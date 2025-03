Microsoft Office ist eines der wichtigsten Tools für Unternehmen . Ich glaube nicht, dass viele Leute das bestreiten würden. Deshalb ist es leicht zu verstehen, dass die IT-Sicherheit mit diesem Gedanken aufgebaut wird. Für Menschen, die in diesen großen Unternehmen arbeiten, oder für diejenigen in Start-ups, die sich mit ihnen treffen wollen, ist IT-Sicherheit etwas, das man unbedingt berücksichtigen muss. Nehmen wir an, Sie arbeiten in einem Startup und möchten ein Meeting mit einem Bankkunden vereinbaren. Die IT-Abteilung des Unternehmens könnte Sie daran hindern, Zoom oder Google Hangouts zu verwenden, da dies nicht im Rahmen ihrer IT-Richtlinien genehmigt wurde. Die Chancen stehen jedoch gut, dass Microsoft Teams genehmigt wird und Sie damit Ihre Besprechung durchführen können.