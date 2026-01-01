आइए परिदृश्य तैयार करें। आप एक शानदार स्टार्ट-अप में काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में आपको नियमित रूप से ग्राहकों से मिलना होता है। चूंकि कंपनी की अधिकांश आय व्यवसाय बढ़ाने में जा रही है, लोगों से जुड़ने के लिए वर्चुअल मीटिंग्स आपका प्रमुख माध्यम हैं। Doodle के बुकिंग पेज यह एक गेम-चेंजर रहा है और इसने आपका बहुत समय बचाया है। इसने आपको एक प्रमुख ग्राहक जीतने में सक्षम बनाया है, जो व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकता है। एक अड़चन है… उनका आईटी विभाग उन्हें केवल का उपयोग करके मिलने की अनुमति देगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्सबिंदु

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खैर, अब इसे एक समस्या न मानें! हमें अंततः आपको हमारे नवीनतम इंटीग्रेशन – Microsoft Teams से मिलवाते हुए खुशी हो रही है। हमारे अत्यधिक सफल Zoom इंटीग्रेशन के बाद, यह Doodle में एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विकल्प जोड़ता है और उन लोगों से जल्दी, सुरक्षित और संरक्षित रूप से जुड़ना पहले से कहीं अधिक आसान बना देता है।

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्यों पेश करें?

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को पेश करने का हमारा निर्णय आकस्मिक नहीं था। पिछले साल अक्टूबर तक, टीम्स ने 115 मिलियन से अधिक सक्रिय दैनिक उपयोगकर्ता दुनिया भर में

यह सिर्फ़ आंकड़ों के बारे में नहीं था। Doodle में, हम मानते हैं कि यह सुनना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उपयोगकर्ता क्या चाहते हैं। हाल ही में हुए एक उपयोगकर्ता सर्वेक्षण में, आप में से लगभग एक तिहाई ने कहा कि Microsoft Teams अगला टूल होना चाहिए जिसके साथ हम Doodle को एकीकृत करें। हमने सुना और voilà… हमारा नया एकीकरण।

इन सबके अलावा, इस तथ्य से इनकार करना मुश्किल है कि COVID-19 महामारी के कारण हम सभी का काम करने का तरीका बदल गया है। Microsoft Teams जैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों का उपयोग लगभग 500 प्रतिशत से बढ़ गया है. वर्चुअल मीटिंग्स कुछ समय के लिए जारी रहेंगी और अब हम आपकी कुशलतापूर्वक और आसानी से बैठक करने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण प्रदान करते हैं।

टीम्स इंटीग्रेशन क्या कर सकता है?

हमारा Microsoft Teams इंटीग्रेशन Doodle से जुड़ने के लिए Zoom जैसे एक और उपकरण के रूप में कार्य करता है और आपको ग्राहकों से जुड़ने या टीम के साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। Doodle की ताकत के साथ, Microsoft Teams का उपयोग आपके दिन की समय-सारिणी तय करना बहुत आसान बना देगा।

अधिक पेशेवर दिखें: दूरस्थ रूप से काम करने में अपनी चुनौतियाँ होती हैं। इनमें से एक यह है कि आप कार्यालय के बाहर पेशेवर कैसे दिखें? बड़ी संख्या में बड़ी कंपनियाँ अपने कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आधार के रूप में उपयोग करती हैं। Doodle के माध्यम से किसी को मीटिंग का निमंत्रण भेजना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिंक शामिल करना पेशेवर अनुभव देने का एक शानदार तरीका है। कई स्टार्टअप्स के लिए, यह बड़ी और स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बराबरी का माहौल बनाने में वाकई मदद करता है। साथ ही, अगर आपको अपने घर के थोड़े अव्यवस्थित दिखने या दीवारों पर बच्चों की क्रेयॉन ड्राइंग्स होने की चिंता है – तो वे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड प्रदान करते हैं जो व्यावसायिक माहौल बनाए रखने में मदद करते हैं।

सुरक्षित और संरक्षित: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है व्यवसाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों में से एकमुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस बात से असहमत होंगे। इसीलिए यह समझना आसान है कि आईटी सुरक्षा को इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों या स्टार्टअप्स में काम करने वालों के लिए, जो इनसे मिलना चाहते हैं, आईटी सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप में काम करते हैं और एक बैंकिंग क्लाइंट के साथ मीटिंग सेट करना चाहते हैं – उनका आईटी विभाग आपको ज़ूम या गूगल हैंगआउट्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से रोक सकता है क्योंकि उन्हें उनकी आईटी नीति के तहत अनुमोदित नहीं किया गया है। हालाँकि, संभावना है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अनुमोदित किया जाएगा और इसका उपयोग आपकी मीटिंग को आगे बढ़ा सकता है।

बैठकों में मानसिक शांति: तो हमने पहले ही यह स्थापित कर लिया है कि हमारी Teams इंटीग्रेशन एक बेहतरीन विकल्प क्यों है, लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है वह यह है कि इसमें कुछ बेहद पसंदीदा Doodle फीचर्स शामिल हैं। एक बार जब आप Doodle में Teams को अपना डिफ़ॉल्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल चुन लेते हैं, तो आप जो भी मीटिंग बुक करेंगे, उसमें स्वचालित रूप से एक Teams लिंक जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको भूलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही, अगर आप या आपके क्लाइंट्स मीटिंग के समय को लेकर अपना मन बदलते हैं – Doodle स्वचालित रूप से Teams लिंक अपडेट कर देगा।

शुरू कैसे करें

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटीग्रेशन सभी Doodle Premium उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त है। हमने बनाया है यह पृष्ठ हम आपको शुरुआत करने का तरीका बताएँगे। बस इतना जान लें कि आपको Microsoft Office 365 Business या Education खाता चाहिए और सही अनुभव के लिए सुनिश्चित करें कि आपका कैलेंडर Doodle से जुड़ा हो। अन्यथा, शुभ शेड्यूलिंग!