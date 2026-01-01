Przedstawmy sytuację. Pracujesz w świetnym start-upie i w ramach swoich obowiązków musisz regularnie spotykać się z klientami. Ponieważ większość przychodów firmy przeznacza się na rozwój działalności, wirtualne spotkania są dla Ciebie najlepszym sposobem na nawiązywanie kontaktów. Doodle’s strona rezerwacji stało się przełomowym rozwiązaniem i pozwoliło Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dzięki temu udało Ci się pozyskać ważnego klienta, który może znacznie rozwinąć działalność firmy. Jest jednak jeden haczyk… ich dział IT zezwala na spotkania wyłącznie za pośrednictwem Microsoft Teams.

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Cóż, ten problem już nie istnieje! Z radością przedstawiamy wam wreszcie naszą najnowszą integrację – Microsoft Teams. Po ogromnym sukcesie integracji z Zoomem jest to kolejna opcja wideokonferencji dostępna w Doodle, dzięki której nawiązanie kontaktu z potrzebnymi osobami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – szybko, bezpiecznie i pewnie.

Dlaczego warto wdrożyć Microsoft Teams?

Nasza decyzja o wdrożeniu aplikacji Microsoft Teams nie była przypadkowa. Już w październiku ubiegłego roku aplikacja Teams miała ponad 115 milionów aktywnych użytkowników dziennie na całym świecie.

Nie chodziło jednak tylko o liczby. W Doodle uważamy, że naprawdę ważne jest, by wsłuchiwać się w potrzeby naszych użytkowników. W niedawnej ankiecie około jedna trzecia z was stwierdziła, że Microsoft Teams powinien być kolejnym narzędziem, z którym zintegrujemy Doodle. Wysłuchaliśmy was i voilà… oto nasza nowa integracja.

Co więcej, trudno nie zauważyć, że pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki wszyscy pracujemy. Korzystanie z narzędzi do prowadzenia konferencji internetowych, takich jak Microsoft Teams wzrosła o około 500 procent. Spotkania wirtualne na razie nie znikną, dlatego oferujemy integrację z wieloma platformami, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę i efektywność podczas spotkań.

Jakie możliwości oferuje integracja z aplikacją Teams?

Nasza integracja z Microsoft Teams stanowi kolejne narzędzie – obok Zoom – które można połączyć z Doodle i które pomoże Ci nawiązać kontakt z klientami lub zorganizować spotkanie zespołu. Dzięki wsparciu Doodle korzystanie z Microsoft Teams znacznie ułatwi Ci planowanie dnia.

Wyglądaj bardziej profesjonalnie: Praca zdalna wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest pytanie: jak zachować profesjonalny wygląd poza biurem? Ogromna liczba dużych firm wykorzystuje pakiet Microsoft Office jako podstawę swojej działalności. Wysyłanie komuś zaproszenia na spotkanie za pośrednictwem serwisu Doodle zawarcie linku do Microsoft Teams to świetny sposób na nadanie całości profesjonalnego charakteru. Dla wielu start-upów to naprawdę pomaga wyrównać szanse w rywalizacji z większymi, bardziej uznanymi firmami. Ponadto, jeśli martwisz się, że Twoje mieszkanie wygląda nieco niechlujnie lub że ściany są pokryte rysunkami dzieci wykonanymi kredkami – aplikacja udostępnia tła z zielonym ekranem, które pomogą zachować profesjonalny wygląd.

Bezpieczeństwo i pewność: Pakiet Microsoft Office to jedno z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w biznesie. Nie sądzę, żeby wiele osób się z tym nie zgodziło. Dlatego łatwo zrozumieć, że zabezpieczenia informatyczne są tworzone z uwzględnieniem tej kwestii. Dla osób pracujących w tych dużych firmach lub tych z startupów, które chcą się z nimi spotkać, bezpieczeństwo informatyczne jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Załóżmy, że pracujesz w startupie i chcesz umówić się na spotkanie z klientem z branży bankowej – jego dział IT może uniemożliwić Ci korzystanie z takich narzędzi jak Zoom czy Google Hangouts, ponieważ nie zostały one zatwierdzone w ramach polityki IT tej firmy. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że Microsoft Teams zostanie zatwierdzony, a korzystanie z niego zapewni, że spotkanie dojdzie do skutku.

Spotkania bez zmartwień: Wiemy już, dlaczego integracja z Teamsem to świetne rozwiązanie, ale wisienką na torcie jest to, że obejmuje ona kilka bardzo cenionych funkcji Doodle. Gdy wybierzesz Teams jako domyślne narzędzie do wideokonferencji w Doodle, do każdego zarezerwowanego spotkania zostanie automatycznie dodany link do Teams. Oznacza to, że nie musisz się martwić, że o tym zapomnisz. Ponadto, jeśli Ty lub Twoi klienci zmienicie zdanie co do terminu spotkania – Doodle automatycznie zaktualizuje link do Teams.

Jak zacząć

Integracja z Microsoft Teams jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników Doodle Premium. Stworzyliśmy ta strona aby pokazać Ci, jak zacząć. Pamiętaj, że aby w pełni korzystać z tej funkcji, musisz posiadać konto Microsoft Office 365 Business lub Education oraz upewnić się, że Twój kalendarz jest połączony z Doodle. W przeciwnym razie życzymy udanego planowania!