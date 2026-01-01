Minął już miesiąc 2019 roku – jak idzie z realizacją noworocznych postanowień? Jeśli udało Ci się ich dotrzymać, gratulacje! Jeśli nie, nie przejmuj się. Często wyznaczamy sobie zbyt ambitne cele, postanawiając ćwiczyć codziennie, rzucić palenie, nauczyć się mandaryńskiego… Ale jest coś, o czym powinniście wiedzieć: mniej niż 10% osób, które składają noworoczne postanowienia, faktycznie trzyma się ich dłużej niż miesiąc. Dlaczego? Mamy tendencję do wyznaczania sobie nierealistycznych celów, a potem rezygnujemy z nich, gdy okazuje się, że trudno je zrealizować. Psychologowie sugerują, że aby zapewnić sobie sukces w nowym roku, powinniśmy podzielić nasze wielkie ambicje na mniejsze, osiągalne cele. Postanowienie, że w ciągu 12 miesięcy opanujesz płynnie język mandaryński, skazuje cię na porażkę; postanowienie, że zapiszesz się na cotygodniowe zajęcia z języka mandaryńskiego dla początkujących, stawia cię na drodze do sukcesu.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Ta sama zasada dotyczy postanowień dotyczących miejsca pracy: jeśli wyznaczysz sobie nierealne, zbyt ambitne cele, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zrezygnujesz z ich realizacji jeszcze przed 31 stycznia. Jeśli natomiast zdecydujesz się na realistyczne, mierzalne postanowienia, znacznie zwiększysz swoje szanse na wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w miejscu pracy. Postanowienie, że w 2019 roku będziesz organizować lepsze spotkania, to świetna sprawa, ale podzielenie tego na bardziej osiągalne cele – oraz sprytne wykorzystanie specjalnych funkcji Doodle Premium – to najlepszy sposób, by upewnić się, że dotrzymasz słowa. Zaczniemy od kilku pozytywnych zmian, które możesz wprowadzić w nowym roku:

Rozwiązanie 1: Szybkie zarządzanie administracją spotkań!

Skoro tu jesteś i czytasz blog Doodle, zakładamy, że już pożegnałeś się z długimi łańcuchami e-maili, w których próbujesz ustalić termin i miejsce kolejnego spotkania – czyli jesteś już użytkownikiem Doodle! W 2019 roku jeszcze bardziej usprawnij wszystkie czynności administracyjne związane z organizacją spotkania dzięki przydatnej funkcji terminu w Doodle Premium. Ustal termin, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na Twoje zaproszenie na spotkanie, i jak najszybciej dodaj to spotkanie do swojego kalendarza!

Postanowienie nr 2: Bądź przygotowany!

Bądź szczery: czy spotkania w Twojej firmie gromadzą uczestników doskonale przygotowanych do tematu? A może połowa osób w sali gorączkowo przegląda e-maile i prezentacje PowerPoint, próbując zorientować się, o co w tym wszystkim chodzi? Zadbaj o sukces spotkań w 2019 roku, dodając komentarz do zaproszeń na spotkania wysyłanych za pomocą Doodle Premium: delikatne przypomnienie, że wszyscy powinni wcześniej zapoznać się z wynikami z ostatniego kwartału, powinno ograniczyć nieproduktywne „hmm” i „aa” podczas samego spotkania.

Postanowienie nr 3: Pozostań w kontakcie

Udane spotkanie to takie, po którym następują konkretne działania: nie pozostawiaj nawiązanego kontaktu ani pomysłów, które powstały podczas spotkania, wyłącznie w sali konferencyjnej. Dzięki Doodle Premium w momencie wysyłania zaproszenia na spotkanie możesz poprosić uczestników o podanie preferowanych danych kontaktowych. Po spotkaniu możesz w prosty sposób udostępnić uczestnikom dane kontaktowe pozostałych osób. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogą kontynuować rozmowę, nawet jeśli wcześniej nie znali się nawzajem.

Postanowienie nr 4: Organizuj regularne spotkania indywidualne

Optymalizując procesy związane ze spotkaniami na rok 2019, nie zapominaj, że jednymi z najważniejszych spotkań są indywidualne rozmowy prowadzone w ramach zespołu. Indywidualne spotkania z kluczowymi współpracownikami pomagają budować relacje zawodowe, zarządzać wzajemnymi oczekiwaniami oraz utrzymywać właściwy kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. A teraz, wszystkie Użytkownicy serwisu Doodle mogą wysyłać zaproszenia na spotkania indywidualne do dowolnej osoby ze swojej sieci kontaktów oraz organizować takie spotkania z taką samą łatwością i skutecznością, jak w przypadku zwykłego zaproszenia na spotkanie w serwisie Doodle.

Oto ona: krótka, łatwa do zrealizowania lista celów, które pomogą Ci osiągnąć sukces w przyszłym roku. Mamy niejasne przeczucie, że Twoje spotkania w 2019 roku będą najlepsze w historii!