Pięć prostych kroków do zorganizowania imprezy biurowej na koniec roku

Autor: Michael Clarke

Tak, znów nadeszła ta pora roku. Czas na imprezę!

Niezależnie od tego, czy świętujemy udany rok, dzielimy się wzajemnym wsparciem po trudnym okresie, czy też przygotowujemy się na nowe możliwości w 2023 roku, impreza biurowa z okazji końca roku to świetna okazja, by spędzić czas z zespołem poza murami biura.

Dla organizatorów może to być jedno z najtrudniejszych spotkań do zorganizowania. Rywalizacja o dogodny termin, który odpowiada wszystkim, jest zacięta. Koniec listopada i grudzień to pracowity okres, a terminów, które pasują waszemu zespołowi, jest zaledwie kilka.

Właśnie dlatego stworzyliśmy ten prosty schemat działania, który pomoże Ci zorganizować świąteczną imprezę biurową z okazji końca roku z Doodle

1. Korzystając z Group Poll

Konkurencja w wyborze najlepszego terminu na to wydarzenie jest duża, dlatego ważne jest, aby wszyscy pracownicy firmy osiągnęli konsensus co do daty imprezy firmowej. Przedstawiając kilka propozycji terminów w Group Poll, nie tylko ustalisz datę, która najbardziej odpowiada wszystkim, ale także poznasz drugi i trzeci najbardziej odpowiedni termin i zachowasz je jako rezerwowe na wypadek potrzeby.

2. Wysłać zaproszenia

Skoro data została już ustalona, możesz zacząć zapraszać wszystkich członków zespołu. Dzięki Doodle możesz w prosty sposób wysłać zaproszenie na spotkanie, podając datę, miejsce i godzinę. Jeśli pracujesz w zespole zdalnym, możesz również dodać link do wideokonferencji, co oznacza, że możesz zorganizuj imprezę online

3. Potwierdzenia udziału

Wysyłając zaproszenie na spotkanie, będziesz mógł dokładnie sprawdzić, kto potwierdził udział w imprezie, a kto odrzucił zaproszenie. Istnieje również trzecia opcja – „być może” – którą mogą wybrać osoby, które nie są jeszcze pewne, czy będą mogły przyjść. Dzięki temu organizator ma jasny obraz tego, ile osób weźmie udział w imprezie. Na podstawie tych informacji możesz podjąć kluczowe decyzje dotyczące zamówienia napojów, jedzenia, a może nawet prezentów na imprezę.

4. Zmiany w ostatniej chwili

Nawet przy najlepszym planowaniu zawsze istnieje możliwość, że będziesz musiał wprowadzić zmiany w ostatniej chwili dotyczące imprezy biurowej z okazji końca roku. Mogą to być różne zmiany – od zmiany miejsca imprezy po przesunięcie terminu. Dzięki Doodle będziesz mógł edytować szczegóły imprezy aż do momentu jej rozpoczęcia. Zmiany te zostaną uwzględnione w zaproszeniach wysłanych do gości i zaktualizowane o nowe informacje.

5. Miłej zabawy!!

To najważniejszy etap ze wszystkich. Po zakończeniu wszystkich przygotowań nadszedł czas na dobrą zabawę. W gronie współpracowników możecie świętować miniony rok, a co ważniejsze – początek świąt.