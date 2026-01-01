Comment partager un calendrier Microsoft Teams

Si vous utilisez Microsoft Teams pour la collaboration et la communication, vous vous êtes peut-être interrogé sur sa fonction partage de calendrier. Nous allons vous expliquer comment utiliser votre calendrier dans Microsoft Teams.

Accéder au calendrier dans Microsoft Teams

Pour accéder au calendrier, il vous suffit d'ouvrir Microsoft Teams et de vous rendre dans la barre latérale de gauche.

Vous trouverez l'onglet "Calendrier" à côté de "Chat", "Teams" et "Appels". Cliquez dessus pour accéder à votre calendrier personnel.

Planifier une réunion

Une fois sur la page du calendrier, cliquez sur le bouton "Nouvelle réunion". Complétez les informations nécessaires telles que le titre de la réunion, la date, l'heure et les participants.

Microsoft Teams enverra automatiquement des invitations aux participants, qui recevront des notifications dans leurs calendriers respectifs.

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Partager votre calendrier

Partager votre calendrier avec votre équipe est un jeu d'enfant.

Sur la page du calendrier, cliquez sur "Partager" dans le coin supérieur droit. Vous pouvez choisir de partager votre calendrier avec des personnes spécifiques ou avec toute une équipe. Vous pouvez ainsi vous assurer que tout le monde est au courant de votre emploi du temps et de vos disponibilités.

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Accès du gestionnaire à votre calendrier

Microsoft Teams propose différents paramètres de confidentialité qui vous permettent de contrôler qui peut consulter votre calendrier.

Par défaut, votre responsable aura accès à votre calendrier dans la plupart des organisations, mais vous pouvez ajuster ces paramètres pour les adapter à vos préférences.

Améliorer la planification avec Doodle

Le calendrier de Microsoft Teams est un excellent outil de planification au sein de la plateforme, mais vous pouvez améliorer vos capacités de planification en intégrant Doodle.

Doodle est une puissante solution de planification en ligne qui rationalise le processus de recherche des meilleures heures de réunion, en particulier lorsqu'il s'agit de plusieurs participants répartis sur différents fuseaux horaires.

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L'intégration transparente de Doodle

Doodle s'intègre de manière transparente à Microsoft Teams, offrant ainsi une solution de planification complète.

En connectant votre compte Doodle à Microsoft Teams, vous pouvez facilement planifier des réunions en dehors de votre organisation et avec des clients externes, en veillant à ce que l'ensemble du processus soit fluide et efficace.