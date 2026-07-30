Det har gått en månad av 2019 – hur går det med dina nyårslöften? Om du har hållit fast vid dem, grattis! Om inte, stressa inte. Ofta är vi alldeles för ambitiösa med våra mål och lovar att träna varje dag, sluta röka, lära oss mandarin… Men det finns något du bör veta: färre än 10 % av de som sätter upp nyårslöften håller faktiskt fast vid dem längre än en månad. Anledningen? Vi tenderar att sätta upp orealistiska mål för oss själva och sedan ge upp när det visar sig vara svårt att genomföra dem. Psykologer föreslår att vi, för att skapa förutsättningar för framgång under det nya året, bör dela upp våra stora ambitioner i mindre, uppnåeliga mål. Att lova sig själv att bli flytande i mandarin på 12 månader är att döma sig själv till misslyckande; att lova sig själv att anmäla sig till en veckokurs i mandarin för nybörjare sätter dig på vägen mot framgång.

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Samma princip gäller för dina nyårslöften på arbetsplatsen: om du sätter upp orealistiska, alltför ambitiösa mål riskerar du att ge upp dem redan innan den 31 januari. Om du däremot satsar på realistiska, mätbara mål är det mycket större chans att du åstadkommer varaktiga positiva förändringar på din arbetsplats. Det är ju bra att föresätta sig att hålla bättre möten under 2019, men att bryta ner detta i mer uppnåeliga mål – och på ett smart sätt utnyttja Doodle Premiums specialfunktioner – är det bästa sättet att se till att du håller fast vid ditt mål. Vi sätter igång med några positiva förändringar som du kan genomföra under det nya året:

Lösning 1: Hantera mötesadministration – snabbt!

Eftersom du är här och läser Doodle-bloggen antar vi att du redan har sagt adjö till långa e-postkedjor där man försöker enas om tid och plats för nästa möte – med andra ord: du är redan en Doodle-användare! Under 2019 kan du effektivisera allt administrativt arbete som hör till att boka ett möte ännu mer med Doodle Premiums praktiska tidsgränsfunktion. Ställ in en tidsgräns för när deltagarna ska svara på din mötesinbjudan och få in mötet i din kalender så fort som möjligt!

Beslut 2: Var beredd!

Var ärlig: är mötena på din arbetsplats fyllda med deltagare som är perfekt förberedda? Eller sitter hälften av deltagarna i rummet och bläddrar febrilt igenom e-postmeddelanden och PowerPoint-presentationer i ett försök att hänga med i vad som händer? Förbered dig för framgångsrika möten under 2019 genom att lägga till en kommentar i dina mötesinbjudningar med Doodle Premium: en vänlig påminnelse om att alla bör sätta sig in i siffrorna från förra kvartalet i förväg bör minska onödigt tvekande och osäkerhet under själva mötet.

Beslut 3: Håll kontakten

Ett lyckat möte är ett möte med en meningsfull uppföljning: låt inte de kontakter du knutit eller de idéer du tagit fram stanna kvar i mötesrummet. Med Doodle Premium kan du, samtidigt som du skickar ut en mötesinbjudan, be deltagarna att ange sina önskade kontaktuppgifter. Efter mötet kan du enkelt dela deltagarnas kontaktuppgifter mellan dem. Nu kan mötesdeltagarna hålla konversationen igång, även om de inte kände varandra sedan tidigare.

Beslut 4: Genomföra regelbundna 1:1-avstämningar

När du effektiviserar dina mötesrutiner inför 2019 ska du inte glömma att några av de allra viktigaste mötena är de enskilda samtalen du har inom ditt team. Att träffa nyckelpersoner i teamet enskilt bidrar till att stärka era arbetsrelationer, hantera era förväntningar på varandra och se till att ni håller kursen när det gäller att uppnå gemensamma mål. Nu, alla Doodle-användare kan skicka inbjudningar till 1:1-möten till vem som helst i sitt nätverk och anordna enskilda möten lika enkelt och effektivt som med en vanlig mötesinbjudan via Doodle.

Där har du det: en kort och överskådlig lista med mål som kommer att lägga grunden för din framgång nästa år. Vi har en stark känsla av att dina möten under 2019 kommer att bli de bästa hittills!