Nej, nej, ikke den slags Doodle: Vi ved, at du allerede bruger Doodle til at forenkle mødeplanlægningen radikalt. Vi taler om gammeldags doodling.

Har du nogensinde fået problemer i skolen, fordi du skrev på din notesbog i timerne? Tja, tiderne har helt sikkert ændret sig. Nike CEO Mark Parker er berømt for at doodle under møder. Forskning viser i stigende grad, at doodling ikke er spild af tid, men at det faktisk hjælper os med at organisere vores tanker, syntetisere komplekse informationsnetværk og øge produktiviteten. Så er det på tide at finde de farvede kuglepenne frem og begynde at kradse sig igennem dit næste møde? Lad os vise dig hvordan du gør det i Doodle-guiden til... ja, doodling!

Fordelene ved Doodling

I en undersøgelse fra 2009 blev to grupper bedt om at lytte til en lang talebesked, der blev lagt på en telefonsvarer. Den ene gruppe sad stille og lyttede. Den anden gruppe blev bedt om at udføre en simpel doodling-øvelse, mens de lyttede. Bagefter blev de testet for at se, hvor godt de kunne huske de oplysninger, der blev videregivet i beskeden. Den gruppe, der lavede en klodseteknik, mens de lyttede, klarede sig meget bedre og kunne huske 29 % flere oplysninger end den anden gruppe. Ifølge forskningen forbedrer doodling faktisk vores evne til at behandle og fastholde information. Teorien går ud på, at hvis vi er opmærksomme på noget for længe, overanstrenger det vores fokus og får det til at svigte. Ved at tegne tegninger får vi lige nok afledning til at slappe af i vores hjerne, så den kan forblive skarpere i længere tid. Det er ikke underligt, at Sunni Brown, forfatter til "The Doodle Revolution", kalderdoodling for "et tænkeværktøj".

Ud over at forbedre fokus hjælper doodling os med at behandle information på flere niveauer. Forestil dig, at du sidder i et møde og lytter til, hvad der bliver sagt. Du er helt sikkert stadig i gang med at behandle information, men på et rent auditivt niveau. Mens du doodler, anvender du også visuelle og kinæstetiske læringsstile: Det betyder, at du bearbejder oplysningerne på tre forskellige måder, hvilket giver dig mulighed for at opnå en mere sofistikeret og afrundet forståelse af de vigtigste begreber.

Hvad er så problemet?

Tja, forskningen tyder på, at selv tankeløs doodling kan stimulere fokus. Men for virkelig at gøre din doodling til et værktøj på arbejdspladsen kan det være nyttigt at forsøge at udvikle et simpelt visuelt sprog og sikre, at dine doodles er visuelt forbundet med de oplysninger, du forsøger at behandle. Samtidig er det vigtigt at huske, at dine doodles skal være relativt enkle. Lad dig ikke distrahere af tegninger på Mona Lisa-niveau; hvis du bliver for optaget af din doodling, vil du holde op med at behandle andre oplysninger! Endelig kan det faktisk være kontraproduktivt at lave doodling, hvis du arbejder på noget visuelt. Så gem klodserne til situationer, hvor du indhenter auditive oplysninger.

Indarbejd Doodling i dit næste møde

Er du endnu ikke overbevist om fordelene ved doodling? Så er det på tide at gøre som Mark Parker og indarbejde doodling i din mødepraksis. Her er hvordan:

Vælg et passende møde: Som vi sagde, forbedrer doodling ikke den måde, vi behandler visuelle oplysninger på, så hvis du er afhængig af visuelle elementer, som f.eks. powerpoints, for at få dit synspunkt frem, så gem doodling-sessionen til en anden dag. Et brainstormingmøde er derimod den perfekte mulighed for at se, hvordan kradseri kan øge engagementet.

Fremme doodling: Stil masser af doodling-materialer til rådighed. Stil papir, kuglepenne og blyanter på bordene, eller placer whiteboards rundt omkring i lokalet. Og hvis du er mødeleder, så gå foran med et godt eksempel! Nogle mennesker mener stadig, at det at skrive under et møde er et tegn på, at de ikke koncentrerer sig fuldt ud. Find din notesbog frem og begynd at skrive, så du kan få de andre mødedeltagere til at føle sig trygge.

Prøv at doodle i grupper: Bed små grupper af mødedeltagere om at doodle sig gennem mødet på et stort fælles stykke papir. Det er en sjov måde at bryde isen på og få alle til at vænne sig til at doodle. Du kan endda indarbejde strategiske doodling-øvelser i løbet af mødet, f.eks. ved at bede hver gruppe om at repræsentere et aspekt af arbejdsgangen visuelt eller prøve en "doodling-only brainstorm": snart vil alle være på samme side!