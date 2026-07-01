Du sätter dig ner för att arbeta, redo att ta itu med din att-göra-lista. Plötsligt – ding – dyker en notis upp. En snabb titt på e-posten blir till 20 minuters bläddring. Du återgår till din uppgift men känner dig okoncentrerad. Låter det bekant? Digitala distraktioner finns överallt och tär på vår tid och produktivitet.

Om du har svårt att hålla fokus är du inte ensam. Den goda nyheten? Några enkla förändringar kan hjälpa dig att återfå kontrollen och hålla dig på rätt spår. Så här kan du ta tillbaka kontrollen.

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1. Stäng av ljudet: stäng av aviseringarna

Varje gång din telefon eller dator piper avbryts din koncentration. Även om du inte kollar direkt har dina tankar redan vandrat iväg. För att hålla fokus på uppgiften bör du stänga av onödiga aviseringar på din telefon och dator. Använd läget ”Stör ej” under perioder av koncentrerat arbete. Istället för att reagera direkt på e-postmeddelanden och meddelanden bör du bestämma specifika tidpunkter då du kollar dem.

2. Göm din telefon (ja, på allvar!)

Även om du inte kollar din mobil kan det vara distraherande bara att se den. Studier visar att det minskar koncentrationen att ha mobilen i närheten – även om den ligger med skärmen nedåt. En enkel lösning är att lägga mobilen i en låda, väska eller i ett annat rum när du arbetar. Om du behöver kolla tiden, använd en vanlig klocka istället för att låsa upp mobilen. Om det är oundvikligt att ha mobilen i närheten, lägg den med skärmen nedåt och sätt den på ljudlöst läge för att minimera distraktioner.

3. Blockera appar och webbplatser som distraherar

Ena stunden håller du på att forska, och i nästa är du helt uppslukad av sociala medier eller läser slumpmässiga artiklar. Internet är utformat för att dra in dig. För att hålla fokus kan du använda webbplatsblockerare som Freedom, Cold Turkey eller StayFocusd. På din mobil kan du ställa in tidsgränser för appar som sociala medier och andra distraktioner. Om du har en tendens att tappa koncentrationen när du arbetar kan du prova att använda helskärmsläge för att hålla uppmärksamheten på uppgiften du håller på med.

4. Sätt upp tydliga mål och prioriteringar

Det är lätt att hålla fokus när man vet exakt vad som behöver göras. Vaga planer leder till att man skjuter upp saker och blir distraherad. Börja dagen med att välja ut tre viktiga uppgifter som du måste slutföra. Använd tidsblockering för att avsätta specifika tidsintervaller för arbete, pauser och administrativa uppgifter. Det hjälper att ha en skriftlig att-göra-lista, eftersom det ofta leder till mer skärmtid om man förlitar sig på minnet eller digitala påminnelser.

Ett schemaläggningsverktyg som Doodle kan också hjälpa dig att hålla fokus genom att göra schemaläggningen smidig. Istället för att slösa tid på ändlösa e-postkedjor kan du skapa en Booking Page eller 1:1-möten så att andra bokar tid med dig endast när du är tillgänglig.

5. Skapa en arbetsplats utan distraktioner

Din omgivning påverkar din koncentrationsförmåga. En rörig digital eller fysisk miljö gör det svårare att koncentrera sig. Håll endast de nödvändiga flikarna och apparna öppna när du arbetar. Rensa bort allt onödigt från din arbetsplats – både på skrivbordet och på skärmen – för att behålla fokus och undvika distraktioner. Om buller är ett problem, hitta en lugn plats att arbeta på eller använd hörlurar med brusreducering för att hålla dig fokuserad.

Ta tillbaka din tid

Digitala distraktioner kommer inte att försvinna, men du kan styra hur mycket de påverkar dig. Genom att stänga av aviseringar, sätta gränser och använda enkla verktyg som Doodle för att minska onödig stress kring schemaläggning kommer du att lägga mindre tid på att reagera och mer tid på att få saker gjorda.

Börja i liten skala – välj bara ett tips som du kan prova idag. Du kommer att bli förvånad över skillnaden.