Você se senta para trabalhar, pronto para cumprir sua lista de tarefas. Então, uma notificação aparece. Uma rápida verificação de e-mail se transforma em 20 minutos de rolagem. Você volta à sua tarefa, mas se sente sem foco. Isso lhe parece familiar? As distrações digitais estão por toda parte, consumindo nosso tempo e nossa produtividade.

Se você está tendo dificuldades para manter o foco, não está sozinho. A boa notícia? Algumas mudanças simples podem ajudá-lo a recuperar o controle e manter o foco. Veja como você pode retomar o controle.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

1. Silencie o ruído: desligue as notificações

Cada vez que seu telefone ou laptop toca, seu foco é interrompido. Mesmo que você não verifique imediatamente, sua mente já mudou. Para manter-se concentrado na tarefa, desative as notificações não essenciais em seu telefone e computador. Use o modo Não Perturbe durante as sessões de trabalho intenso. Em vez de reagir instantaneamente a e-mails e mensagens, defina horários específicos para verificá-los.

2. Esconda seu telefone (sim, de verdade!)

Mesmo que você não verifique seu telefone, só de vê-lo já pode ser uma distração. Estudos mostram que ter o telefone por perto - mesmo com a face voltada para baixo - reduz o foco. Uma solução simples é colocar o telefone em uma gaveta, bolsa ou em outro cômodo enquanto trabalha. Se precisar verificar a hora, use um relógio básico em vez de desbloquear o telefone. Se for inevitável manter o telefone por perto, coloque-o com a tela para baixo e no modo silencioso para minimizar as distrações.

3. Bloqueie aplicativos e sites que causam distração

Em um momento, você está pesquisando; no outro, está mergulhado nas mídias sociais ou lendo artigos aleatórios. A Internet foi projetada para atrair você. Para manter o foco, use bloqueadores de sites como Freedom, Cold Turkey ou StayFocusd. No seu telefone, defina limites de aplicativos para mídias sociais e outras distrações. Se você tende a divagar enquanto trabalha, tente usar o modo de tela cheia para manter sua atenção na tarefa em questão.

4. Defina metas e prioridades claras

É fácil manter o foco quando você sabe exatamente o que precisa ser feito. Planos vagos levam à procrastinação e a distrações. Comece o dia escolhendo três tarefas principais que você deve concluir. Use o bloqueio de tempo para atribuir intervalos de tempo específicos para o trabalho, intervalos e tarefas administrativas. Manter uma lista de tarefas por escrito ajuda, pois confiar na memória ou em lembretes digitais geralmente leva a mais tempo na tela.

O Doodle também pode ajudá-lo a manter o foco, facilitando a programação. Em vez de perder tempo em intermináveis cadeias de e-mails, você pode configurar uma página de reservas ou reuniões 1:1 para que outras pessoas reservem tempo com você somente quando estiver disponível.

5. Crie um espaço de trabalho livre de distrações

Seu ambiente molda seu foco. Um espaço digital ou físico desordenado dificulta a concentração. Mantenha apenas as guias e os aplicativos essenciais abertos quando estiver trabalhando. Limpe a desordem do seu espaço de trabalho, tanto na sua mesa quanto na tela, para manter o foco e evitar distrações. Se o barulho for um problema, encontre um local silencioso para trabalhar ou use fones de ouvido com cancelamento de ruído para se manter na zona.

Recupere seu tempo

As distrações digitais não desaparecerão, mas você pode controlar o quanto elas o afetam. Ao desativar as notificações, estabelecer limites e usar ferramentas simples como o Doodle para reduzir o estresse desnecessário da agenda, você passará menos tempo reagindo e mais tempo fazendo as coisas.

Comece aos poucos - escolha apenas uma dica para experimentar hoje. A diferença o surpreenderá.