Fem enkla steg för att anordna årets avslutningsfest på kontoret

Av Michael Clarke

Ja, det är den tiden på året igen. Dags att festa!

Oavsett om man firar ett fantastiskt år, tröstar varandra efter ett svårt år eller förbereder sig för nya möjligheter under 2023, är årets avslutningsfest på kontoret ett utmärkt tillfälle att umgås med sitt team utanför arbetsplatsen.

För er som är arrangörer kan det här vara ett av de mest komplicerade evenemangen att organisera. Konkurrensen om att hitta ett bra datum som passar alla är hård. Slutet av november och december är en hektisk period, och det finns bara ett fåtal datum som passar ert team.

Därför har vi tagit fram den här enkla arbetsrutinen för att organisera er festliga årsslutsfest på kontoret med Doodle

1. Använd en Gruppomröstning

Konkurrensen om att hitta det bästa datumet för evenemanget är stor, så det är viktigt att alla på företaget är överens om vilken dag kontorsfesten ska hållas. Genom att erbjuda ett antal datum i en gruppomröstning får du inte bara reda på vilket datum som passar alla bäst, utan du upptäcker också det näst och tredje mest lämpliga datumet och kan behålla dem som reserver om det behövs.

2. Skicka ut inbjudningar

Nu när datumet är bestämt kan du börja bjuda in alla i teamet. Med Doodle kan du enkelt skicka ut mötesinbjudan med datum, plats och tid. Om du arbetar i ett team på distans kan du också lägga till en länk till videokonferensen, vilket innebär att du kan anordna din fest virtuellt

3. Anmälningar

Genom att skicka ut en inbjudan till mötet kan du tydligt se vilka som har tackat ja till festen och vilka som har tackat nej. Det finns också ett tredje alternativ, ”kanske”, som kan väljas av dem som ännu inte är säkra på om de kan komma eller inte. Detta ger arrangören en tydlig bild av hur många som kommer att delta. Med denna information kan du fatta viktiga beslut när det gäller att beställa drycker, mat och kanske till och med presenter till festen.

4. Ändringar i sista minuten

Även med den bästa planeringen finns det fortfarande en risk att du kan behöva göra en ändring i sista minuten inför kontorsfesten i slutet av året. Det kan handla om allt från att byta lokal till att flytta datumet för festen. Med Doodle kan du redigera festens detaljer ända fram till att evenemanget börjar. Dessa ändringar kommer att återspeglas i dina gästers inbjudningar och uppdateras med den nya informationen.

5. Ha det så kul!!

Det allra viktigaste steget av alla. När all planering är klar är det dags att ha roligt. Tillsammans med dina kollegor kan du fira året som gått och, framför allt, att semestern nu börjar.