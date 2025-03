Di Michael Clarke

Sì, è di nuovo quel periodo dell'anno. È tempo di fare festa!

Che si tratti di festeggiare un anno fantastico, di commiserare uno difficile o di prepararsi a nuove opportunità nel 2023, la festa di fine anno in ufficio è un'ottima occasione per trascorrere del tempo con il proprio team al di fuori delle mura del lavoro.

Per gli organizzatori è una delle feste più complicate da organizzare. La concorrenza per trovare una data che vada bene per tutti è spietata. La fine di novembre e il mese di dicembre sono un periodo intenso e ci sono solo poche date che possono andare bene per il vostro team.

Ecco perché abbiamo creato questo semplice flusso di lavoro per organizzare la vostra festa di fine anno in ufficio con Doodle

1. Utilizzando un Sondaggio di gruppo

La concorrenza per trovare la data migliore per l'evento è alta, quindi è importante ottenere il consenso di tutti i membri dell'azienda sul giorno della festa in ufficio. Proponendo una serie di date in un sondaggio di gruppo, non solo scoprirete la data più adatta a tutti, ma scoprirete anche la seconda e la terza data più adatta e le terrete come riserva se necessario.

2. Inviare gli inviti

Una volta stabilita la data, potete iniziare a invitare tutti i membri del team. Con Doodle è possibile inviare facilmente l'invito alla riunione con data, luogo e ora. Se lavorate in un team remoto, potete anche aggiungere un link per la videoconferenza, in modo da poter organizzare la vostra festa virtualmente.

3. RSVP

Inviando un invito alla riunione, sarete in grado di vedere chi ha accettato di venire alla festa e chi ha declinato l'invito. C'è anche una terza opzione, "forse", che può essere selezionata da chi non è ancora sicuro di poter venire o meno. In questo modo l'organizzatore ha un'idea chiara di quante persone parteciperanno. Grazie a queste informazioni, è possibile prendere decisioni fondamentali quando si tratta di ordinare bevande, cibo e magari anche regali per la festa.

4. Modifiche dell'ultimo minuto

Anche con la migliore pianificazione, c'è sempre la possibilità di dover apportare una modifica dell'ultimo minuto alla festa di fine anno in ufficio. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dal cambio di sede allo spostamento della data della festa. Con Doodle, potrete modificare i dettagli della festa fino all'inizio dell'evento. Le modifiche si rifletteranno sugli inviti dei vostri ospiti, che saranno aggiornati con le nuove informazioni.

**5. Divertitevi!

Il passo più importante di tutti. Dopo aver fatto tutta la pianificazione, è il momento di divertirsi. Circondati dai vostri colleghi, potrete festeggiare l'anno e soprattutto l'inizio delle vacanze.

Non è mai troppo presto per iniziare a pianificare. Preparate subito i vostri piani per la festa di fine anno. Usa Doodle oggi per organizzare una grande festa insieme.