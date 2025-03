Evita le distrazioni digitali e rimani concentrato

Vi sedete al lavoro, pronti ad affrontare la vostra lista di cose da fare. Poi... arriva una notifica. Un rapido controllo delle e-mail si trasforma in 20 minuti di scorrimento. Tornate al vostro compito, ma vi sentite poco concentrati. Vi suona familiare? Le distrazioni digitali sono ovunque e ci rubano tempo e produttività.

Se avete difficoltà a rimanere concentrati, non siete soli. La buona notizia? Alcuni semplici cambiamenti possono aiutarvi a riprendere il controllo e a rimanere in carreggiata. Ecco come potete riprendere il controllo.

1. Silenziate il rumore: spegnete le notifiche

Ogni volta che il vostro telefono o computer portatile squilla, la vostra concentrazione viene interrotta. Anche se non controllate subito, la vostra mente si è già spostata. Per rimanere concentrati, spegnete le notifiche non essenziali sul telefono e sul computer. Utilizzate la modalità Non disturbare durante le sessioni di lavoro più intense. Invece di reagire istantaneamente alle e-mail e ai messaggi, stabilite orari specifici per controllarli.

2. Nascondete il telefono (sì, davvero!)

Anche se non si controlla il telefono, il solo vederlo può distrarre. Gli studi dimostrano che avere il telefono vicino, anche se a faccia in giù, riduce la concentrazione. Una soluzione semplice è mettere il telefono in un cassetto, in una borsa o in un'altra stanza mentre si lavora. Se avete bisogno di controllare l'ora, usate un orologio semplice invece di sbloccare il telefono. Se è inevitabile tenere il telefono nelle vicinanze, mettetelo con lo schermo abbassato e in modalità silenziosa per ridurre al minimo le distrazioni.

3. Bloccate le app e i siti web che vi distraggono

Un attimo prima state facendo una ricerca, l'attimo dopo siete immersi nei social media o leggete articoli a caso. Internet è progettato per attirare l'attenzione. Per rimanere concentrati, utilizzate blocchi di siti web come Freedom, Cold Turkey o StayFocusd. Sul vostro telefono, impostate dei limiti alle applicazioni per i social media e altre distrazioni. Se tendete a divagare mentre lavorate, provate a utilizzare la modalità a schermo intero per mantenere l'attenzione sul compito da svolgere.

4. Stabilite obiettivi e priorità chiare

È facile rimanere concentrati quando si sa esattamente cosa si deve fare. I piani vaghi portano a procrastinare e a distrarsi. Iniziate la giornata scegliendo tre compiti chiave da portare a termine. Utilizzate il time-blocking per assegnare fasce orarie specifiche al lavoro, alle pause e alle attività amministrative. Tenere una lista di cose da fare scritta aiuta, perché affidarsi alla memoria o ai promemoria digitali spesso porta a passare più tempo sullo schermo.

Anche Doodle può aiutarvi a mantenere la concentrazione, rendendo facile la programmazione. Invece di perdere tempo in interminabili catene di e-mail, potete impostare una pagina di prenotazione o incontri 1:1 in modo che gli altri prenotino il tempo con voi solo quando siete disponibili.

5. Creare uno spazio di lavoro privo di distrazioni

L'ambiente in cui lavorate influenza la vostra concentrazione. Uno spazio digitale o fisico ingombro rende più difficile la concentrazione. Tenete aperte solo le schede e le applicazioni essenziali quando lavorate. Eliminate il disordine dallo spazio di lavoro, sia sulla scrivania che sullo schermo, per rimanere concentrati ed evitare distrazioni. Se il rumore è un problema, cercate un posto tranquillo per lavorare o usate cuffie a cancellazione di rumore per rimanere in zona.

Riprendetevi il vostro tempo

Le distrazioni digitali non scompariranno, ma potete controllare quanto vi influenzano. Disattivando le notifiche, fissando dei limiti e utilizzando strumenti semplici come Doodle per ridurre l'inutile stress da programmazione, passerete meno tempo a reagire e più tempo a fare le cose.

Iniziate con poco: scegliete un solo consiglio da provare oggi. La differenza vi sorprenderà.