Évitez les distractions numériques et restez concentré

Vous vous mettez au travail, prêt à vous attaquer à votre liste de tâches. Puis, une notification apparaît. Une vérification rapide des courriels se transforme en 20 minutes de défilement. Vous revenez à votre tâche mais vous vous sentez déconcentré. Cela vous rappelle quelque chose ? Les distractions numériques sont omniprésentes et grignotent notre temps et notre productivité.

Si vous avez du mal à rester concentré, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle ? Quelques changements simples peuvent vous aider à reprendre le contrôle et à rester sur la bonne voie. Voici comment vous pouvez reprendre le contrôle.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

1. Faites taire le bruit : désactivez les notifications

Chaque fois que votre téléphone ou votre ordinateur portable émet une notification, votre concentration est perturbée. Même si vous ne vérifiez pas immédiatement, vous avez déjà changé d'avis. Pour rester concentré, désactivez les notifications non essentielles sur votre téléphone et votre ordinateur. Utilisez le mode "Ne pas déranger" pendant les sessions de travail approfondies. Au lieu de réagir instantanément aux courriels et aux messages, fixez des heures précises pour les consulter.

2. Cachez votre téléphone (oui, vraiment !)

Même si vous ne consultez pas votre téléphone, le simple fait de le voir peut vous distraire. Des études montrent que le fait d'avoir son téléphone à proximité, même face contre terre, réduit la concentration. Une solution simple consiste à ranger votre téléphone dans un tiroir, un sac ou une autre pièce pendant que vous travaillez. Si vous avez besoin de vérifier l'heure, utilisez une montre de base au lieu de déverrouiller votre téléphone. Si vous ne pouvez pas éviter de garder votre téléphone à proximité, placez l'écran vers le bas et mettez-le en mode silencieux pour minimiser les distractions.

3. Bloquez les applications et les sites web qui vous distraient

Un instant, vous faites des recherches ; l'instant d'après, vous êtes plongé dans les médias sociaux ou vous lisez des articles au hasard. Internet est conçu pour vous attirer. Pour rester concentré, utilisez des bloqueurs de sites Web comme Freedom, Cold Turkey ou StayFocusd. Sur votre téléphone, fixez des limites pour les médias sociaux et les autres distractions. Si vous avez tendance à vagabonder pendant que vous travaillez, essayez d'utiliser le mode plein écran pour garder votre attention sur la tâche à accomplir.

4. Fixer des objectifs et des priorités clairs

Il est facile de rester concentré lorsque vous savez exactement ce qui doit être fait. Les plans vagues conduisent à la procrastination et aux distractions. Commencez votre journée en choisissant trois tâches clés que vous devez accomplir. Utilisez des blocs de temps pour attribuer des plages horaires spécifiques au travail, aux pauses et aux tâches administratives. Il est utile de tenir une liste écrite des choses à faire, car le fait de se fier à sa mémoire ou à des rappels numériques conduit souvent à passer plus de temps devant un écran.

Doodle peut également vous aider à rester concentré en facilitant la planification. Au lieu de perdre du temps dans des chaînes d'e-mails interminables, vous pouvez créer une page de réservation ou des réunions 1:1 afin que les autres ne réservent du temps avec vous que lorsque vous êtes disponible.

5. Créez un espace de travail sans distraction

Votre environnement détermine votre concentration. Un espace numérique ou physique encombré rend la concentration plus difficile. Ne gardez ouverts que les onglets et applications essentiels lorsque vous travaillez. Désencombrez votre espace de travail, tant sur votre bureau que sur votre écran, afin de rester concentré et d'éviter les distractions. Si le bruit est un problème, trouvez un endroit calme pour travailler ou utilisez un casque anti-bruit pour rester dans la zone.

Reprenez votre temps

Les distractions numériques ne disparaîtront pas, mais vous pouvez contrôler leur impact sur vous. En désactivant les notifications, en fixant des limites et en utilisant des outils simples comme Doodle pour réduire le stress inutile lié à la planification, vous passerez moins de temps à réagir et plus de temps à accomplir les tâches qui vous incombent.

Commencez modestement - choisissez un seul conseil à essayer dès aujourd'hui. La différence vous surprendra.