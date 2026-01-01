नहीं, नहीं, उस तरह का नहीं Doodle: हम जानते हैं कि आप पहले से ही मीटिंग शेड्यूलिंग को पूरी तरह से सरल बनाने के लिए Doodle का उपयोग कर रहे हैं। हम पुराने ज़माने की Doodling की बात कर रहे हैं।

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क्या आपको कभी कक्षा के दौरान अपनी नोटबुक पर Doodle बनाने के लिए स्कूल में डाँट पड़ी? खैर, समय निश्चित रूप से बदल गया है। नाइकी के सीईओ मार्क पार्कर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। बैठकों के दौरान Doodling. शोध लगातार यह दिखाता है कि Doodling, समय की बर्बादी होने के बजाय, वास्तव में हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने, जानकारी के जटिल जालों का संश्लेषण करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। तो, क्या यह समय है रंगीन पेन निकालने और अपनी अगली बैठक में खुरदुरे चित्र बनाने का? आइए हम आपको Doodle गाइड टू… खैर, Doodling में इसका मार्गदर्शन करें!

Doodling के लाभ

2009 के एक अध्ययन में, दो समूहों को एक उत्तर देने वाली मशीन पर छोड़े गए एक लंबे वॉयस संदेश को सुनने के लिए कहा गया। एक समूह शांत बैठकर सुनता रहा। दूसरे समूह को सुनते समय एक सरल Doodling अभ्यास करने के लिए कहा गया। बाद में, यह परखने के लिए उनका परीक्षण किया गया कि वे संदेश में दी गई जानकारी को कितनी अच्छी तरह याद कर सकते हैं। जो समूह सुनते समय Doodling कर रहा था, उसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, और दूसरे समूह की तुलना में 29% अधिक जानकारी याद की। शोध के अनुसार, Doodling वास्तव में जानकारी को संसाधित करने और याद रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय तक लगातार ध्यान देने से वास्तव में हमारे ध्यान पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और वह कमजोर पड़ जाता है। Doodling हमारे मस्तिष्क को आराम देने के लिए पर्याप्त विचलन प्रदान करता है, जिससे वे लंबे समय तक तेज बने रहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 'द Doodle रेवोल्यूशन' की लेखिका, सुन्नी ब्राउन, कॉल Doodling 'एक सोचने का उपकरण'।

ध्यान केंद्रित करने में सुधार के अलावा, Doodling हमें कई स्तरों पर जानकारी संसाधित करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बैठक में हैं, और आप जो कहा जा रहा है उसे सुन रहे हैं। आप निश्चित रूप से अभी भी जानकारी संसाधित कर रहे हैं, लेकिन केवल श्रव्य स्तर पर। Doodling करते समय, आप दृश्य और काइनेस्थेटिक सीखने की शैली भी अपना रहे हैं: इसका मतलब है कि आप जानकारी को तीन अलग-अलग तरीकों से संसाधित कर रहे हैं, जिससे आप मुख्य अवधारणाओं की अधिक परिष्कृत और समग्र समझ तक पहुँच सकते हैं।

तो, इसमें क्या चक्कर है?

खैर, शोध से पता चलता है कि बिना सोचे-समझे खींची गई रेखाएँ भी एकाग्रता को बढ़ावा दे सकती हैं। लेकिन, अपने Doodling को वास्तव में कार्यस्थल का एक उपकरण बनाने के लिए, एक सरल दृश्य भाषा विकसित करने का प्रयास करना सहायक हो सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके Doodles उस जानकारी से दृश्य रूप से जुड़े हों जिसे आप संसाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके Doodles अपेक्षाकृत सरल होने चाहिए। मोना-लिसा-स्तर के चित्रों से विचलित न हों; यदि आप अपने Doodling में बहुत अधिक खो जाते हैं, तो आप किसी अन्य जानकारी को संसाधित करना बंद कर देंगे! अंत में, यदि आप किसी दृश्य चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो Doodling वास्तव में प्रतिकूल हो सकती है। इसलिए, Doodling को उन स्थितियों के लिए बचाकर रखें जहाँ आप श्रवण संबंधी जानकारी ग्रहण कर रहे हैं।

अपनी अगली बैठक में Doodling को शामिल करें

क्या आप Doodling के फायदों से अब तक आश्वस्त हो गए हैं? तो अब समय है कि आप मार्क पार्कर की तरह Doodling को अपनी मीटिंग की प्रैक्टिस में शामिल करें। यहाँ बताया गया है कि कैसे:

उपयुक्त चुनें बैठकजैसा कि हमने कहा, Doodling हमारी दृश्य जानकारी संसाधित करने की क्षमता को नहीं बढ़ाती, इसलिए यदि आप अपनी बात समझाने के लिए पावरपॉइंट जैसी दृश्य सामग्री पर निर्भर हैं, तो Doodling सत्र को किसी अन्य दिन के लिए बचा कर रखें। दूसरी ओर, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग यह देखने का उत्तम अवसर है कि स्क्रिबलिंग कैसे सहभागिता के स्तर को बढ़ा सकती है।

Doodling को प्रोत्साहित करें: Doodling के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराएँ। मेजों पर कागज़, पेन और पेंसिल रखें, या कमरे में व्हाइटबोर्ड लगाएँ। और अगर आप बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो खुद उदाहरण पेश करें! कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि मीटिंग के दौरान Doodling करने से यह संदेश जाता है कि वे पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी नोटबुक निकालें और Doodling करना शुरू कर दें, ताकि अन्य बैठक प्रतिभागियों को सहज महसूस हो।

समूहों में Doodling आजमाएँ: बैठक में शामिल छोटे समूहों से कहें कि वे बैठक के दौरान एक बड़े, साझा कागज़ पर Doodle बनाते रहें। यह बर्फ़ पिघलाने और सभी को Doodling की आदत डालने का एक मज़ेदार तरीका है। आप बैठक के दौरान रणनीतिक Doodling अभ्यास भी शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रत्येक समूह से कार्यप्रवाह के किसी पहलू को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहना, या 'केवल Doodling-आधारित ब्रेनस्टॉर्म' आज़माएँ: जल्द ही, वे वास्तव में एक ही पृष्ठ पर होंगे!