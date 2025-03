L'année 2019 a commencé depuis un mois. Comment se portent vos résolutions du Nouvel An ? Si vous les avez tenues, félicitations ! Dans le cas contraire, ne vous stressez pas. Souvent, nous sommes beaucoup trop ambitieux avec nos objectifs, résolvant de faire de l'exercice tous les jours, d'arrêter de fumer, d'apprendre le mandarin... Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir : moins de 10 % des personnes qui prennent des résolutions du Nouvel An s'y tiennent réellement pendant plus d'un mois. La raison ? Nous avons tendance à nous fixer des objectifs irréalistes, puis à les abandonner lorsqu'il s'avère difficile de les suivre. Les psychologues suggèrent que, pour se donner les moyens de réussir la nouvelle année, nous devrions diviser nos grandes ambitions en objectifs plus petits et réalisables. Prendre la résolution de parler couramment le mandarin en 12 mois, c'est se vouer à l'échec ; prendre la résolution de s'inscrire à un cours hebdomadaire de mandarin pour débutants, c'est se mettre sur la voie du succès.

Le même principe s'applique à vos résolutions professionnelles : fixez-vous des objectifs irréalistes et trop ambitieux, et vous risquez de les abandonner avant le 31 janvier. En revanche, si vous vous engagez à prendre des résolutions réalistes et mesurables, vous avez beaucoup plus de chances de créer des changements positifs durables sur votre lieu de travail. C'est bien beau de prendre la résolution d'organiser de meilleures réunions en 2019, mais la décomposer en objectifs plus réalisables - et utiliser intelligemment les fonctions spéciales de Doodle Premium - est le meilleur moyen de s'assurer que vous vous tenez à votre objectif. Nous allons ouvrir le bal avec quelques changements positifs que vous pouvez apporter à la nouvelle année :

Résolution 1 : gérer l'administration des réunions, rapidement !

Puisque vous êtes ici, à lire le blog de Doodle, nous allons aller de l'avant et supposer que vous avez déjà dit adieu aux longues chaînes d'e-mails pour essayer de régler une heure et un lieu pour votre prochaine réunion - c'est-à-dire que vous êtes déjà un utilisateur de Doodle ! En 2019, rationalisez encore plus toute l'administration qui accompagne l'organisation d'une réunion, grâce à la fonction pratique de date limite de Doodle Premium. Fixez une date limite pour que les participants répondent à votre demande d'invitation à une réunion, et inscrivez cette réunion dans votre calendrier dès que possible !

Résolution 2 : soyez prêt !

Soyez honnête : les réunions sur votre lieu de travail sont-elles remplies de participants parfaitement préparés ? Ou bien la moitié des personnes présentes dans la salle vérifient-elles frénétiquement les emails et les powerpoints en essayant de comprendre ce qui se passe ? Préparez-vous à réussir vos réunions en 2019 en incluant un message de commentaires dans vos demandes d'invitation à des réunions Doodle Premium : un petit rappel pour que tout le monde se familiarise avec les chiffres du dernier trimestre avant la réunion devrait réduire le nombre d'hésitations improductives au cours de la réunion elle-même.

Résolution 3 : Restez connecté !

Une réunion réussie est une réunion dont le suivi est significatif : ne laissez pas les connexions que vous avez établies ou les idées que vous avez générées dans la salle de réunion. Avec Doodle Premium, en même temps que vous envoyez une demande d'invitation à une réunion, vous pouvez demander aux participants d'ajouter leurs coordonnées préférées. Après la réunion, vous pouvez facilement faire circuler les contacts des participants entre eux. Les participants à la réunion peuvent désormais poursuivre la conversation, même s'ils n'étaient pas connectés auparavant.

Résolution 4 : Organisez des réunions régulières 1:1.

Pendant que vous rationalisez vos processus de réunion pour 2019, n'oubliez pas que certaines des réunions les plus cruciales sont les discussions individuelles que vous tenez au sein de votre équipe. Rencontrer individuellement des collègues clés permet de construire votre relation de travail, de gérer vos attentes les uns envers les autres et de rester sur la bonne voie lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs communs. Désormais, tous les utilisateurs de Doodle peuvent envoyer des demandes de réunions individuelles à n'importe qui dans leur réseau, et organiser des réunions individuelles avec la même facilité et efficacité qu'une demande d'invitation à une réunion Doodle normale.

Voilà : une petite liste d'objectifs gérables qui vous permettront de réussir l'année prochaine. Nous avons le pressentiment que vos réunions de 2019 seront les meilleures de votre histoire !