Não, não, não esse tipo de Doodle: sabemos que você já está usando o Doodle para simplificar radicalmente a programação de reuniões. Estamos falando de rabiscos da velha guarda.

Você já teve problemas na escola por rabiscar em seu caderno durante as aulas? Bem, os tempos certamente mudaram. O CEO da Nike, Mark Parker, é famoso por rabiscar durante as reuniões. Pesquisas cada vez mais mostram que rabiscar, ao invés de ser uma perda de tempo, na verdade nos ajuda a organizar nossos pensamentos, sintetiza redes complexas de informação e aumenta a produtividade. Então, é hora de quebrar as canetas coloridas e começar a rabiscar em sua próxima reunião? Deixe-nos acompanhá-lo através dela, no guia Doodle para...bem, rabiscar!

Os benefícios do Doodling

Em um estudo de 2009, dois grupos foram convidados a ouvir uma longa mensagem de voz deixada em uma secretária eletrônica. Um grupo ficou parado e escutou. O outro grupo foi solicitado a fazer um simples exercício de rabiscar enquanto escutava. Em seguida, eles foram testados sobre o quão bem eles podiam se lembrar das informações transmitidas na mensagem. O grupo que rabiscou enquanto escutava, teve um desempenho muito melhor, recordando 29% mais informações do que o outro grupo. De acordo com a pesquisa, rabiscar de fato aumenta nossa capacidade de processar e reter informações. A teoria diz que prestar atenção contínua a algo por muito tempo na verdade sobrecarrega nosso foco e faz com que ele vacile. O doodling proporciona apenas distração suficiente para relaxar nossos cérebros, permitindo que eles permaneçam mais afiados por mais tempo. Não admira que Sunni Brown, autora de 'The Doodle Revolution', chamadoodling 'uma ferramenta de pensamento'.

Além de melhorar o foco, o rabisco nos ajuda a processar informações em vários níveis. Imagine que você está em uma reunião, e está ouvindo o que está sendo dito. Definitivamente você ainda está processando informações, mas em um nível puramente auditivo. Ao rabiscar, você também está implantando estilos de aprendizagem visuais e cinestésicos: isso significa que você está processando a informação de três maneiras diferentes, permitindo que você chegue a uma compreensão mais sofisticada e completa dos conceitos-chave.

Então, o que é a Apanha?

Bem, a pesquisa sugere que mesmo a rabiscada sem sentido pode estimular o foco. Mas, para realmente transformar seu rabisco em uma ferramenta de trabalho, pode ser útil tentar desenvolver uma linguagem visual simples, assegurando que seus rabiscos estejam visualmente conectados com as informações que você está tentando processar. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que seus rabiscos devem ser relativamente simples. Não se distraia com desenhos de nível Mona-Lisa-; se você ficar muito absorvido em seus rabiscos, você vai parar de processar qualquer outra informação! Finalmente, se você estiver trabalhando em algo visual, o rabisco pode ser contraproducente. Portanto, guarde os rabiscos para situações em que você esteja recebendo informações auditivas.

Incorporar Doodling em sua próxima reunião

Convencido dos benefícios de rabiscar, ainda? Então é hora de fazer como Mark Parker e incorporar o rabisco em sua prática de reunião. Eis como:

Escolha uma apropriada (https://doodle.com/en/resources/blog/new-years-resolutions-hold-better-meetings-in-2019/): como dissemos, rabiscar não melhora a maneira como processamos informações visuais, portanto, se você está confiando em recursos visuais, como powerpoints, para conseguir seu ponto de vista, guarde a sessão de rabiscar para outro dia. Uma reunião de brainstorming, por outro lado, é a oportunidade perfeita para ver como os rabiscos podem melhorar os níveis de engajamento.

Incentivar a rabiscar: disponibilizar muitos materiais para rabiscar. Tenha papel, canetas e lápis nas mesas, ou posicione quadros brancos ao redor da sala. E se você estiver presidindo a reunião, dê o exemplo! Algumas pessoas ainda pensam que rabiscar durante uma reunião envia uma mensagem de que não estão se concentrando totalmente. Tire seu caderno de anotações e comece a rabiscar, para colocar os outros participantes da reunião à vontade.

Tente rabiscar em grupos: peça aos pequenos grupos de participantes da reunião que rabisquem seu caminho através da reunião em um pedaço de papel grande e compartilhado. É uma maneira divertida de quebrar o gelo e fazer com que todos adquiram o hábito de rabiscar. Você poderia até incorporar exercícios estratégicos de rabiscar durante toda a reunião, como pedir a cada grupo que represente visualmente um aspecto do fluxo de trabalho, ou tentar um "brainstorming só de rabiscar": em breve, todos eles estarão realmente na mesma página!