Nie, nie, nie w tym sensie Doodle: wiemy, że już korzystacie z Doodle, by znacznie uprościć planowanie spotkań. My natomiast mówimy o rysowaniu po staremu.

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Czy kiedykolwiek miałeś kłopoty w szkole za rysowanie w zeszycie podczas lekcji? Cóż, czasy zdecydowanie się zmieniły. Dyrektor generalny Nike, Mark Parker, słynie z tego, że rysowanie podczas spotkań. Badania coraz częściej wskazują, że rysowanie Doodle’ów nie jest stratą czasu, a wręcz przeciwnie – pomaga nam uporządkować myśli, zsyntetyzować złożone sieci informacji i zwiększa wydajność. Czy nadszedł więc czas, by wyciągnąć kolorowe długopisy i zacząć bazgrać podczas następnego spotkania? Pozwól, że przeprowadzimy Cię przez to w przewodniku Doodle po… cóż, rysowaniu!

Korzyści płynące z Doodle na luzie

W badaniu z 2009 roku, dwie grupy poproszono o wysłuchanie długiej wiadomości głosowej pozostawionej na automatycznej sekretarce. Jedna grupa siedziała spokojnie i słuchała. Druga grupa miała za zadanie wykonać proste ćwiczenie polegające na rysowaniu podczas słuchania. Następnie sprawdzono, jak dobrze potrafiły przypomnieć sobie informacje zawarte w wiadomości. Grupa, która rysowała podczas słuchania, wypadła znacznie lepiej, przypominając sobie o 29% więcej informacji niż druga grupa. Według badań rysowanie faktycznie poprawia naszą zdolność do przetwarzania i zapamiętywania informacji. Teoria głosi, że zbyt długie skupianie uwagi na czymś w rzeczywistości nadmiernie obciąża naszą koncentrację i powoduje jej osłabienie. Rysowanie zapewnia wystarczające odwrócenie uwagi, aby zrelaksować nasz mózg, umożliwiając mu dłuższe zachowanie czujności. Nic dziwnego, że Sunni Brown, autorka książki „The Doodle Revolution”, połączenia rysowanie dla zabawy – „narzędzie do myślenia”.

Oprócz poprawy koncentracji Doodle pomaga nam przetwarzać informacje na wielu poziomach. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu i słuchasz tego, co się mówi. Z pewnością nadal przetwarzasz informacje, ale wyłącznie na poziomie słuchowym. Rysując, angażujesz również wzrokowe i kinestetyczne style uczenia się: oznacza to, że przetwarzasz informacje na trzy różne sposoby, co pozwala ci osiągnąć bardziej dogłębne i wszechstronne zrozumienie kluczowych pojęć.

No to gdzie jest haczyk?

Cóż, badania wskazują, że nawet bezmyślne rysowanie może pobudzać koncentrację. Jednak aby naprawdę przekształcić rysowanie w narzędzie przydatne w pracy, warto spróbować wypracować prosty język wizualny, dbając o to, by rysunki były wizualnie powiązane z informacjami, które próbujesz przetworzyć. Jednocześnie należy pamiętać, że Doodles powinny być stosunkowo proste. Nie rozpraszaj się rysunkami na poziomie „Mona Lisy” – jeśli zbytnio pochłoniesz się rysowaniem, przestaniesz przetwarzać jakiekolwiek inne informacje! Wreszcie, jeśli pracujesz nad czymś wizualnym, rysowanie może w rzeczywistości przynosić efekt przeciwny do zamierzonego. Dlatego zachowaj rysunki na sytuacje, w których przyswajasz informacje słuchowe.

Włącz Doodle do swojego następnego spotkania

Czy już przekonałeś się o zaletach rysowania na marginesie? Jeśli tak, to czas pójść w ślady Marka Parkera i włączyć rysowanie na marginesie do swoich spotkań. Oto jak to zrobić:

Wybierz odpowiedni spotkanie: jak już wspomnieliśmy, rysowanie nie poprawia sposobu, w jaki przetwarzamy informacje wizualne, więc jeśli polegasz na materiałach wizualnych, takich jak prezentacje PowerPoint, aby przekazać swoje przesłanie, odłóż rysowanie na inny dzień. Z drugiej strony spotkanie burzy mózgów to idealna okazja, by przekonać się, w jaki sposób rysowanie może zwiększyć poziom zaangażowania.

Zachęcaj do rysowania: zapewnij uczestnikom dostęp do wielu materiałów do rysowania. Połóż papier, długopisy i ołówki na stołach lub rozstaw tablice w całym pomieszczeniu. A jeśli przewodniczysz spotkaniu, dawaj przykład! Niektórzy wciąż uważają, że Doodle podczas spotkania sugeruje, że nie są w pełni skoncentrowani. Wyjmij swój notatnik i zacznij swobodnie Doodle, aby inni uczestnicy spotkania poczuli się swobodnie.

Spróbujcie rysować w grupach: poproś małe grupy uczestników spotkania, aby podczas spotkania rysowali na dużym, wspólnym arkuszu papieru. To świetny sposób na przełamanie lodów i zachęcenie wszystkich do rysowania. Możesz nawet włączyć do spotkania strategiczne ćwiczenia z rysowaniem, na przykład poprosić każdą grupę o wizualne przedstawienie jakiegoś aspektu przepływu pracy lub spróbować przeprowadzić „burzę mózgów wyłącznie za pomocą rysunków”: wkrótce wszyscy naprawdę będą na tej samej stronie!