Jak udostępnić kalendarz w aplikacji Microsoft Teams

Jeśli korzystasz z aplikacji Microsoft Teams do współpracy i komunikacji, być może zastanawiałeś się nad jej udostępnianie kalendarza funkcja. Pokażemy Ci, jak korzystać z kalendarza w aplikacji Microsoft Teams.

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Dostęp do kalendarza w aplikacji Microsoft Teams

Aby uzyskać dostęp do kalendarza, wystarczy otworzyć aplikację Microsoft Teams i przejść do paska bocznego po lewej stronie.

Zakładkę „Kalendarz” znajdziesz obok zakładek „Czat”, „Zespoły” i „Rozmowy”. Kliknij na nią, a zostaniesz przeniesiony do swojego osobistego kalendarza.

Umówienie spotkania

Po przejściu na stronę kalendarza kliknij przycisk „Nowe spotkanie”. Wprowadź niezbędne dane, takie jak tytuł spotkania, data, godzina i uczestnicy.

Aplikacja Microsoft Teams automatycznie wyśle zaproszenia do uczestników, a oni otrzymają powiadomienia w swoich kalendarzach.

Udostępnianie kalendarza

Udostępnienie kalendarza zespołowi to pestka.

Na stronie kalendarza kliknij przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu. Możesz udostępnić swój kalendarz konkretnym osobom lub całemu zespołowi. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco z Twoim harmonogramem i dostępnością.

Dostęp menedżera do Twojego kalendarza

Aplikacja Microsoft Teams oferuje różne opcje ustawień prywatności, dzięki którym możesz kontrolować, kto ma dostęp do Twojego kalendarza.

W większości organizacji przełożony ma domyślnie dostęp do Twojego kalendarza, ale możesz dostosować te ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usprawnianie planowania dzięki Doodle

Chociaż kalendarz w aplikacji Microsoft Teams stanowi doskonałe narzędzie do planowania na tej platformie, możesz znacznie zwiększyć swoje możliwości w zakresie planowania, integrując z nią aplikację Doodle.

Doodle to zaawansowane narzędzie do planowania spotkań online, które usprawnia proces ustalania optymalnych terminów spotkań, zwłaszcza w przypadku wielu uczestników z różnych stref czasowych.

Udostępnij swój kalendarz Załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i udostępnij swój kalendarz w kilka minut

Płynna integracja z Doodle

Aplikacja Doodle płynnie integruje się z Microsoft Teams, oferując kompleksowe rozwiązanie do planowania spotkań.

Łącząc swoje konto Doodle z aplikacją Microsoft Teams, możesz w prosty sposób planować spotkania poza swoją organizacją oraz z klientami zewnętrznymi, zapewniając płynny i sprawny przebieg całego procesu.