sont lourds et exigeants, beaucoup de personnes ont dit qu'elles ne voulaient pas revenir à un rôle entièrement basé sur le bureau lorsque la pandémie de COVID sera terminée. Une étude menée par la société technologique Barco a révélé que 85 % des personnes souhaitent un modèle hybride (https://allwork.space/2021/01/future-of-work-hybrid-meetings-will-bring-balance-to-the-workplace/).

Un changement de culture professionnelle pourrait également contribuer à réduire ces réunions. Par exemple, l'adoption d'un outil comme Doodle pour la planification pourrait éviter de perdre du temps à essayer de réunir des équipes pour une discussion. Lorsqu'une réunion a lieu, l'utilisation d'outils tels que notre outil de questions personnalisées peut permettre à la réunion de rester concentrée et productive.

L'adoption d'approches plus structurées du travail hybride pourrait contribuer à réduire le nombre de réunions et, espérons-le, à réduire l'épuisement des employés.

De la même manière que les voitures hybrides sont devenues une caractéristique dominante de l'industrie automobile, le modèle de travail hybride est également là pour rester.

Vous pouvez le lire dans son intégralité dans notre récent rapport sur l'état des réunions, nous avons exploré certaines des façons dont les réunions pourraient se présenter à l'avenir.