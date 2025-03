Par Michael Clarke

Oui, c'est de nouveau cette période de l'année. Il est temps de faire la fête !

Qu'il s'agisse de célébrer une excellente année, de compatir à une année difficile ou de se préparer à de nouvelles opportunités en 2023, la fête de fin d'année au bureau est une excellente occasion de passer du temps avec votre équipe en dehors des murs du travail.

Pour les organisateurs, il s'agit de l'une des réunions les plus compliquées à organiser. La concurrence pour trouver une date qui convienne à tous est féroce. La fin du mois de novembre et le mois de décembre sont une période chargée et il n'y a qu'une poignée de dates qui peuvent convenir à votre équipe.

C'est pourquoi nous avons créé ce processus simple pour organiser votre fête de bureau de fin d'année avec Doodle

1. Utiliser un Sondage de groupe

La concurrence pour trouver la meilleure date pour l'événement est élevée, il est donc important d'obtenir un consensus de tout le monde dans l'entreprise sur le jour de la fête de bureau. En proposant un certain nombre de dates dans le cadre d'un sondage de groupe, vous ne trouverez pas seulement la date qui convient le mieux à tout le monde, mais vous découvrirez également les deuxième et troisième dates les plus appropriées et les garderez en réserve si nécessaire.

2. Envoyez des invitations

Maintenant que la date a été fixée, vous pouvez commencer à inviter tous les membres de l'équipe. Avec Doodle, vous pouvez facilement envoyer l'invitation à la réunion avec la date, le lieu et l'heure. Si vous travaillez avec une équipe à distance, vous pouvez également ajouter un lien de vidéoconférence, ce qui signifie que vous pouvez organiser votre fête virtuellement.

3. RSVP

En envoyant une invitation pour la réunion, vous pourrez précisément voir qui a accepté de venir à la fête et qui a décliné l'invitation. Il existe également une troisième option, "peut-être", qui peut être sélectionnée par les personnes qui ne sont pas encore sûres de pouvoir venir ou non. Cela donne à l'organisateur une idée claire du nombre de personnes qui seront présentes. Grâce à ces informations, vous pouvez prendre des décisions importantes concernant la commande de boissons, de nourriture et peut-être même de cadeaux pour la fête.

4. Changements de dernière minute

Même avec la meilleure planification, il est toujours possible que vous deviez apporter un changement de dernière minute à votre fête de bureau de fin d'année. Cela peut aller d'un changement de lieu à un déplacement de la date de la fête. Avec Doodle, vous pourrez modifier les détails de la fête jusqu'au début de l'événement. Ces modifications seront répercutées sur les invitations de vos invités et seront mises à jour avec les nouvelles informations.

5. Profitez-en !

L'étape la plus importante de toutes. Après avoir tout planifié, il est temps de s'amuser. Entouré de vos collègues, vous pouvez célébrer l'année et surtout le début des vacances.

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier. Prenez de l'avance sur vos projets de fêtes de fin d'année dès maintenant. Utilisez Doodle aujourd'hui pour organiser une grande réunion festive.