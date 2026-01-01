हम 2019 में एक महीने आगे बढ़ चुके हैं – आपके नए साल के संकल्प कैसे चल रहे हैं? अगर आप उन पर टिके हुए हैं, तो बधाई हो! अगर नहीं, तो चिंता न करें। अक्सर हम अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, हर दिन व्यायाम करने, धूम्रपान छोड़ने, मंदारिन सीखने का संकल्प लेते हैं… लेकिन एक बात आपको जाननी चाहिए: नए साल के संकल्प लेने वाले लोगों में से 10% से भी कम लोग ही एक महीने से अधिक समय तक उन पर टिके रहते हैं। कारण? हम अपने लिए अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, और जब उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है तो हार मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि नए साल में खुद को सफलता के लिए तैयार करने के लिए, हमें अपने बड़े सपनों को छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों में तोड़ देना चाहिए। 12 महीनों में मंदारिन में धाराप्रवाह होने का संकल्प लेना खुद को असफलता के लिए तैयार करना है; जबकि शुरुआती लोगों के लिए एक साप्ताहिक मंदारिन कक्षा में दाखिला लेने का संकल्प लेना आपको सफलता की राह पर डालता है।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

यह वही सिद्धांत आपके कार्यस्थल के संकल्पों पर भी लागू होता है: अवास्तविक, अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें, और हो सकता है कि आप 31 जनवरी आने से पहले ही उन पर हार मान लें। दूसरी ओर, यदि आप यथार्थवादी, मापने योग्य संकल्पों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपके कार्यस्थल में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने की संभावना कहीं अधिक होती है। 2019 में बेहतर बैठकें आयोजित करने का संकल्प लेना अच्छी बात है, लेकिन इसे अधिक प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में विभाजित करना – और Doodle Premium की विशेष सुविधाओं का चतुर उपयोग करना – यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें। हम कुछ सकारात्मक बदलावों के साथ शुरुआत करते हैं जिन्हें आप नए साल में कर सकते हैं:

संकल्प 1: बैठक प्रशासन को तेजी से प्रबंधित करें!

चूंकि आप यहाँ Doodle ब्लॉग पढ़ रहे हैं, हम यह मान लेंगे कि आपने अपनी अगली मीटिंग के लिए समय और स्थान तय करने की लंबी ईमेल श्रृंखलाओं को पहले ही अलविदा कह दिया है – यानी आप पहले से ही Doodle उपयोगकर्ता हैं! 2019 में, Doodle Premium की सुविधाजनक डेडलाइन फ़ीचर के साथ मीटिंग सेटअप करने में आने वाले सभी एडमिन कार्यों को और भी सरल बनाएँ। प्रतिभागियों के लिए अपने मीटिंग निमंत्रण अनुरोध का जवाब देने की समयसीमा निर्धारित करें, और उस मीटिंग को जल्द से जल्द अपने कैलेंडर में शामिल करें!

संकल्प 2: तैयार रहें!

ईमानदारी से कहें: क्या आपके कार्यस्थल की बैठकें पूरी तरह से तैयार प्रतिभागियों से भरी होती हैं? या कमरे में आधे लोग ईमेल और पावरपॉइंट्स को बेतहाशा देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है? 2019 में मीटिंग में सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने Doodle Premium मीटिंग निमंत्रण अनुरोधों के साथ संदेश टिप्पणियाँ शामिल करें: एक सौम्य अनुस्मारक कि सभी को पहले से पिछले तिमाही के आंकड़ों से परिचित हो जाना चाहिए, जिससे मीटिंग में अनावश्यक 'उम्... आह' करने की आदत कम हो जाएगी।

संकल्प 3: जुड़े रहें

एक सफल बैठक वह होती है जिसमें सार्थक फॉलो-अप होता है: बैठक कक्ष में जो संबंध आपने बनाए हैं या जो विचार उत्पन्न किए हैं, उन्हें वहीं न छोड़ें। Doodle Premium के साथ, बैठक का निमंत्रण भेजते समय ही आप प्रतिभागियों से उनकी पसंदीदा संपर्क जानकारी जोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं। मीटिंग के बाद, आप आसानी से प्रतिभागियों के संपर्क विवरण आपस में साझा कर सकते हैं। अब, मीटिंग के प्रतिभागी बातचीत जारी रख सकते हैं, भले ही वे पहले जुड़े नहीं थे।

संकल्प 4: नियमित 1:1 चेक-इन करें

जब आप 2019 के लिए अपनी बैठक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हों, तो यह न भूलें कि आपकी टीम के भीतर होने वाली एक-एक करके की बातचीत सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। प्रमुख सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक करने से आपके कार्य संबंध मजबूत होते हैं, एक-दूसरे की अपेक्षाओं का प्रबंधन होता है, और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति में आप सही राह पर बने रहते हैं। अब, सभी Doodle उपयोगकर्ता अपने नेटवर्क में किसी को भी 1:1 बैठक के लिए अनुरोध भेज सकते हैं, और एक नियमित Doodle बैठक निमंत्रण अनुरोध की तरह ही आसानी और दक्षता के साथ व्यक्तिगत बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

तो यह रही: अगले साल आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यों की एक छोटी, प्रबंधनीय सूची। हमें चुपके से एहसास हो रहा है कि आपकी 2019 की बैठकें अब तक की सबसे बेहतरीन होने वाली हैं!