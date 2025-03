Llevamos un mes de 2019, ¿cómo van tus propósitos de Año Nuevo? Si los has cumplido, ¡enhorabuena! Si no, no te estreses. A menudo somos demasiado ambiciosos con nuestros objetivos, resolviendo hacer ejercicio todos los días, dejar de fumar, aprender mandarín... Pero hay algo que deberías saber: menos del 10% de las personas que hacen propósitos de Año Nuevo realmente los cumplen durante más de un mes. ¿Por qué? Tendemos a fijarnos objetivos poco realistas y a renunciar a ellos cuando nos resulta difícil cumplirlos. Los psicólogos sugieren que, para tener éxito en el nuevo año, deberíamos dividir nuestras grandes ambiciones en objetivos más pequeños y alcanzables. Resolverse a dominar el mandarín en 12 meses es predisponerse al fracaso; decidirse a matricularse en una clase semanal de mandarín para principiantes nos pone en la senda del éxito.

El mismo principio se aplica a tus propósitos laborales: si te fijas objetivos poco realistas y demasiado ambiciosos, es muy posible que los abandones antes de que llegue el 31 de enero. En cambio, si te comprometes con propósitos realistas y mensurables, es mucho más probable que consigas cambios positivos y duraderos en tu lugar de trabajo. Está muy bien que te propongas celebrar mejores reuniones en 2019, pero dividirlo en objetivos más alcanzables -y hacer un uso inteligente de las funciones especiales de Doodle Premium- es la mejor manera de asegurarte de que cumples tu objetivo. Empezaremos con algunos cambios positivos que puedes hacer en el nuevo año:

Resolución 1: Gestionar la administración de reuniones, ¡rápido!

Ya que estás aquí, leyendo el blog de Doodle, vamos a adelantarnos y asumir que ya has dicho adiós a las largas cadenas de correos electrónicos intentando acordar una hora y un lugar para tu próxima reunión, es decir, ¡ya eres usuario de Doodle! En 2019, agiliza aún más toda la administración que conlleva organizar una reunión, con la práctica función de fecha límite de Doodle Premium. Establece una fecha límite para que los participantes respondan a tu solicitud de invitación a una reunión, ¡y ten esa reunión en tu calendario lo antes posible!

Resolución 2: ¡Prepárate!

Sé sincero: ¿las reuniones en tu lugar de trabajo están llenas de participantes perfectamente preparados? O la mitad de las personas en la sala están frenéticamente revisando correos electrónicos y powerpoints mientras intentan controlar lo que está sucediendo? Prepárate para el éxito de las reuniones en 2019 incluyendo un mensaje de comentarios con tus solicitudes de invitación a reuniones de Doodle Premium: un suave recordatorio de que todo el mundo debería familiarizarse con las cifras del último trimestre de antemano debería reducir los improductivos dimes y diretes en la propia reunión.

Resolución 3: Permanecer conectado

Una reunión exitosa es aquella que tiene un seguimiento significativo: no dejes las conexiones que has hecho o las ideas que has generado en la sala de reuniones. Con Doodle Premium, al mismo tiempo que envías una convocatoria de reunión, puedes pedir a los participantes que añadan su información de contacto preferida. Después de la reunión, puedes hacer circular fácilmente los contactos de los participantes entre ellos. Ahora, los participantes de la reunión pueden mantener la conversación, incluso si antes no estaban conectados.

Resolución 4: Mantener reuniones periódicas 1:1

Mientras agilizas tus procesos de reuniones para 2019, no olvides que algunas de las reuniones más cruciales son las charlas individuales que mantienes dentro de tu equipo. Reunirte individualmente con colegas clave ayuda a construir tu relación de trabajo, gestionar tus expectativas mutuas y mantenerte en el buen camino cuando se trata de alcanzar objetivos compartidos. Ahora, todos los usuarios de Doodle pueden enviar convocatorias de reunión 1:1 a cualquier persona de su red, y organizar reuniones individuales con la misma facilidad y eficacia que una convocatoria de reunión normal de Doodle.

Ahí lo tienes: una pequeña y manejable lista de objetivos que te llevarán al éxito el año que viene. Tenemos el presentimiento de que tus reuniones de 2019 serán las mejores de tu vida.