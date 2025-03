Wir haben einen Monat 2019 hinter uns - wie sieht es mit Ihren Neujahrsvorsätzen aus? Wenn Sie sie eingehalten haben, herzlichen Glückwunsch! Wenn nicht, machen Sie sich keinen Stress. Oft sind wir viel zu ehrgeizig mit unseren Zielen, nehmen uns vor, jeden Tag Sport zu treiben, mit dem Rauchen aufzuhören, Mandarin zu lernen... Aber es gibt etwas, das Sie wissen sollten: Weniger als 10 % der Menschen, die Neujahrsvorsätze fassen, halten sie tatsächlich länger als einen Monat durch. Der Grund dafür? Wir neigen dazu, uns unrealistische Ziele zu setzen, die wir dann aufgeben, wenn es schwierig wird, sie zu erfüllen. Psychologen schlagen vor, dass wir unsere großen Ambitionen in kleinere, erreichbare Ziele aufteilen sollten, damit wir im neuen Jahr erfolgreich sind. Wenn Sie sich vornehmen, in 12 Monaten fließend Mandarin zu sprechen, werden Sie scheitern; wenn Sie sich vornehmen, einen wöchentlichen Mandarin-Kurs für Anfänger zu besuchen, sind Sie auf dem besten Weg zum Erfolg.

Dasselbe Prinzip gilt auch für Ihre Vorsätze am Arbeitsplatz: Wenn Sie sich unrealistische, zu ehrgeizige Ziele setzen, geben Sie sie vielleicht schon vor dem 31. Januar wieder auf. Wenn Sie sich dagegen realistische, messbare Vorsätze setzen, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz dauerhafte positive Veränderungen bewirken. Es ist schön und gut, sich vorzunehmen, 2019 bessere Meetings abzuhalten, aber wenn Sie dies in erreichbare Ziele aufteilen und die speziellen Funktionen von Doodle Premium clever nutzen, können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Wir bringen den Ball mit ein paar positiven Veränderungen ins Rollen, die Sie im neuen Jahr vornehmen können:

Vorsatz 1: Besprechungsverwaltung verwalten, schnell!

Da Sie hier sind und den Doodle-Blog lesen, gehen wir davon aus, dass Sie sich bereits von langen E-Mail-Ketten verabschiedet haben, um Zeit und Ort für Ihr nächstes Meeting zu vereinbaren - Sie sind also bereits Doodle-Nutzer! Im Jahr 2019 können Sie mit der praktischen Deadline-Funktion von Doodle Premium den Verwaltungsaufwand für die Organisation eines Meetings noch weiter reduzieren. Legen Sie eine Frist fest, bis zu der die Teilnehmer auf Ihre Einladungsanfrage reagieren müssen, und tragen Sie das Meeting so schnell wie möglich in Ihren Kalender ein!

Lösung 2: Vorbereitet sein!

Seien Sie ehrlich: Sind die Meetings an Ihrem Arbeitsplatz mit perfekt vorbereiteten Teilnehmern gefüllt? Oder schaut die Hälfte der Anwesenden hektisch in ihre E-Mails und Powerpoints, um das Geschehen in den Griff zu bekommen? Sorgen Sie für erfolgreiche Meetings im Jahr 2019, indem Sie Ihren Doodle-Premium-Einladungen zu Meetings einen Kommentar beifügen: Eine sanfte Erinnerung daran, dass sich jeder vor dem Meeting mit den Zahlen des letzten Quartals vertraut machen sollte, sollte das unproduktive "Ähm" und "Ah" im Meeting selbst reduzieren.

Resolution 3: In Verbindung bleiben

Ein erfolgreiches Meeting ist eines mit einer sinnvollen Nachbereitung: Lassen Sie die geknüpften Kontakte oder die entstandenen Ideen nicht im Meetingraum zurück. Mit Doodle Premium können Sie gleichzeitig mit der Einladung zum Meeting die Teilnehmer auffordern, ihre bevorzugten Kontaktinformationen anzugeben. Nach der Besprechung können Sie die Kontakte der Teilnehmer ganz einfach weitergeben. So können die Besprechungsteilnehmer die Unterhaltung fortsetzen, auch wenn sie vorher nicht miteinander verbunden waren.

Lösung 4: Regelmäßige 1:1-Check-Ins

Während Sie Ihre Meeting-Prozesse für 2019 optimieren, sollten Sie nicht vergessen, dass einige der wichtigsten Meetings die persönlichen Gespräche innerhalb Ihres Teams sind. Einzelgespräche mit wichtigen Kollegen helfen Ihnen, Ihre Arbeitsbeziehungen zu stärken, Ihre Erwartungen aneinander zu erfüllen und auf Kurs zu bleiben, wenn es darum geht, gemeinsame Ziele zu erreichen. Jetzt können alle Doodle-Benutzer 1:1-Meeting-Anfragen an jeden in ihrem Netzwerk senden und individuelle Meetings mit der gleichen Einfachheit und Effizienz organisieren wie eine normale Doodle-Meeting-Einladung.

Da haben Sie es: eine kleine, überschaubare Liste von Zielen, die Sie im nächsten Jahr zum Erfolg führen wird. Wir haben das leise Gefühl, dass Ihre Meetings 2019 Ihre bisher besten sein werden!