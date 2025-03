Non, non, pas ce genre de Doodle : nous savons que vous utilisez déjà Doodle pour simplifier radicalement la planification des réunions. Nous parlons du gribouillage à l'ancienne.

Avez-vous déjà eu des problèmes à l'école pour avoir gribouillé sur votre cahier pendant le cours ? Eh bien, les temps ont certainement changé. Le PDG de Nike, Mark Parker, est célèbre pour ses gribouillages pendant les réunions. Les recherches montrent de plus en plus que le gribouillage, loin d'être une perte de temps, nous aide en fait à organiser nos pensées, à synthétiser des réseaux complexes d'informations et à améliorer notre productivité. Alors, est-il temps de sortir les stylos de couleur et de commencer à griffonner lors de votre prochaine réunion ? Laissez-nous vous guider, dans le guide Doodle de... eh bien, du gribouillage !

Les avantages du gribouillage

Dans une étude réalisée en 2009, deux groupes ont été invités à écouter un long message vocal laissé sur un répondeur. Un groupe est resté assis et a écouté. L'autre groupe a été invité à faire un simple exercice de gribouillage pendant qu'il écoutait. Ensuite, ils ont été testés sur leur capacité à se souvenir des informations transmises dans le message. Le groupe qui a griffonné pendant qu'il écoutait a obtenu de bien meilleurs résultats, se souvenant de 29 % d'informations en plus que l'autre groupe. Selon les recherches, le gribouillage améliore notre capacité à traiter et à retenir les informations. La théorie veut que le fait de prêter une attention continue à quelque chose pendant trop longtemps sollicite notre concentration et la fait vaciller. Le gribouillage offre juste assez de distraction pour détendre notre cerveau, ce qui lui permet de rester plus vif plus longtemps. Il n'est pas étonnant que Sunni Brown, auteur de "The Doodle Revolution", qualifie le gribouillage (https://www.wsj.com/articles/the-power-of-the-doodle-improve-your-focus-and-memory-1406675744) d'"outil de réflexion".

En plus d'améliorer la concentration, le gribouillage nous aide à traiter les informations à plusieurs niveaux. Imaginez que vous êtes dans une réunion et que vous écoutez ce qui se dit. Vous traitez certainement encore l'information, mais à un niveau purement auditif. En gribouillant, vous déployez également des styles d'apprentissage visuels et kinesthésiques : cela signifie que vous traitez l'information de trois manières différentes, ce qui vous permet de parvenir à une compréhension plus sophistiquée et plus complète des concepts clés.

Alors, où est le piège ?

Eh bien, les recherches suggèrent que même le gribouillage sans réfléchir peut stimuler la concentration. Mais pour faire de vos gribouillages un véritable outil de travail, il peut être utile d'essayer de développer un langage visuel simple, en veillant à ce que vos gribouillages soient visuellement liés aux informations que vous essayez de traiter. En même temps, il est important de se rappeler que vos gribouillages doivent être relativement simples. Ne vous laissez pas distraire par des dessins dignes de Mona-Lisa ; si vous êtes trop absorbé par vos gribouillages, vous ne pourrez plus traiter d'autres informations ! Enfin, si vous travaillez sur quelque chose de visuel, les gribouillages peuvent en fait être contre-productifs. Gardez donc les gribouillis pour les situations où vous absorbez des informations auditives.

Incorporez le gribouillage à votre prochaine réunion.

Vous êtes déjà convaincu des avantages du gribouillage ? Alors il est temps de faire comme Mark Parker et d'intégrer le gribouillage dans votre pratique de réunion. Voici comment :

Choisissez une appropriée (https://doodle.com/en/resources/blog/new-years-resolutions-hold-better-meetings-in-2019/) : comme nous l'avons dit, le gribouillage n'améliore pas la façon dont nous traitons les informations visuelles, donc si vous comptez sur des supports visuels, comme des powerpoints, pour faire passer votre message, gardez la session de gribouillage pour un autre jour. En revanche, une réunion de brainstorming est l'occasion idéale de voir comment le gribouillage peut améliorer le niveau d'engagement.

Encouragez le gribouillage : mettez à disposition beaucoup de matériel de gribouillage. Disposez du papier, des stylos et des crayons sur les tables, ou placez des tableaux blancs dans la pièce. Et si vous présidez la réunion, montrez l'exemple ! Certaines personnes pensent encore que le fait de griffonner pendant une réunion indique qu'elles ne sont pas pleinement concentrées. Sortez votre bloc-notes et commencez à griffonner pour mettre les autres participants à l'aise.

Essayez de griffonner en groupe : demandez à de petits groupes de participants de griffonner pendant la réunion sur une grande feuille de papier commune. C'est une façon amusante de briser la glace et de donner à chacun l'habitude de griffonner. Vous pouvez même intégrer des exercices de gribouillage stratégiques tout au long de la réunion, par exemple en demandant à chaque groupe de représenter visuellement un aspect du flux de travail, ou en organisant un "brainstorming uniquement par gribouillage" : bientôt, ils seront vraiment tous sur la même longueur d'onde !