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वर्षान्त कार्यालय पार्टी आयोजित करने के पाँच सरल चरण

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Party photo
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माइकल क्लार्क द्वारा

हाँ, साल का वह समय फिर से आ गया है। पार्टी करने का समय!

चाहे आप एक शानदार साल का जश्न मना रहे हों, एक कठिन साल का दुःख मना रहे हों या 2023 में कुछ नए अवसरों के लिए तैयार हो रहे हों, साल के अंत की ऑफिस पार्टी अपने सहकर्मियों के साथ काम की दुनिया से बाहर समय बिताने का एक शानदार मौका है।

बाहर के आयोजक इसे आयोजित करने के लिए सबसे जटिल आयोजनों में से एक मान सकते हैं। सभी के लिए उपयुक्त तारीख पाने की प्रतिस्पर्धा तीव्र है। नवंबर के अंत और दिसंबर का महीना व्यस्त रहता है और आपकी टीम के लिए उपयुक्त केवल कुछ ही तारीखें ही हैं।

इसीलिए हमने आपकी साल के अंत की उत्सवपूर्ण कार्यालय पार्टी को व्यवस्थित करने के लिए यह सरल वर्कफ़्लो बनाया है। Doodle के साथ

Party photo 2

1. का उपयोग करके ग्रुप पोल

इवेंट के लिए सबसे उपयुक्त तारीख पाने की प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसलिए ऑफिस पार्टी के दिन पर कंपनी में सभी से सहमति लेना महत्वपूर्ण है। ग्रुप पोल में कई तारीखें प्रस्तावित करके, आप न केवल वह तारीख पता लगा पाएंगे जो सभी के लिए सबसे उपयुक्त हो, बल्कि दूसरी और तीसरी सबसे उपयुक्त तारीखों का भी पता लगाकर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित रख सकते हैं।

2. निमंत्रण भेजें

अब जब तारीख तय हो गई है, आप टीम के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। Doodle के साथ आप आसानी से तारीख, स्थान और समय के साथ मीटिंग का निमंत्रण भेज सकते हैं। यदि आप किसी दूरस्थ टीम में काम करते हैं, तो आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक भी जोड़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी पार्टी वर्चुअली होस्ट करें 

३. आरएसवीपी

मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजने से आप सटीक रूप से देख पाएंगे कि कौन पार्टी में आने के लिए सहमत हुआ है और किसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। एक तीसरा विकल्प 'शायद' भी होता है, जिसे वे चुन सकते हैं जो अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि वे आ पाएँगे या नहीं। इससे आयोजक को यह स्पष्ट अंदाज़ा हो जाता है कि कितने लोग शामिल होंगे। इस जानकारी के साथ, आप पेय, भोजन और शायद पार्टी के लिए उपहारों का ऑर्डर देते समय महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

4. अंतिम समय में बदलाव

सबसे अच्छी योजना बनाने के बावजूद भी, यह संभव है कि आपको अपनी साल के अंत की ऑफिस पार्टी में आखिरी समय में बदलाव करना पड़े। यह बदलाव किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे कि आयोजन स्थल बदलना या पार्टी की तारीख आगे बढ़ाना। Doodle के साथ, आप कार्यक्रम शुरू होने तक पार्टी के विवरण को संपादित कर सकते हैं। ये बदलाव आपके मेहमानों के निमंत्रणों में दिखाई देंगे और नई जानकारी के साथ अपडेट हो जाएंगे।

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5. आनंद लें!!

सबसे महत्वपूर्ण कदम। सभी योजनाएँ पूरी हो जाने के बाद, अब अपना आनंद लेने का समय है। अपने सहकर्मियों से घिरे हुए, आप साल का जश्न मना सकते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण, छुट्टियों की शुरुआत का जश्न मना सकते हैं।

योजना बनाना शुरू करने के लिए कभी भी बहुत जल्दी नहीं होती। अपनी वर्ष-अंत पार्टी की योजनाएँ अभी से ही बना लें। आज ही Doodle का उपयोग करें एक शानदार उत्सव समारोह आयोजित करने के लिएबिंदु

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