Prepariamo la scena. Lavorate per una brillante start-up e dovete incontrare regolarmente i clienti come parte del vostro lavoro. Poiché la maggior parte delle entrate dell'azienda è destinata alla crescita dell'attività, le riunioni virtuali sono la soluzione ideale per entrare in contatto con le persone. La di Doodle (https://doodle.com/en/features/booking-page/) ha cambiato le carte in tavola e vi ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Questo vi ha permesso di ottenere un cliente importante che potrebbe far crescere l'attività in modo massiccio. C'è solo un problema... il loro reparto IT permette di incontrarsi solo con Microsoft Teams.

Bene, non consideratelo più un problema! Siamo lieti di presentarvi la nostra ultima integrazione: Microsoft Teams. Dopo l'integrazione con Zoom, che ha riscosso un enorme successo, questa integrazione aggiunge un'altra opzione di videoconferenza a Doodle e rende più facile che mai connettersi alle persone di cui si ha bisogno in modo rapido, sicuro e protetto.

**Perché introdurre Microsoft Teams?

La scelta di introdurre Microsoft Teams non è stata casuale. A ottobre dello scorso anno, Teams contava oltre 115 milioni di utenti attivi giornalieri in tutto il mondo.

Ma non si trattava solo di numeri. In Doodle pensiamo che sia molto importante ascoltare i desideri dei nostri utenti. In un recente sondaggio tra gli utenti, circa un terzo di voi ha dichiarato che Microsoft Teams dovrebbe essere il prossimo strumento con cui integrare Doodle. Abbiamo ascoltato e voilà... la nostra nuova integrazione.

Oltre a tutto ciò, è difficile evitare il fatto che il modo in cui tutti noi lavoriamo è cambiato a causa della pandemia COVID 19. L'uso di strumenti per le conferenze web è diventato sempre più diffuso. L'uso di strumenti per le conferenze web come Microsoft Teams è aumentato di circa il 500%. Le riunioni virtuali non andranno da nessuna parte per un po' e ora offriamo l'integrazione con una varietà di piattaforme per massimizzare la vostra capacità di riunirvi in modo efficiente e semplice.

Cosa può fare l'integrazione con Teams?

La nostra integrazione con Microsoft Teams si aggiunge a Zoom come ulteriore strumento per collegarsi a Doodle e aiutarvi a connettervi con i clienti o a riunirvi in team. Con la potenza di Doodle alle spalle, l'utilizzo di Microsoft Teams renderà molto più semplice la programmazione della giornata.

Assumere un aspetto più professionale: Lavorare a distanza comporta una serie di sfide. Una di queste è come apparire professionali fuori dall'ufficio? Un gran numero di grandi aziende utilizza Microsoft Office come base per le proprie attività. Lavorare a distanza comporta una serie di sfide. Una di queste è come apparire professionali fuori dall'ufficio? Un gran numero di grandi aziende utilizza Microsoft Office come base per le proprie attività. Inviare a qualcuno un invito a una riunione tramite Doodle con un link a Microsoft Teams è un ottimo modo per trasmettere un'atmosfera professionale. Per molte startup, questo aiuta davvero a livellare il campo di gioco rispetto alle aziende più grandi e consolidate. Inoltre, se siete preoccupati che la vostra casa appaia un po' trasandata o che i disegni a pastello dei bambini siano sparsi sul muro, il sito offre sfondi a schermo verde che possono aiutare a mantenere l'atmosfera aziendale.

Sicuro e protetto: Microsoft Office è Microsoft Office è uno degli strumenti chiave utilizzati dalle aziende . Non credo che molte persone siano d'accordo con questo. Ecco perché è facile capire che la sicurezza informatica sia stata costruita tenendo conto di questo aspetto. Per chi lavora in queste grandi aziende o per chi lavora nelle startup e vuole incontrarle, la sicurezza informatica è un aspetto importante da considerare. Se lavorate in una startup e volete organizzare una riunione con un cliente bancario, il loro reparto IT potrebbe impedirvi di usare Zoom o Google Hangouts perché non sono stati approvati come parte della loro politica IT. Tuttavia, è probabile che Microsoft Teams sia approvato e il suo utilizzo può garantire la riuscita della riunione.

*Pace delle riunioni:** *Abbiamo già stabilito perché la nostra integrazione con Teams è un'ottima opzione, ma la ciliegina sulla torta è che include le tanto amate funzioni Doodle. Una volta selezionato Teams come strumento di videoconferenza predefinito in Doodle, tutte le riunioni prenotate aggiungeranno automaticamente un link a Teams. In questo modo non dovrete preoccuparvi di dimenticarvene. Inoltre, se voi o i vostri clienti cambiate idea sulla data dell'incontro, Doodle aggiornerà automaticamente il collegamento a Teams.

Come iniziare

L'integrazione con Microsoft Teams è gratuita per tutti gli utenti di Doodle Premium. Abbiamo creato questa pagina per spiegarvi come iniziare. Per poter usufruire dell'esperienza corretta, è necessario disporre di un account Microsoft Office 365 Business o Education e assicurarsi che il calendario sia collegato a Doodle. Per il resto, buona programmazione!