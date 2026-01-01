Cómo compartir un calendario de Microsoft Teams

Si utilizas Microsoft Teams para colaborar y comunicarte, es posible que te hayas preguntado por su función compartir calendario. Le explicaremos cómo utilizar su calendario en Microsoft Teams.

Acceso al calendario en Microsoft Teams

Para acceder al calendario, basta con abrir Microsoft Teams y navegar hasta la barra lateral izquierda.

Encontrará la pestaña "Calendario" junto a "Chat", "Equipos" y "Llamadas". Haz clic en ella y accederás a tu calendario personal.

Programar una reunión

Una vez en la página del calendario, haz clic en el botón "Nueva reunión". Rellena los datos necesarios, como el título de la reunión, la fecha, la hora y los participantes.

Microsoft Teams enviará automáticamente invitaciones a los participantes, que recibirán notificaciones en sus respectivos calendarios.

Crea un Doodle

Compartir su calendario

Compartir tu calendario con tu equipo es muy fácil.

En la página del calendario, haz clic en "Compartir" en la esquina superior derecha. Puedes compartir tu calendario con personas concretas o con todo el equipo. Así te aseguras de que todo el mundo esté al día de tus horarios y disponibilidad.

Acceso de administradores a su calendario

Microsoft Teams ofrece varios ajustes de privacidad, que le permiten controlar quién puede ver su calendario.

Por defecto, en la mayoría de las organizaciones su administrador tendrá acceso a su calendario, pero usted puede ajustar esta configuración para adaptarla a sus preferencias.

Crea un Doodle

Mejora de la programación con Doodle

Aunque el calendario de Microsoft Teams es una gran herramienta para programar dentro de la plataforma, puedes mejorar tus capacidades de programación integrando Doodle.

Doodle es una potente solución de programación en línea que agiliza el proceso de búsqueda de los mejores horarios de reunión, especialmente cuando se trata de múltiples participantes en diferentes zonas horarias.

Integración perfecta de Doodle

Doodle se integra a la perfección con Microsoft Teams, ofreciendo una completa solución de programación.

Al conectar tu cuenta de Doodle con Microsoft Teams, puedes programar fácilmente reuniones fuera de tu organización y con clientes externos, garantizando que todo el proceso sea fluido y eficiente.