Siamo a un mese dal 2019: come stanno andando i vostri propositi per il nuovo anno? Se li avete rispettati, congratulazioni! In caso contrario, non stressatevi. Spesso siamo troppo ambiziosi con i nostri obiettivi, decidendo di fare esercizio fisico ogni giorno, di smettere di fumare, di imparare il mandarino... Ma c'è qualcosa che dovete sapere: meno del 10% delle persone che fanno propositi per l'anno nuovo li mantengono per più di un mese. Il motivo? Tendiamo a prefiggerci obiettivi non realistici, per poi abbandonarli quando risulta difficile portarli a termine. Gli psicologi suggeriscono che, per avere successo nel nuovo anno, dovremmo suddividere le nostre grandi ambizioni in obiettivi più piccoli e realizzabili. Decidere di diventare fluenti in mandarino in 12 mesi significa prefigurarsi un fallimento; decidere di iscriversi a un corso settimanale di mandarino per principianti ci mette sulla strada del successo.

Lo stesso principio vale per i vostri propositi sul posto di lavoro: fissate obiettivi irrealistici e troppo ambiziosi e potreste rinunciare prima del 31 gennaio. Se invece vi impegnate in propositi realistici e misurabili, avrete molte più probabilità di creare cambiamenti positivi e duraturi sul posto di lavoro. Va bene decidere di organizzare riunioni migliori nel 2019, ma suddividere il tutto in obiettivi più raggiungibili e utilizzare in modo intelligente le funzioni speciali di Doodle Premium è il modo migliore per assicurarsi di rispettare l'obiettivo. Vi proponiamo alcuni cambiamenti positivi che potrete apportare nel nuovo anno:

**Risoluzione 1: Gestire l'amministrazione delle riunioni, velocemente!

Visto che siete qui, a leggere il blog di Doodle, daremo per scontato che abbiate già detto addio alle lunghe catene di e-mail per trovare un orario e un luogo per la vostra prossima riunione, ovvero che siate già utenti di Doodle! Nel 2019, semplificate ulteriormente tutte le operazioni amministrative legate all'organizzazione di una riunione, grazie alla pratica funzione di scadenza di Doodle Premium. Impostate una scadenza per i partecipanti che devono rispondere alla vostra richiesta di invito alla riunione e inserite la riunione nel vostro calendario il prima possibile!

**Risoluzione 2: essere preparati!

Siate onesti: le riunioni sul vostro posto di lavoro sono piene di partecipanti perfettamente preparati? O metà delle persone nella stanza controllano freneticamente le e-mail e i powerpoint mentre cercano di capire cosa sta succedendo? Preparatevi al successo delle riunioni nel 2019 includendo un messaggio di commento nelle richieste di invito alle riunioni di Doodle Premium: un leggero promemoria per ricordare a tutti di familiarizzare in anticipo con i numeri dell'ultimo trimestre ridurrà gli improduttivi "mugugni" e "ah" durante la riunione stessa.

Risoluzione 3: Rimanere connessi

Una riunione di successo è quella che ha un seguito significativo: non lasciate le connessioni che avete creato o le idee che avete generato nella sala riunioni. Con Doodle Premium, quando inviate una richiesta di invito a una riunione, potete chiedere ai partecipanti di aggiungere le loro informazioni di contatto preferite. Dopo la riunione, è possibile far circolare facilmente i contatti dei partecipanti tra di loro. In questo modo, i partecipanti alla riunione possono continuare a conversare, anche se prima non erano connessi.

Risoluzione 4: tenere regolari check-in 1:1

Mentre state ottimizzando i processi di riunione per il 2019, non dimenticate che alcune delle riunioni più cruciali sono le chiacchierate a tu per tu con il vostro team. Incontrarsi individualmente con i colleghi più importanti aiuta a costruire il rapporto di lavoro, a gestire le aspettative reciproche e a rimanere in carreggiata quando si tratta di raggiungere gli obiettivi condivisi. Ora tutti gli utenti di *Doodle possono inviare richieste di riunione 1:1 a chiunque nella loro rete e organizzare riunioni individuali con la stessa facilità ed efficienza di una normale richiesta di invito a una riunione Doodle.

Ecco un piccolo elenco gestibile di obiettivi che vi porteranno al successo l'anno prossimo. Abbiamo la sensazione che le vostre riunioni del 2019 saranno le migliori di sempre!