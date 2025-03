Estamos um mês depois de 2019 - como estão indo suas resoluções de Ano Novo? Se você se agarrou a elas, parabéns! Se não, não se estresse. Muitas vezes somos ambiciosos demais com nossos objetivos, resolvendo fazer exercícios todos os dias, parar de fumar, aprender mandarim... Mas há algo que você deve saber: menos de 10% das pessoas que fazem com que as resoluções de Ano Novo realmente se apeguem a elas por mais de um mês. A razão? Nós tendemos a estabelecer metas irrealistas para nós mesmos, depois desistimos delas quando se torna difícil segui-las. Os psicólogos sugerem que, para nos prepararmos para o sucesso no novo ano, devemos dividir nossas grandes ambições em metas menores e realizáveis. Resolver tornar-se fluente em mandarim em 12 meses é preparar-se para o fracasso; resolver matricular-se em uma aula semanal de mandarim para iniciantes coloca você no caminho do sucesso.

O mesmo princípio se aplica às resoluções de seu local de trabalho: estabeleça metas irrealistas, excessivamente ambiciosas, e você pode muito bem desistir delas antes de 31 de janeiro. Se você se comprometer com resoluções realistas e mensuráveis, por outro lado, é muito mais provável que você crie mudanças positivas duradouras em seu local de trabalho. Está tudo bem e bem resolvido para realizar melhores reuniões em 2019, mas dividir isso em objetivos mais realizáveis - e fazer uso inteligente das características especiais do Doodle Premium - é a melhor maneira de garantir que você se mantenha fiel ao seu objetivo. Vamos fazer a bola rolar com algumas mudanças positivas que você pode fazer no novo ano:

Resolução 1: Gerenciar a Reunião Admin, Fast!

Já que você está aqui, lendo o blog do Doodle, vamos continuar e assumir que você já se despediu de longas cadeias de e-mails tentando acertar uma hora e um lugar para sua próxima reunião - também conhecido como usuário do Doodle! Em 2019, simplifique ainda mais toda a administração que vem com o estabelecimento de uma reunião, com o prático recurso de prazo do Doodle Premium. Defina um prazo para os participantes responderem ao seu pedido de convite de reunião, e consiga essa reunião em seu calendário o mais rápido possível!

**Resolução 2: Estar preparado!

Seja honesto: as reuniões em seu local de trabalho estão repletas de participantes perfeitamente preparados? Ou será que metade das pessoas na sala estão checando freneticamente através de e-mails e powerpoints, enquanto tentam entender o que está acontecendo? Prepare-se para o sucesso da reunião em 2019, incluindo uma mensagem com comentários com seus convites para reuniões Doodle Premium: um lembrete gentil de que todos devem se familiarizar com os números do último trimestre com antecedência deve reduzir o improdutivo umm-ing e ah-ing na própria reunião.

Resolução 3: Mantenha-se conectado*

Uma reunião bem sucedida é aquela com um acompanhamento significativo: não deixe as conexões que você fez ou as idéias que você gerou na sala de reunião. Com o Doodle Premium, ao mesmo tempo em que você envia uma solicitação de convite para reunião, você pode pedir aos participantes que adicionem suas informações de contato preferidas. Após a reunião, você pode facilmente fazer circular os contatos dos participantes entre eles. Agora, os participantes da reunião podem manter a conversa, mesmo que não estivessem conectados antes.

Resolução 4: Manter regular 1:1 Check-Ins**

Enquanto você está racionalizando seus processos de reunião para 2019, não esqueça que algumas das reuniões mais cruciais são as conversas um-a-um que você realiza dentro de sua equipe. Reunir-se individualmente com colegas-chave ajuda a construir seu relacionamento de trabalho, administrar suas expectativas um do outro e manter-se no caminho certo quando se trata de atingir objetivos compartilhados. Agora, todos Os usuários do Doodle podem enviar solicitações de reuniões 1:1 para qualquer pessoa de sua rede e organizar reuniões individuais com a mesma facilidade e eficiência que uma solicitação regular de convite para reuniões do Doodle.

Aí você tem: uma pequena lista de metas que lhe dará sucesso no próximo ano. Temos a sensação sorrateira de que suas reuniões de 2019 serão suas melhores ainda!