क्या हाइब्रिड वर्किंग हमारा भविष्य है?

हाइब्रिड वर्किंग। सबसे पहले, आइए स्पष्ट करें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, यह कार नहीं है, बल्कि घर और कार्यालय के बीच काम करने का एक नया तरीका है जिसकी लोकप्रियता में विस्फोटक वृद्धि हुई है। इन कई रुझानों की तरह, वैश्विक महामारी ने इसके अपनाने की गति को तेज कर दिया है। हालांकि, अन्य कुछ रुझानों के विपरीत – हमें लगता है कि यह एक ऐसा रुझान है जो हमेशा के लिए बना रहेगा।

हमारे हाल की बैठक स्थिति रिपोर्टहमने खुलासा किया कि लगभग 85 प्रतिशत लोग घर और कार्यालय के बीच काम करने की लचीलापन बनाए रखना चाहेंगे। कई संगठनों के लिए यह बदलाव उनके काम करने के तरीके में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, साथ ही यह नीतियों और प्रथाओं में संभावित परिवर्तनों का भी असर पैदा करेगा।

अब, यह व्यवसायों के लिए तुरंत चेतावनी संकेत खड़े कर सकता है। इतनी महत्वपूर्ण परिवर्तन को अपनाना महंगा साबित हो सकता है और इससे प्रबंधकों तथा वरिष्ठ नेताओं पर अधिक मांग पड़ सकती है। हालाँकि, कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं जो किसी भी प्रारंभिक निवेश को दीर्घकाल में सार्थक बना देते हैं।

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हाइब्रिड कार्यप्रणाली कर्मचारियों को क्या प्रदान करती है?

हाइब्रिड कार्यप्रणाली पर किए गए अधिकांश सर्वेक्षणों में, कई ऐसी मुख्य बातें हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं।

लचीलापन: यह रिमोट वर्किंग के बारे में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली बातों में से एक है और हाइब्रिड मॉडल के साथ इसका एक अतिरिक्त फायदा भी है। मान लीजिए आप घर पर दो छोटे बच्चों के साथ एक व्यस्त भर्तीकर्ता हैं। घर से काम करने की सुविधा आपको बच्चों के साथ समय बिताने, कामों के बीच घरेलू काम निपटाने और बच्चों की देखभाल के खर्च को कम करने का मौका देती है।

हालाँकि, कभी-कभी आपको शांति और सुकून के लिए ऑफिस जाना पड़ता है ताकि बच्चे आपके पैर से लिपटे बिना आप महत्वपूर्ण बैठकें कर सकें, या बच्चों के टीवी के घंटों के बजाय वयस्कों से थोड़ी सी बातचीत कर सकें। हाइब्रिड वर्किंग दोनों दुनिया का सबसे अच्छा लाभ प्रदान करती है।

काम/जीवन संतुलन: जैसा कि कहा जाता है, 'जीने के लिए काम करो, काम करने के लिए मत जियो'। ठीक है, यह थोड़ा घिसा-पिटा वाक्य है, लेकिन घर से काम करके कई लोगों को वास्तव में इसका लाभ मिला है। फ्लेक्सजॉब्स द्वारा एक सर्वेक्षण पाया गया कि 73 प्रतिशत लोगों ने अपने कार्यक्रम में दूरस्थ कार्य को शामिल करके अपने कार्य/जीवन संतुलन में सुधार किया था।

हाइब्रिड कार्यप्रणाली कार्य और जीवन के बीच बेहतर संतुलन लाती है, जिससे कर्मचारियों में थकान कम होती है और यह उन महत्वपूर्ण मामलों के लिए कार्यालय आने की सुविधा भी प्रदान करती है जिन्हें कुछ नियोक्ता आमने-सामने निपटाना चाहते हैं। यह एक समझौता प्रस्तुत करती है। कर्मचारी तब उपस्थित हो सकते हैं जब उन्हें होना आवश्यक हो, लेकिन जब आवश्यक न हो तो वे अपने जीवन के अनुसार काम को समायोजित कर सकते हैं।

उत्पादकता: यह कार्य-जीवन संतुलन और लचीलेपन के संयोजन से आ सकता है, लेकिन यह अपने आप में भी खरा उतरता है। उनके जीवन में अधिक संतुलन और नियंत्रण से कर्मचारी अधिक खुश रहते हैं, और रिमोट तथा हाइब्रिड कार्य यह प्रदान करते हैं।

हालाँकि इसमें और भी बहुत कुछ है। एक ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा 800,000 से अधिक कर्मचारियों का विशाल दो-वर्षीय सर्वेक्षणअधिकांश ने घर से काम करने पर उत्पादकता स्थिर या बढ़ी हुई बताई। कुछ ने कहा कि कुछ कार्यों के लिए घर से काम करने का मतलब है कि वे बिना किसी विचलन के ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि आवागमन के समय की कमी से लोग काम पूरा करने के लिए थोड़ी अधिक देर तक काम करने को तैयार रहते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि यह इन और अन्य कारकों का संयोजन है।

हाइब्रिड कार्यप्रणाली कर्मचारियों को यह तय करने की अनुमति देती है कि वे कहाँ सबसे अधिक उत्पादक हो सकते हैं, जिससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है।

हाइब्रिड कार्य व्यवस्था नियोक्ताओं को क्या प्रदान करती है?

