Vi er en måned inde i 2019 - hvordan går det med dine nytårsforsætter? Hvis du har holdt dig til dem, så tillykke! Hvis ikke, skal du ikke stresse. Ofte er vi alt for ambitiøse med vores mål og beslutter os for at motionere hver dag, holde op med at ryge, lære mandarin... Men der er noget, du bør vide: færre end 10 % af de mennesker, der tager nytårsforsætter, holder sig faktisk til dem i mere end en måned. Årsagen er? Vi har en tendens til at sætte urealistiske mål for os selv og derefter opgive dem, når det viser sig at være svært at gennemføre dem. Psykologer foreslår, at vi for at få succes i det nye år bør bryde vores store ambitioner ned i mindre, opnåelige mål for at få succes. Hvis du beslutter dig for at blive flydende i mandarin på 12 måneder, er det en forudsætning for at fejle; hvis du beslutter dig for at tilmelde dig et ugentligt kursus i mandarin for begyndere, er du på vej til succes.

Det samme princip gælder for dine arbejdspladsforsætter: Hvis du sætter urealistiske og alt for ambitiøse mål, kan du meget vel opgive dem, inden den 31. januar er omme. Hvis du derimod forpligter dig til realistiske, målbare beslutninger, er der langt større sandsynlighed for, at du skaber varige positive ændringer på din arbejdsplads. Det er fint nok at beslutte sig for at holde bedre møder i 2019, men hvis du deler dette op i mere opnåelige mål - og gør klogt brug af Doodle Premium's særlige funktioner - er den bedste måde at sikre, at du holder dig til dit mål. Vi sætter bolden i gang med et par positive ændringer, som du kan foretage i det nye år:

Resolution 1: Administrer mødeadministrationen, hurtigt!

Eftersom du er her og læser Doodle-bloggen, går vi ud fra, at du allerede har sagt farvel til lange e-mailkæder, hvor du forsøger at finde tid og sted til dit næste møde - du er allerede Doodle-bruger! I 2019 kan du strømline al den administration, der følger med at oprette et møde, endnu mere med Doodle Premium's praktiske deadline-funktion. Indstil en deadline for, hvornår deltagerne skal svare på din anmodning om mødeinvitation, og få mødet i din kalender hurtigst muligt!

Resolution 2: Vær forberedt!

Vær ærlig: Er møderne på din arbejdsplads fyldt med perfekt forberedte deltagere? Eller er halvdelen af de tilstedeværende i lokalet i gang med at tjekke e-mails og powerpoints, mens de forsøger at få styr på, hvad der sker? Sæt dig selv i stand til at få succes med møderne i 2019 ved at inkludere en kommentar til din Doodle Premium-mødeinvitation: En venlig påmindelse om, at alle bør sætte sig ind i sidste kvartals tal på forhånd, vil reducere uproduktivt umm-ing og ah-ing på selve mødet.

Resolution 3: Hold kontakten

Et vellykket møde er et møde med en meningsfuld opfølgning: Lad ikke de forbindelser, du har skabt, eller de idéer, du har genereret, blive i mødelokalet. Med Doodle Premium kan du samtidig med, at du sender en anmodning om mødeinvitation, bede deltagerne om at tilføje deres foretrukne kontaktoplysninger. Efter mødet kan du nemt cirkulere deltagernes kontakter mellem dem. Nu kan mødedeltagerne holde samtalen i gang, selv om de ikke var forbundet før.

Løsning 4: Hold regelmæssige 1:1 check-ins

Mens du strømliner dine mødeprocesser for 2019, må du ikke glemme, at nogle af de mest afgørende møder er de en-til-en-samtaler, du holder i dit team. Individuelle møder med vigtige kolleger hjælper med at opbygge jeres arbejdsforhold, håndtere jeres forventninger til hinanden og holde jer på sporet, når det gælder om at nå fælles mål. Nu kan alle Doodle-brugere sende 1:1-mødeanmodninger til alle i deres netværk og organisere individuelle møder med samme lethed og effektivitet som en almindelig Doodle-mødeinvitationsanmodning.

Der har du det: en lille, overskuelig liste over mål, der vil sætte dig i stand til at få succes næste år. Vi har en snigende fornemmelse af, at dine møder i 2019 vil blive dine bedste møder hidtil!