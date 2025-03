Por Michael Clarke*

Sim, é aquela época do ano novamente. Hora de festejar!

Seja comemorando um grande ano, comentando um ano difícil ou se preparando para algumas novas oportunidades em 2023, a festa de fim de ano do escritório é uma grande chance de passar tempo com sua equipe fora das paredes do trabalho.

Esses organizadores lá fora podem encontrar este um dos mais complicados para organizar. A competição por um bom encontro que funcione para todos é acirrada. O final de novembro e o mês de dezembro é um período agitado e há apenas um punhado de datas que podem se adequar à sua equipe.

É por isso que criamos este fluxo de trabalho simples para organizar sua festa festiva de fim de ano do escritório com Doodle*

1. Usando uma ** Pesquisa de grupo

A competição para encontrar a melhor data para o evento é alta, portanto é importante obter um consenso de todos na empresa no dia da festa do escritório. Ao oferecer uma série de datas em uma Pesquisa de Grupo, você não apenas descobrirá a data que melhor se adapta a todos, mas também descobrirá a segunda e terceira datas mais adequadas e as manterá como reservas, se necessário.

2. Enviar convites*.

Agora que a data foi marcada, você pode começar a convidar todos os membros da equipe. Com o Doodle você pode facilmente enviar o convite para a reunião com a data, local e hora. Se você trabalha em uma equipe remota, você também pode adicionar um link de videoconferência que significa que você pode anfitriar sua festa virtualmente

3. RSVPs*

Ao enviar um convite para a reunião, você poderá ver com precisão quem concordou em vir à festa e quem recusou o convite. Há também uma terceira opção de "talvez", que pode ser selecionada por aqueles que ainda não têm certeza se podem ou não comparecer. Isto dá ao organizador uma idéia clara de quantas pessoas estarão presentes. Com esta informação, você pode tomar decisões-chave quando se trata de pedir bebidas, comida e talvez até presentes para a festa.

4. Mudanças de última hora*

Mesmo com o melhor planejamento ainda há uma chance de que você precise fazer uma mudança de última hora em sua festa de fim de ano. Isto pode ser qualquer coisa, desde mudar o local até mudar a data da festa. Com o Doodle, você poderá editar os detalhes da festa até o início do evento. Estas mudanças serão refletidas nos convites de seus convidados e serão atualizadas com as novas informações.

5. Aproveite!!

O passo mais importante de todos eles. Depois de todo o planejamento ter sido feito, é hora de se divertir. Cercado por seus colegas, você pode comemorar o ano e, mais importante ainda, o início das férias.

Nunca é cedo demais para começar a planejar. Avance agora com seus planos para a festa de fim de ano. u>Use Doodle today*](https://doodle.com/premium) para organizar uma grande festa de confraternização***.