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Bereit loszulegen?

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Doodle funktioniert nahtlos mit den Tools, die du jeden Tag nutzt

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Webex by Cisco

Integriere Videokonferenzen mit nur einem Klick in deinen hybriden Arbeitsalltag.

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Zoom

Füge Zoom Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.

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Outlook Add-In

Verknüpfe das Planungstool Doodle direkt mit deinen Emails und deinem Kalender.

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Zapier

Verbinde Doodle mit tausenden Optionen zur Integration mit deinen Tools.

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Google Meet

Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.

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Microsoft Exchange online

Füge Doodle zu deinen E-Mails und deinem Kalender hinzu und plane deinen Tag ganz einfach nebenbei.

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Google Calendar

Verschaffe dir einen klaren Überblick über deinen Tag und lasse Kalendereinträge automatisch synchronisieren.

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Microsoft Office 365

Hol dir Doodle in dein Office, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch selbstbestimmt zu arbeiten.

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iPhone App

Die iPhone-App von Doodle ist derzeit nicht verfügbar, da wir an einer neuen und verbesserten mobilen Anwendung arbeiten. In der Zwischenzeit können Sie Ihren Terminkalender auch unterwegs über unsere vollständig optimierte mobile Website verwalten - ohne Download.

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Android App

Die Android-App von Doodle ist derzeit nicht verfügbar, da wir an einer besseren mobilen Lösung arbeiten. In der Zwischenzeit können Sie mit unserer vollständig optimierten mobilen Website jederzeit und überall Meetings planen und verwalten - ohne App.