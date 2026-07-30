Nej, nej, inte den sortens Doodle: Vi vet att ni redan använder Doodle för att avsevärt förenkla mötesplaneringen. Vi pratar här om att rita klotter på gammaldags vis.

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Har du någonsin hamnat i trubbel i skolan för att du klottrat i din anteckningsbok under lektionen? Tja, tiderna har verkligen förändrats. Nikes vd Mark Parker är känd för att klottra under möten. Forskningen visar allt tydligare att Doodle, långt ifrån att vara slöseri med tid, faktiskt hjälper oss att strukturera våra tankar, sammanfatta komplexa informationsnätverk och öka produktiviteten. Är det alltså dags att ta fram färgpennorna och börja Doodle under nästa möte? Låt oss guida dig genom det, i Doodle-guiden till… ja, att klottra!

Fördelarna med att Doodle

I en studie från 2009, ombads två grupper att lyssna på ett långt röstmeddelande som lämnats på en telefonsvarare. Den ena gruppen satt stilla och lyssnade. Den andra gruppen ombads att göra en enkel Doodle-övning medan de lyssnade. Efteråt testades de för att se hur väl de kunde återge den information som förmedlades i meddelandet. Den grupp som klottrade medan de lyssnade presterade betydligt bättre och kunde återge 29 % mer information än den andra gruppen. Enligt forskningen förbättrar klottrande faktiskt vår förmåga att bearbeta och behålla information. Teorin går ut på att om man riktar sin uppmärksamhet mot något kontinuerligt under för lång tid överanstränger det faktiskt vår koncentration och får den att vika. Att klottra ger precis tillräckligt med distraktion för att koppla av hjärnan, vilket gör att den kan hålla sig skarpare längre. Inte undra på att Sunni Brown, författare till ”The Doodle Revolution”, samtal Doodle – ”ett verktyg för tänkandet”.

Förutom att förbättra koncentrationen hjälper Doodle oss att bearbeta information på flera nivåer. Föreställ dig att du sitter i ett möte och lyssnar på vad som sägs. Du bearbetar visserligen fortfarande information, men på en rent auditiv nivå. När du Doodle använder du samtidigt visuella och kinestetiska inlärningsstilar: det innebär att du bearbetar informationen på tre olika sätt, vilket gör att du kan nå en mer nyanserad och helhetsmässig förståelse av de centrala begreppen.

Så, vad är haken?

Forskningen tyder på att även meningslöst doodleande kan stimulera koncentrationen. Men för att verkligen kunna använda ditt doodleande som ett verktyg på arbetsplatsen kan det vara bra att försöka utveckla ett enkelt visuellt språk, så att dina doodlar har en visuell koppling till den information du försöker bearbeta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dina Doodles bör vara relativt enkla. Låt dig inte distraheras av teckningar i Mona Lisa-klass; om du blir för uppslukad av ditt Doodle-klottrande slutar du att bearbeta all annan information! Slutligen, om du arbetar med något visuellt kan Doodle-klottrande faktiskt vara kontraproduktivt. Spara därför Doodle-klottrandet till situationer där du tar in auditiv information.

Inför Doodle i ditt nästa möte

Är du övertygad om fördelarna med att Doodle än? Då är det dags att göra som Mark Parker och införa Doodle i dina möten. Så här gör du:

Välj en lämplig möte: Som vi redan har sagt bidrar Doodle inte till att förbättra vårt sätt att bearbeta visuell information. Om du alltså förlitar dig på visuella hjälpmedel, till exempel PowerPoint-presentationer, för att få fram ditt budskap, bör du spara Doodle till en annan dag. Ett brainstormingmöte är däremot ett utmärkt tillfälle att se hur Doodle kan öka deltagarnas engagemang.

Uppmuntra till att klottra: se till att det finns gott om material att klottra med. Lägg fram papper, pennor och blyertspennor på borden, eller placera ut whiteboardtavlor runt om i rummet. Och om du leder mötet – visa vägen genom att själv klottra! Vissa tror fortfarande att Doodle-ande under ett möte ger intrycket att man inte är helt koncentrerad. Ta fram din anteckningsbok och börja Doodle-a, så att de andra mötesdeltagarna känner sig mer avslappnade.

Prova att skissa i grupper: be små grupper av mötesdeltagare att skissa sig igenom mötet på ett stort, gemensamt papper. Det är ett roligt sätt att bryta isen och få alla att vänja sig vid att skissa. Du kan till och med infoga strategiska Doodle-övningar under mötet, till exempel genom att be varje grupp att visuellt återge en del av arbetsflödet, eller prova en ”Doodle-brainstorming”: snart kommer alla verkligen att vara på samma våglängd!