Af Michael Clarke

Ja, det er den tid på året igen. Tid til at feste!

Uanset om du fejrer et godt år, beklager et svært år eller gør dig klar til nye muligheder i 2023, er årets afslutningsfest på kontoret en god mulighed for at tilbringe tid sammen med dit team uden for arbejdets mure.

De arrangører derude kan opleve, at dette er en af de mest komplicerede sammenkomster at arrangere. Konkurrencen om en god dato, der fungerer for alle, er hård. Slutningen af november og december måned er en travl periode, og der er kun en håndfuld datoer, der kan passe til dit team.

Det er derfor, vi har skabt denne enkle arbejdsgang til at organisere din festlige kontorfest til årets afslutning med Doodle

1. Ved hjælp af en Gruppeafstemning

Konkurrencen om at finde den bedste dato for arrangementet er stor, så det er vigtigt at få en konsensus fra alle i virksomheden om dagen for firmafesten. Ved at tilbyde en række datoer i en gruppeafstemning finder du ikke blot den dato, der passer alle bedst, men du finder også den anden og tredje bedst egnede dato og beholder dem som reserver, hvis det er nødvendigt.

2. Send invitationer ud

Nu er datoen blevet fastsat, og du kan begynde at invitere alle i gruppen. Med Doodle kan du nemt sende invitationen til mødet ud med dato, sted og klokkeslæt. Hvis du arbejder på et fjernteam, kan du også tilføje et link til videokonferencer, så du kan holde din fest virtuelt

3. RSVP'er

Ved at sende en invitation til mødet vil du præcist kunne se, hvem der har sagt ja til at komme til festen, og hvem der har afvist invitationen. Der er også en tredje mulighed, "måske", som kan vælges af dem, der endnu ikke er sikre på, om de kan komme eller ej. Dette giver arrangøren en klar idé om, hvor mange der vil deltage. Med disse oplysninger kan du træffe vigtige beslutninger, når det gælder bestilling af drikkevarer, mad og måske endda gaver til festen.

4. Ændringer i sidste øjeblik

Selv med den bedste planlægning er der stadig en chance for, at du kan blive nødt til at foretage en ændring i sidste øjeblik til din kontorfest til årets afslutning. Det kan være alt fra at ændre stedet til at flytte datoen for festen. Med Doodle kan du redigere detaljerne for festen helt frem til arrangementets start. Disse ændringer vil blive afspejlet i dine gæsters invitationer og vil blive opdateret med de nye oplysninger.

5. God fornøjelse!!!

Det vigtigste trin af dem alle. Når alt planlægningen er gjort, er det tid til at nyde det. Omgivet af dine kolleger kan du fejre året og endnu vigtigere starten på ferien.

Det er aldrig for tidligt at begynde at planlægge. Kom i gang med planerne for din årsafslutningsfest nu.