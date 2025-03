O Trabalho Híbrido é nosso Futuro?

Trabalho híbrido. Em primeiro lugar, vamos deixar claro do que estamos falando. Não, não é o carro, mas sim uma nova maneira de trabalhar entre casa e escritório que explodiu em popularidade. Como muitas dessas tendências, a pandemia global acelerou sua adoção. Entretanto, ao contrário de algumas das outras - pensamos que esta é a que veio para ficar.

Em nosso recente relatório sobre o estado das reuniões, revelamos que até 85% das pessoas gostariam de manter a flexibilidade de trabalhar entre casa e escritório. Para muitas organizações, esta mudança será uma grande mudança cultural na forma como elas trabalham, além de criar o efeito de arrastamento de possíveis mudanças nas políticas e práticas.

Agora, isto pode levantar instantaneamente bandeiras vermelhas para as empresas. A adoção de uma mudança tão significativa poderia ser vista como custosa e provavelmente colocar uma maior demanda sobre os gerentes e líderes seniores. Entretanto, pode haver alguns benefícios importantes que fazem qualquer investimento inicial valer a pena a longo prazo.

O que o Trabalho Híbrido oferece para os funcionários?

Na maioria das pesquisas realizadas sobre o trabalho híbrido, há várias coisas fundamentais que as pessoas dizem gostar.

Flexibilidade: Esta é uma das maiores coisas que as pessoas gostam no trabalho remoto e tem uma vantagem adicional com um modelo híbrido. Digamos que você é um recrutador ocupado com duas crianças pequenas em casa. Ser capaz de trabalhar em casa lhe permite passar tempo com as crianças, fazer as tarefas domésticas entre as tarefas e cortar nas contas de cuidados infantis.

Entretanto, às vezes você precisa ir até o escritório para ter um pouco de paz e tranqüilidade para continuar com reuniões importantes sem que as crianças fiquem penduradas em sua perna ou mesmo apenas um pouco de conversa de adultos em vez de horas de TV infantil. O trabalho híbrido oferece o melhor de dois mundos.

balanço trabalho/vida: Como diz o ditado, 'trabalhar para viver, não viver para trabalhar'. Certo, então é um pouco clichê, mas é exatamente do que muitas pessoas se beneficiaram trabalhando em casa. Uma pesquisa da Flexjobs descobriu que 73% das pessoas melhoraram seu equilíbrio trabalho/vida pessoal ao adicionar o trabalho remoto ao seu horário.

O trabalho híbrido reúne este maior equilíbrio trabalho/vida pessoal, o que por sua vez leva a menos queima de funcionários, mas também permite que os funcionários venham ao escritório para coisas importantes que alguns empregadores querem fazer cara a cara. Ele oferece um compromisso. Eles podem estar lá quando precisam estar, mas têm trabalho em volta de sua vida quando não têm.

Produtividade: Esta pode vir de uma combinação de equilíbrio trabalho/vida e flexibilidade, mas também se mantém por conta própria. Mais equilíbrio e controle em suas vidas leva a funcionários mais felizes, o trabalho remoto e híbrido oferece isto.

Mas ainda há mais. Em uma pesquisa maciça de dois anos com mais de 800.000 funcionários da Great Place to Work, a maioria relatou produtividade estável ou aumentada trabalhando em casa. Alguns afirmaram que trabalhar em casa em determinadas tarefas significa que podem se concentrar sem distrações. Outros sugeriram que, sem tempo de deslocamento, as pessoas estão mais dispostas a trabalhar um pouco mais para conseguir fazer as coisas. Muito provavelmente, é uma combinação destes e de outros fatores.

O trabalho híbrido permite aos funcionários decidir onde podem ser mais produtivos, melhorando a qualidade do trabalho que fazem.

O que o trabalho híbrido oferece para os empregadores?

O maior benefício para os empregadores é que os empregados o desejam. Em um estudo recente da Prudential, quase metade dos 2.000 entrevistados disse que deixaria um emprego em favor de um que ofereça trabalho flexível. Isto significa que para os empregadores que querem permanecer competitivos no mercado de trabalho, mas também não perder completamente uma cultura de escritório, o trabalho híbrido oferece uma solução.

Além do recrutamento, há também mais razões práticas para que os empregadores queiram adotar o trabalho híbrido. Mais flexibilidade na forma como as pessoas trabalham tem sido demonstrada para ajudar a reduzir o estresse, bem como o esgotamento dos funcionários. Com menos doença, as empresas têm a mão-de-obra para se concentrar em seus objetivos.

Há também os benefícios de custo. Como o trabalho remoto, um modelo híbrido permite que as empresas se reorganizem e potencialmente reduzam os espaços de trabalho. Na verdade, 35% das empresas planejam reduzir o espaço de escritórios este ano. Dessas empresas, mais de dois terços disseram que estavam fazendo isso por causa da adoção de um modelo híbrido de trabalho.

Mas qual é a desvantagem?

Na superfície, você pensaria que o trabalho híbrido é a bala de prata que todos nós temos procurado. No entanto, ela vem com solavancos na estrada - principalmente mais reuniões e dias de trabalho mais longos para a maioria.

Em nossa recente pesquisa "Own your Time", descobrimos que quase 70% dos entrevistados relataram um aumento nas reuniões - com quase 80% dessas novas reuniões internas.

Quando perguntados sobre estas novas reuniões, 74% dos entrevistados disseram que se sentiam "obrigados" a participar mesmo que não tivessem tempo. Para muitas pessoas, isto significava prolongar o dia para trabalhar.

O aumento das reuniões internas de certa forma é compreensível. Incapaz de passar pela mesa de alguém para fazer uma pergunta rápida, significa que o agendamento de uma reunião se torna uma necessidade. Entretanto, quase dois terços dos entrevistados (63%) disseram que acharam difícil equilibrar estas reuniões internas com as reuniões externas voltadas para o cliente.

Embora estes números façam o trabalho remoto e híbrido parecer pesado e exigente, muitas pessoas têm dito que não querem voltar a um papel completamente baseado no escritório quando a pandemia da COVID acabar. A pesquisa da empresa de tecnologia Barco descobriu que 85% das pessoas querem um modelo híbrido.

Uma mudança na cultura de trabalho também poderia ajudar a reduzir essas reuniões. Por exemplo, a adoção de uma ferramenta como Doodle de agendamento poderia garantir que não se perca tempo desnecessário tentando reunir as equipes para um bate-papo. Quando há uma reunião usando coisas como nossa ferramenta de perguntas personalizadas poderia manter a reunião focada e produtiva.

A adoção de abordagens mais estruturadas do trabalho híbrido poderia ajudar a reduzir o número de reuniões que as pessoas têm e, espera-se, levar a menos queima de funcionários.

Assim, de maneira semelhante aos carros híbridos que se tornam uma característica dominante na indústria automotiva - um modelo de trabalho híbrido também está aqui para ficar.

Você pode lê-lo na íntegra em nosso recente Relatório do Estado das Reuniões*, exploramos algumas das formas que as reuniões podem ter no futuro.