Digitale Ablenkungen vermeiden und fokussiert bleiben

Sie setzen sich an die Arbeit, bereit, Ihre Aufgabenliste abzuarbeiten. Und dann taucht eine Benachrichtigung auf. Aus einem kurzen E-Mail-Check werden 20 Minuten Scrollen. Sie kehren zu Ihrer Aufgabe zurück, fühlen sich aber unkonzentriert. Kommt Ihnen das bekannt vor? Digitale Ablenkungen sind allgegenwärtig und zehren an unserer Zeit und Produktivität.

Wenn Sie damit zu kämpfen haben, sich zu konzentrieren, sind Sie nicht allein. Und die gute Nachricht? Ein paar einfache Änderungen können Ihnen helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen und auf Kurs zu bleiben. Hier erfahren Sie, wie Sie die Kontrolle zurückgewinnen können.

1. Schalten Sie den Lärm ab: Deaktivieren Sie Benachrichtigungen

Jedes Mal, wenn Ihr Telefon oder Laptop pingt, wird Ihre Konzentration gestört. Selbst wenn Sie nicht sofort nachschauen, sind Ihre Gedanken bereits woanders. Um bei der Sache zu bleiben, schalten Sie unwichtige Benachrichtigungen auf Ihrem Handy und Computer aus. Verwenden Sie während intensiver Arbeitssitzungen den Modus "Bitte nicht stören". Reagieren Sie nicht sofort auf E-Mails und Nachrichten, sondern legen Sie bestimmte Zeiten fest, zu denen Sie sie abrufen.

2. Verstecken Sie Ihr Telefon (ja, wirklich!)

Selbst wenn Sie Ihr Telefon nicht abrufen, kann der bloße Anblick eine Ablenkung darstellen. Studien haben gezeigt, dass die Anwesenheit des Telefons - selbst mit dem Gesicht nach unten - die Konzentration mindert. Eine einfache Lösung besteht darin, das Handy während der Arbeit in eine Schublade, eine Tasche oder einen anderen Raum zu legen. Wenn Sie die Uhrzeit ablesen müssen, verwenden Sie eine einfache Uhr, anstatt Ihr Handy zu entsperren. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, das Telefon in der Nähe zu haben, sollten Sie es mit dem Bildschirm nach unten und auf lautlos stellen, um die Ablenkung zu minimieren.

3. Blockieren Sie ablenkende Apps und Websites

In einem Moment recherchieren Sie, im nächsten sind Sie in den sozialen Medien unterwegs oder lesen irgendwelche Artikel. Das Internet ist so konzipiert, dass es Sie in seinen Bann zieht. Um konzentriert zu bleiben, verwenden Sie Website-Blocker wie Freedom, Cold Turkey oder StayFocusd. Legen Sie auf Ihrem Handy App-Beschränkungen für soziale Medien und andere Ablenkungen fest. Wenn Sie dazu neigen, während der Arbeit abzuschweifen, sollten Sie den Vollbildmodus verwenden, um Ihre Aufmerksamkeit auf die aktuelle Aufgabe zu lenken.

4. Setzen Sie klare Ziele und Prioritäten

Es ist leicht, sich zu konzentrieren, wenn Sie genau wissen, was zu tun ist. Vage Pläne führen zu Aufschieberitis und Ablenkung. Beginnen Sie Ihren Tag mit drei wichtigen Aufgaben, die Sie erledigen müssen. Nutzen Sie die Zeitsperre, um bestimmte Zeitfenster für Arbeit, Pausen und Verwaltungsaufgaben zuzuweisen. Das Führen einer schriftlichen Aufgabenliste ist hilfreich, da das Verlassen auf Erinnerungen oder digitale Erinnerungen oft zu mehr Bildschirmzeit führt.

Doodle kann Ihnen auch helfen, sich zu konzentrieren, indem es die Zeitplanung mühelos macht. Anstatt Zeit in endlosen E-Mail-Ketten zu verlieren, können Sie eine Buchungsseite oder 1:1-Meetings einrichten, damit andere nur dann Zeit mit Ihnen buchen, wenn Sie verfügbar sind.

5. Schaffen Sie einen ablenkungsfreien Arbeitsbereich

Ihre Umgebung beeinflusst Ihre Konzentration. Ein unübersichtlicher digitaler oder physischer Raum erschwert die Konzentration. Lassen Sie bei der Arbeit nur die wichtigsten Tabs und Apps geöffnet. Entrümpeln Sie Ihren Arbeitsplatz - sowohl auf dem Schreibtisch als auch auf dem Bildschirm -, um konzentriert zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden. Wenn Lärm ein Problem darstellt, suchen Sie sich einen ruhigen Platz zum Arbeiten oder verwenden Sie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, um in der richtigen Stimmung zu bleiben.

Holen Sie sich Ihre Zeit zurück

Die digitalen Ablenkungen werden nicht verschwinden, aber Sie können kontrollieren, wie stark sie Sie beeinflussen. Indem Sie Benachrichtigungen ausschalten, Grenzen setzen und einfache Tools wie Doodle verwenden, um unnötigen Planungsstress zu vermeiden, verbringen Sie weniger Zeit damit, zu reagieren und mehr Zeit damit, Dinge zu erledigen.

Fangen Sie klein an - wählen Sie nur einen Tipp, den Sie heute ausprobieren. Der Unterschied wird Sie überraschen.