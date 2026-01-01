Siadasz do pracy, gotowy zabrać się za listę zadań. I nagle — ding — pojawia się powiadomienie. Szybkie sprawdzenie poczty zamienia się w 20 minut przewijania ekranu. Wracasz do zadania, ale nie możesz się skupić. Brzmi znajomo? Cyfrowe czynniki rozpraszające są wszędzie i pochłaniają nasz czas oraz obniżają wydajność.

Jeśli masz trudności z utrzymaniem koncentracji, nie jesteś sam. Dobra wiadomość? Kilka prostych zmian może pomóc ci odzyskać kontrolę i utrzymać właściwy kierunek. Oto, jak możesz odzyskać kontrolę.

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1. Wycisz hałas: wyłącz powiadomienia

Za każdym razem, gdy telefon lub laptop wydaje sygnał dźwiękowy, Twoja koncentracja zostaje zakłócona. Nawet jeśli nie sprawdzasz powiadomień od razu, Twój umysł już się od nich odwrócił. Aby skupić się na zadaniu, wyłącz zbędne powiadomienia w telefonie i na komputerze. Podczas sesji głębokiej pracy korzystaj z trybu „Nie przeszkadzać”. Zamiast natychmiast reagować na e-maile i wiadomości, wyznacz konkretne pory na ich sprawdzanie.

2. Schowaj telefon (tak, naprawdę!)

Nawet jeśli nie sprawdzasz telefonu, sam jego widok może rozpraszać uwagę. Badania pokazują, że obecność telefonu w pobliżu — nawet leżącego ekranem do dołu — zmniejsza koncentrację. Prostym rozwiązaniem jest schowanie telefonu do szuflady, torby lub innego pokoju na czas pracy. Jeśli chcesz sprawdzić godzinę, użyj zwykłego zegarka zamiast odblokowywać telefon. Jeśli nie da się uniknąć trzymania telefonu w pobliżu, połóż go ekranem do dołu i wycisz, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi.

3. Zablokuj aplikacje i strony internetowe, które rozpraszają uwagę

W jednej chwili szukasz informacji, a w następnej już zagłębiasz się w media społecznościowe lub czytasz przypadkowe artykuły. Internet jest zaprojektowany tak, by cię wciągać. Aby zachować koncentrację, korzystaj z programów blokujących dostęp do stron internetowych, takich jak Freedom, Cold Turkey czy StayFocusd. Na telefonie ustaw limity korzystania z aplikacji społecznościowych i innych elementów rozpraszających uwagę. Jeśli masz tendencję do rozpraszania się podczas pracy, spróbuj włączyć tryb pełnoekranowy, aby skupić uwagę na bieżącym zadaniu.

4. Wyznacz jasne cele i priorytety

Łatwo jest zachować koncentrację, gdy dokładnie wiesz, co trzeba zrobić. Niejasne plany prowadzą do zwlekania i rozpraszania uwagi. Zacznij dzień od wybrania trzech kluczowych zadań, które musisz wykonać. Skorzystaj z metody podziału czasu na bloki, aby wyznaczyć konkretne przedziały czasowe na pracę, przerwy i zadania administracyjne. Pomocne jest sporządzenie pisemnej listy rzeczy do zrobienia, ponieważ poleganie na pamięci lub cyfrowych przypomnieniach często prowadzi do spędzania większej ilości czasu przed ekranem.

Narzędzie do planowania spotkań, takie jak Doodle, może również pomóc Ci zachować koncentrację, ułatwiając ustalanie terminów. Zamiast tracić czas na niekończące się wymiany e-maili, możesz utworzyć Booking Page lub zaplanować spotkania indywidualne, dzięki czemu inni będą umawiać się z Tobą tylko wtedy, gdy jesteś dostępny.

5. Stwórz miejsce do pracy wolne od czynników rozpraszających uwagę

Otoczenie wpływa na Twoją koncentrację. Zagracona przestrzeń – zarówno cyfrowa, jak i fizyczna – utrudnia skupienie się. Podczas pracy miej otwarte tylko niezbędne karty i aplikacje. Uporządkuj swoje miejsce pracy — zarówno na biurku, jak i na ekranie — aby zachować skupienie i uniknąć rozpraszania uwagi. Jeśli przeszkadza Ci hałas, znajdź ciche miejsce do pracy lub użyj słuchawek z funkcją redukcji szumów, aby pozostać w stanie skupienia.

Odzyskaj swój czas

Cyfrowe czynniki rozpraszające nie znikną, ale możesz kontrolować, w jakim stopniu na ciebie wpływają. Wyłączając powiadomienia, wyznaczając granice i korzystając z prostych narzędzi, takich jak Doodle, aby ograniczyć niepotrzebny stres związany z planowaniem, będziesz poświęcać mniej czasu na reagowanie, a więcej na realizację zadań.

Zacznij od czegoś prostego — wybierz tylko jedną wskazówkę i wypróbuj ją już dzisiaj. Różnica cię zaskoczy.