Mettons les choses au point. Vous travaillez pour une brillante start-up et devez rencontrer régulièrement des clients dans le cadre de votre travail. La plupart des revenus de l'entreprise étant consacrés au développement de l'activité, les réunions virtuelles sont votre meilleur moyen de rencontrer des gens. La de Doodle (https://doodle.com/en/features/booking-page/) a changé la donne et vous a fait gagner beaucoup de temps. Cela vous a permis d'obtenir un client important qui pourrait faire croître votre entreprise de façon considérable. Il y a un hic... son département informatique ne les laisse se rencontrer qu'en utilisant Microsoft Teams.

Eh bien, considérez que ce n'est plus un problème ! Nous sommes heureux de vous présenter notre dernière intégration - Microsoft Teams. Après l'intégration de Zoom, qui a connu un énorme succès, cette intégration ajoute une autre option de vidéoconférence à Doodle et permet de se connecter plus facilement que jamais aux personnes dont vous avez besoin, rapidement et en toute sécurité.

Pourquoi introduire Microsoft Teams ?

Notre choix d'introduire Microsoft Teams n'est pas le fruit du hasard. En octobre de l'année dernière, Teams comptait plus de 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.

Mais il ne s'agissait pas seulement de chiffres. Chez Doodle, nous pensons qu'il est très important d'écouter ce que veulent nos utilisateurs. Dans une récente enquête auprès des utilisateurs, près d'un tiers d'entre eux ont déclaré que Microsoft Teams devrait être le prochain outil avec lequel nous intégrerions Doodle. Nous avons écouté et voilà... notre nouvelle intégration.

En plus de tout cela, il est difficile d'éviter le fait que la façon dont nous travaillons tous a changé à cause de la pandémie de COVID 19. L'utilisation d'outils de conférence en ligne comme Microsoft Teams a augmenté d'environ 500 %. Les réunions virtuelles ne sont pas prêtes de disparaître et nous proposons désormais l'intégration avec une variété de plateformes pour maximiser votre capacité à vous réunir efficacement et facilement.

Que peut faire l'intégration Teams ?

Notre intégration de Microsoft Teams fait de Zoom un autre outil à relier à Doodle et vous aide à vous connecter avec vos clients ou à vous réunir en équipe. Grâce à la puissance de Doodle, l'utilisation de Microsoft Teams va faciliter considérablement la planification de votre journée.

Vous aurez l'air plus professionnel : ***Travailler à distance comporte son lot de défis. L'un d'eux est de savoir comment avoir l'air professionnel en dehors du bureau. Un grand nombre de grandes entreprises utilisent Microsoft Office comme base pour leurs activités. Envoyer à quelqu'un une invitation à une réunion via Doodle avec un lien vers Microsoft Teams est un excellent moyen de donner une impression de professionnalisme. Pour un grand nombre de startups, cela permet d'égaliser les chances face à des entreprises plus grandes et mieux établies. De plus, si vous craignez que votre maison ait l'air un peu négligée ou que les dessins au crayon des enfants recouvrent les murs, l'entreprise propose des fonds d'écran vert qui permettent de conserver l'aspect professionnel.

Sécurité et sûreté : Microsoft Office est Microsoft Office est l'un des principaux outils utilisés par les entreprises . Je ne pense pas que beaucoup de gens soient d'accord avec cela. C'est pourquoi il est facile de comprendre que la sécurité informatique soit conçue dans cette optique. Pour les personnes qui travaillent dans ces grandes entreprises ou pour celles qui travaillent dans des start-ups et qui souhaitent les rencontrer, la sécurité informatique est un élément important à prendre en compte. Imaginons que vous travaillez dans une startup et que vous souhaitiez organiser une réunion avec un client bancaire. Son département informatique peut vous empêcher d'utiliser des outils tels que Zoom ou Google Hangouts, car ils n'ont pas été approuvés dans le cadre de sa politique informatique. En revanche, il y a de fortes chances que Microsoft Teams soit approuvé et que son utilisation vous permette d'organiser votre réunion.

*Réunions en toute sérénité : ** *Nous avons déjà vu pourquoi notre intégration de Teams est une excellente option, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle inclut des fonctions Doodle très appréciées. Une fois que vous avez sélectionné Teams comme outil de visioconférence par défaut dans Doodle, toutes les réunions que vous organisez ajouteront automatiquement un lien vers Teams. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'un oubli. De plus, si vous ou vos clients changez d'avis sur le moment où vous allez vous rencontrer, Doodle mettra automatiquement à jour le lien Teams.

**Comment commencer ?

L'intégration de Microsoft Teams est gratuite pour tous les utilisateurs de Doodle Premium. Nous avons créé cette page pour vous expliquer comment démarrer. Pour votre information, vous devez disposer d'un compte Microsoft Office 365 Business ou Education et vous assurer que votre agenda est connecté à Doodle pour bénéficier d'une expérience adéquate. Sinon, bonne programmation !