नियोक्ताओं के लिए मुख्य लाभ यह है कि कर्मचारी इसे चाहते हैं। में प्रूडेंशियल द्वारा एक हालिया अध्ययन2,000 उत्तरदाताओं में से लगभग आधे ने कहा कि वे लचीले काम की पेशकश करने वाली नौकरी के लिए अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि उन नियोक्ताओं के लिए जो नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं, लेकिन कार्यालय की संस्कृति को पूरी तरह से खोना भी नहीं चाहते, हाइब्रिड कार्य एक समाधान प्रदान करता है।

भर्ती के अलावा, नियोक्ताओं के लिए हाइब्रिड कार्यप्रणाली को अपनाने के और भी व्यावहारिक कारण हैं। लोगों के काम करने के तरीकों में अधिक लचीलापन तनाव और कर्मचारियों की थकान को कम करने में मदद करता है। कम बीमारी के साथ, व्यवसायों के पास अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति होती है।

लागत संबंधी लाभ भी हैं। दूरस्थ कार्य की तरह, एक हाइब्रिड मॉडल कंपनियों को पुनर्गठित करने और संभावित रूप से कार्यस्थलों को कम करने की अनुमति देता है। वास्तव में, इस साल 35 प्रतिशत व्यवसाय कार्यालय की जगह कम करने की योजना बना रहे हैं।उन कंपनियों में से, दो-तिहाई से अधिक ने कहा कि वे ऐसा एक हाइब्रिड कार्य मॉडल अपनाने के कारण कर रही थीं।

लेकिन नुकसान क्या है?

ऊपरी तौर पर, आपको लगेगा कि हाइब्रिड वर्किंग वह जादुई समाधान है जिसकी हम सभी तलाश कर रहे थे। हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं – मुख्य रूप से अधिकांश लोगों के लिए अधिक बैठकें और लंबे कार्यदिवस।

हमारे हाल का "Own your Time" सर्वेक्षण, हमने पाया कि लगभग 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैठकों में वृद्धि की सूचना दी – जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत बैठकें आंतरिक थीं।

जब इन नई बैठकों के बारे में पूछा गया, तो आश्चर्यजनक रूप से 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे समय न होने के बावजूद शामिल होने के लिए 'बाध्य महसूस करते थे'। कई लोगों के लिए इसका मतलब था कि काम पूरा करने के लिए उन्हें अपना दिन लंबा करना पड़ा।

एक तरह से आंतरिक बैठकों में वृद्धि समझ में आती है। किसी के डेस्क पर जाकर जल्दी से कोई सवाल पूछना संभव नहीं होने के कारण, एक कैच-अप शेड्यूल करना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि, लगभग दो-तिहाई उत्तरदाताओं (63 प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें इन आंतरिक बैठकों और ग्राहक-सामना करने वाली बाहरी बैठकों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल लगता है।

हालांकि ये आंकड़े दूरस्थ और हाइब्रिड काम को बोझिल और मांगपूर्ण दिखाते हैं, कई लोगों ने कहा है कि वे COVID महामारी खत्म होने के बाद पूरी तरह से कार्यालय-आधारित भूमिका में वापस नहीं जाना चाहते। प्रौद्योगिकी कंपनी Barco के शोध में पाया गया कि 85 प्रतिशत लोग एक हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं।बिंदु

कार्य संस्कृति में बदलाव भी इन बैठकों को कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी उपकरण को अपनाना Doodle शेड्यूलिंग इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि टीमों को बातचीत के लिए इकट्ठा करने की कोशिश में अनावश्यक समय बर्बाद न हो। जब कोई बैठक हो, तो हमारे कस्टम क्वेश्चन्स टूल जैसी चीज़ों का उपयोग बैठक को केंद्रित और उत्पादक बनाए रख सकता है।

हाइब्रिड कार्यप्रणाली के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण अपनाने से लोगों की बैठकों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है और उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों का बर्नआउट भी कम होगा।

जिस तरह हाइब्रिड कारें ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख विशेषता बन गई हैं, उसी तरह एक हाइब्रिड कार्य मॉडल भी स्थायी रूप से मौजूद रहने वाला है।

आप इसे पूरी तरह से में पढ़ सकते हैं। हमारी हालिया बैठक स्थिति रिपोर्ट, हमने कुछ तरीकों का पता लगाया कि भविष्य में बैठकें कैसी दिख सकती हैं।