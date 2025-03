Vamos preparar o cenário. Você está trabalhando para um começo brilhante e precisa se encontrar regularmente com os clientes como parte de seu trabalho. Com a maior parte da renda da empresa crescendo, as reuniões virtuais são seu ponto de partida para se conectar com as pessoas. Doodle [Boodle's Booking Page tem sido uma mudança de jogo e lhe poupado muito tempo. Isto permitiu que você conseguisse um cliente importante que poderia fazer o negócio crescer massivamente. Há um obstáculo... seu departamento de TI só os deixará se encontrar usando Equipes Microsoft.

Bem, considere que não é mais um problema! Estamos felizes em finalmente apresentá-lo a nossa mais recente integração - as Equipes da Microsoft. Seguindo nossa enorme integração sucessiva Zoom, isto adiciona outra opção de videoconferência ao Doodle e torna mais fácil do que nunca a conexão com as pessoas que você precisa de forma rápida, segura e segura.

Por que apresentar equipes Microsoft?

Nossa escolha de apresentar as Equipes da Microsoft não foi aleatória. Em outubro do ano passado, as Equipes tinham mais de 115 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo.

Mas não se tratava apenas dos números. Na Doodle, pensamos que é realmente importante ouvir o que nossos usuários querem. Em uma pesquisa recente com os usuários, cerca de um terço de vocês disse que as Equipes da Microsoft deveriam ser a próxima ferramenta com a qual integramos o Doodle. Nós ouvimos e voilà... nossa nova integração.

Além de tudo isso, é difícil evitar o fato de que a maneira como todos nós trabalhamos mudou por causa da pandemia da COVID 19. O uso de ferramentas de conferência via web como as Equipes da Microsoft aumentou em cerca de 500 por cento. As reuniões virtuais não vão a lugar algum por um tempo e agora oferecemos integração com uma variedade de plataformas para maximizar sua capacidade de reunião de forma eficiente e fácil.

O que pode fazer a integração das Equipes?

Nossa integração com as Equipes Microsoft junta-se ao Zoom como outra ferramenta para se conectar com o Doodle e ajudá-lo a se conectar com os clientes ou se reunir como uma equipe. Com o poder do Doodle por trás dele, usar as Equipes Microsoft vai tornar o agendamento de seu dia muito mais fácil.

Look more professional: O trabalho à distância vem com seu próprio conjunto de desafios. Um deles é como você parece profissional fora do escritório? Um grande número de grandes empresas usam o Microsoft Office como base para o que fazem. O trabalho à distância vem com seu próprio conjunto de desafios. Um deles é como você parece profissional fora do escritório? Um grande número de grandes empresas usam o Microsoft Office como base para o que fazem. Enviando um convite para uma reunião via Doodle com um link das Equipes da Microsoft incluído é uma ótima maneira de transmitir essa sensação profissional. Para muitas empresas iniciantes, isto realmente ajuda a nivelar o campo de atuação contra empresas maiores e mais estabelecidas. Além disso, se você estiver preocupado com o fato de sua casa parecer um pouco desarrumada ou com os desenhos de lápis de cor das crianças por toda a parede - eles fornecem fundos de tela verde que podem ajudar a manter essa sensação de negócios.

Safe e seguro: Microsoft Office é ( Microsoft Office é ( https://www.statista.com/statistics/983321/worldwide-office-365-user-numbers-by-country/#:~:text=Office%20365%20 é%20utilizado%20 por,relacionados%20serviços%20 a%20its%20subscriptores). Não creio que muitas pessoas discutiriam com isso. É por isso que é fácil entender a segurança de TI sendo construída com isso em mente. Para as pessoas que trabalham nestas grandes empresas ou para aqueles que estão em startups querendo se encontrar com eles, a segurança de TI é algo que é importante considerar. Digamos que você trabalha em uma startup e quer marcar uma reunião com um cliente bancário - seu departamento de TI pode impedir que você utilize empresas como Zoom ou Google Hangouts porque não foi aprovado como parte de sua política de TI. No entanto, é provável que as equipes da Microsoft sejam aprovadas e sua utilização pode garantir que sua reunião vá adiante.

*Meetings peace of mind:** *Então, já estabelecemos porque a integração de nossas Equipes é uma ótima opção, mas o que acrescenta a cereja no topo é que ela inclui algumas características muito apreciadas do Doodle. Uma vez que você tenha selecionado Equipes como sua ferramenta padrão de videoconferência no Doodle, qualquer reunião que você marcar adicionará automaticamente um link de Equipes. Isto significa que você não tem que se preocupar em esquecer. Além disso, se você ou seus clientes mudarem de idéia sobre quando você vai se encontrar - o Doodle atualizará automaticamente o link de Equipes.

Como começar*

A integração das Equipes Microsoft é gratuita para todos os usuários do Doodle Premium. Criamos esta página para guiá-lo através de como começar. Só para que você saiba, você precisará ter uma conta Microsoft Office 365 Business ou Education e ter certeza de que seu calendário está conectado ao Doodle para obter a experiência adequada. Caso contrário, feliz programação!