Låt oss beskriva situationen. Du jobbar på ett fantastiskt start-up-företag och måste träffa kunder regelbundet som en del av ditt arbete. Eftersom större delen av företagets intäkter går till att expandera verksamheten är virtuella möten det bästa sättet för dig att hålla kontakten med andra. Doodle Bokningssida har varit en riktig game-changer och sparat massor av tid åt dig. Detta har gjort det möjligt för dig att knyta till dig en stor kund som kan få verksamheten att växa enormt. Det finns dock ett problem… deras IT-avdelning tillåter endast möten via Microsoft Teams.

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Men det är inget problem längre! Vi är glada att äntligen kunna presentera vår senaste integration – Microsoft Teams. Efter vår enormt framgångsrika Zoom-integration utökar detta utbudet av videokonferensalternativ i Doodle och gör det enklare än någonsin att snabbt och säkert komma i kontakt med de personer du behöver.

Varför införa Microsoft Teams?

Vårt beslut att införa Microsoft Teams var inte slumpmässigt. Redan i oktober förra året hade Teams över 115 miljoner aktiva användare per dag runt om i världen.

Men det handlade inte bara om siffrorna. På Doodle tycker vi att det är väldigt viktigt att lyssna på vad våra användare vill ha. I en nyligen genomförd användarundersökning svarade ungefär en tredjedel av er att Microsoft Teams borde vara nästa verktyg som vi integrerar Doodle med. Vi lyssnade, och voilà… här är vår nya integration.

Utöver allt detta går det inte att bortse från att vårt sätt att arbeta har förändrats till följd av covid-19-pandemin. Användningen av verktyg för webbkonferenser som Microsoft Teams har ökat med cirka 500 procent. Virtuella möten kommer att finnas kvar ett tag till, och nu erbjuder vi integration med en rad olika plattformar för att du ska kunna hålla möten så effektivt och smidigt som möjligt.

Vad kan Teams-integrationen göra?

Vår integration med Microsoft Teams blir, precis som Zoom, ytterligare ett verktyg som kan kopplas till Doodle och hjälpa dig att hålla kontakt med kunder eller samlas som team. Med Doodles kraft i ryggen kommer det att bli mycket enklare att planera din dag med hjälp av Microsoft Teams.

Se mer professionell ut: Att arbeta på distans medför en rad utmaningar. En av dessa är hur man ska se professionell ut utanför kontoret. Ett stort antal stora företag använder Microsoft Office som grund för sin verksamhet. Skicka en mötesinbjudan till någon via Doodle Att bifoga en länk till Microsoft Teams är ett utmärkt sätt att förmedla en professionell känsla. För många nystartade företag bidrar detta verkligen till att jämna ut spelplanen gentemot större, mer etablerade företag. Dessutom, om du är orolig för att ditt hem ser lite stökigt ut eller att barnens kritteckningar pryder väggarna – erbjuder de bakgrunder med grön skärm som kan hjälpa till att bevara den professionella känslan.

Säker och trygg: Microsoft Office är ett av de viktigaste verktygen som används inom näringslivet. Jag tror inte att många skulle invända mot det. Därför är det lätt att förstå att IT-säkerheten utformas med detta i åtanke. För dem som arbetar på dessa stora företag eller för dem i nystartade företag som vill träffa dem är IT-säkerhet något som är viktigt att ta hänsyn till. Anta att du arbetar på ett nystartat företag och vill boka ett möte med en bankkund – deras IT-avdelning kan hindra dig från att använda tjänster som Zoom eller Google Hangouts eftersom de inte har godkänts enligt deras IT-policy. Däremot är det troligt att Microsoft Teams är godkänt, och genom att använda det kan du säkerställa att mötet blir av.

Möten utan bekymmer: Vi har alltså redan gått igenom varför vår Teams-integration är ett utmärkt val, men det som verkligen sätter pricken över i:et är att den innehåller några av Doodles mest uppskattade funktioner. När du har valt Teams som ditt standardverktyg för videokonferenser i Doodle kommer alla möten du bokar automatiskt att förses med en Teams-länk. Det innebär att du inte behöver oroa dig för att glömma bort det. Om du eller dina kunder ändrar er om när ni ska träffas uppdaterar Doodle dessutom automatiskt Teams-länken.

Så här kommer du igång

Integrationen med Microsoft Teams är gratis för alla Doodle Premium-användare. Vi har skapat den här sidan för att guida dig genom hur du kommer igång. Bara så att du vet: du måste ha ett Microsoft Office 365 Business- eller Education-konto och se till att din kalender är kopplad till Doodle för att få den bästa upplevelsen. Annars önskar vi dig lycka till med planeringen!