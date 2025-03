Lad os sætte scenen. Du arbejder for en genial nystartet virksomhed og skal mødes med kunder regelmæssigt som en del af dit arbejde. Da størstedelen af virksomhedens indtægter går til at udvikle forretningen, er virtuelle møder din mulighed for at komme i kontakt med folk. Doodles Booking Page har ændret spillet og sparet dig for en masse tid. Det har gjort det muligt for dig at få en stor kunde, som kan få virksomheden til at vokse massivt. Der er dog et problem: Deres it-afdeling vil kun lade dem mødes ved hjælp af Microsoft Teams.

Nå, men det er ikke længere et problem! Vi er glade for endelig at kunne præsentere dig for vores nyeste integration - Microsoft Teams. Efter vores enormt succesfulde Zoom-integration tilføjer dette endnu en videokonferencemulighed til Doodle og gør det nemmere end nogensinde før at oprette forbindelse til de mennesker, du har brug for, hurtigt, sikkert og trygt.

Hvorfor introducerer vi Microsoft Teams?

Vores valg om at indføre Microsoft Teams var ikke tilfældigt. I oktober sidste år havde Teams over 115 millioner aktive daglige brugere i hele verden.

Det drejede sig dog ikke kun om tallene. Hos Doodle mener vi, at det er meget vigtigt at lytte til, hvad vores brugere ønsker. I en nylig brugerundersøgelse sagde omkring en tredjedel af jer, at Microsoft Teams skulle være det næste værktøj, som vi integrerer Doodle med. Vi lyttede, og voilà... vores nye integration.

Derudover er det svært at komme uden om, at den måde, vi alle arbejder på, har ændret sig på grund af COVID 19-pandemien. Brugen af webkonferenceredskaber som Microsoft Teams er steget med ca. 500 procent. Virtuelle møder går ingen steder foreløbig, og nu tilbyder vi integration med en række forskellige platforme for at maksimere din evne til at mødes effektivt og nemt.

Hvad kan Teams integrationen gøre?

Vores Microsoft Teams-integration slutter sig til Zoom som endnu et værktøj, der kan forbindes med Doodle og hjælpe dig med at få forbindelse med kunder eller mødes som et team. Med Doodles kraft bag sig vil det blive meget nemmere at planlægge din dag ved hjælp af Microsoft Teams.

Se mere professionel ud: Arbejde på afstand kommer med sit eget sæt udfordringer. En af disse er, hvordan du ser professionel ud uden for kontoret? Et stort antal store virksomheder bruger Microsoft Office som grundlag for det, de laver. Arbejde på afstand kommer med sit eget sæt udfordringer. En af disse er, hvordan du ser professionel ud uden for kontoret? Et stort antal store virksomheder bruger Microsoft Office som grundlag for det, de laver. At sende nogen en mødeinvitation via Doodle med et Microsoft Teams-link inkluderet er en god måde at få den professionelle følelse frem på. For mange nystartede virksomheder er dette virkelig med til at udligne spillereglerne i forhold til større, mere etablerede virksomheder. Og hvis du er bekymret for, at dit hjem skal se lidt sjusket ud, eller at børnenes farvekridt tegninger er over hele væggen, kan de tilbyde baggrunde med grøn skærm, der kan hjælpe med at bevare den forretningsmæssige stemning.

Sikkert og sikkert: Microsoft Office er Microsoft Office er et af de vigtigste værktøjer, der anvendes af virksomheder . Det tror jeg ikke, der er mange, der vil bestride. Derfor kan man sagtens forstå, at it-sikkerhed bliver bygget op med det i tankerne. For folk, der arbejder i disse store virksomheder eller folk i nystartede virksomheder, der ønsker at mødes med dem, er it-sikkerhed noget, der er vigtigt at overveje. Lad os sige, at du arbejder i en nystartet virksomhed og ønsker at arrangere et møde med en bankkunde - deres it-afdeling kan forhindre dig i at bruge Zoom eller Google Hangouts, fordi det ikke er blevet godkendt som en del af deres it-politik. Der er dog gode chancer for, at Microsoft Teams er godkendt, og hvis du bruger det, kan du sikre, at dit møde bliver gennemført.

*Mødefred: ** *Så vi har allerede fastslået, hvorfor vores Teams-integration er en fantastisk mulighed, men hvad der giver prikken over i'et er, at den indeholder nogle meget elskede Doodle-funktioner. Når du har valgt Teams som dit standardvideokonferenceværktøj i Doodle, vil alle møder, du booker, automatisk tilføje et Teams-link. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at glemme det. Hvis du eller dine kunder ændrer mening om, hvornår I skal mødes, opdaterer Doodle også automatisk Teams-linket.

Sådan kommer du i gang

Microsoft Teams-integrationen er gratis for alle Doodle Premium-brugere. Vi har oprettet denne side for at hjælpe dig med at gennemgå, hvordan du kommer i gang. Bare så du ved det, skal du have en Microsoft Office 365 Business- eller Education-konto og sørge for, at din kalender er forbundet med Doodle for at få den rigtige oplevelse. Ellers, god planlægning!