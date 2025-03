Te sientas a trabajar, listo para abordar tu lista de tareas pendientes. Entonces aparece una notificación. Una rápida revisión del correo electrónico se convierte en 20 minutos de desplazamiento. Vuelves a tu tarea pero te sientes desconcentrado. ¿Te resulta familiar? Las distracciones digitales están por todas partes y nos roban tiempo y productividad.

Si te cuesta mantener la concentración, no eres el único. ¿La buena noticia? Unos sencillos cambios pueden ayudarte a recuperar el control y mantenerte centrado. He aquí cómo puedes recuperar el control.

1. Silencia el ruido: apaga las notificaciones

Cada vez que tu teléfono o tu portátil hacen ping, tu concentración se ve interrumpida. Incluso si no lo compruebas inmediatamente, tu mente ya ha cambiado. Para concentrarte en tus tareas, desactiva las notificaciones no esenciales del teléfono y el ordenador. Utiliza el modo No molestar durante las sesiones de trabajo en profundidad. En lugar de reaccionar instantáneamente a los correos electrónicos y mensajes, establece horas específicas para revisarlos.

2. Oculta tu teléfono (¡sí, de verdad!)

Aunque no consultes el teléfono, el simple hecho de verlo puede distraerte. Los estudios demuestran que tener el teléfono cerca -incluso boca abajo- reduce la concentración. Una solución sencilla es guardar el teléfono en un cajón, un bolso o en otra habitación mientras trabajas. Si necesitas ver la hora, utiliza un reloj básico en lugar de desbloquear el teléfono. Si es inevitable tener el teléfono cerca, colócalo con la pantalla hacia abajo y en silencio para minimizar las distracciones.

3. Bloquea las aplicaciones y sitios web que te distraigan

En un momento, estás investigando; al siguiente, estás metido de lleno en las redes sociales o leyendo artículos al azar. Internet está diseñado para atraerte. Para mantener la concentración, utiliza bloqueadores de sitios web como Freedom, Cold Turkey o StayFocusd. En tu teléfono, establece límites para las redes sociales y otras distracciones. Si tiendes a divagar mientras trabajas, prueba a utilizar el modo de pantalla completa para mantener tu atención en la tarea que tienes entre manos.

4. Establece objetivos y prioridades claros

Es fácil mantener la concentración cuando se sabe exactamente lo que hay que hacer. Los planes vagos conducen a la procrastinación y las distracciones. Empiece el día eligiendo tres tareas clave que deba completar. Utiliza el bloqueo de tiempo para asignar franjas horarias concretas al trabajo, los descansos y las tareas administrativas. Llevar una lista de tareas por escrito ayuda, ya que confiar en la memoria o en los recordatorios digitales suele llevar a pasar más tiempo frente a la pantalla.

Doodle también puede ayudarte a mantenerte concentrado al facilitarte la planificación. En lugar de perder el tiempo en interminables cadenas de correo electrónico, puedes configurar una Página de reservas o reuniones 1:1 para que otros reserven tiempo contigo solo cuando estés disponible.

5. Crea un espacio de trabajo sin distracciones

Tu entorno determina tu concentración. Un espacio físico o digital desordenado dificulta la concentración. Cuando trabajes, mantén abiertas sólo las pestañas y aplicaciones esenciales. Elimina el desorden de tu espacio de trabajo -tanto en tu escritorio como en tu pantalla- para mantener la concentración y evitar distracciones. Si el ruido es un problema, busca un lugar tranquilo para trabajar o utiliza auriculares con cancelación de ruido para mantenerte en la zona.

Recupera tu tiempo

Las distracciones digitales no desaparecerán, pero puedes controlar hasta qué punto te afectan. Si desactivas las notificaciones, estableces límites y utilizas herramientas sencillas como Doodle para reducir el estrés innecesario de la agenda, dedicarás menos tiempo a reaccionar y más a hacer las cosas.

Empieza poco a poco: elige un solo consejo y pruébalo hoy mismo. La diferencia te sorprenderá.