Como compartilhar um calendário do Microsoft Teams

Se você estiver usando o Microsoft Teams para colaboração e comunicação, talvez tenha se perguntado sobre o recurso compartilhamento de calendário. Vamos orientá-lo sobre como usar seu calendário no Microsoft Teams.

Acessando o calendário no Microsoft Teams

Para acessar o calendário, basta abrir o Microsoft Teams e navegar até a barra lateral esquerda.

Você encontrará a guia "Calendário" ao lado de "Bate-papo", "Equipes" e "Chamadas". Clique nela e você será levado ao seu calendário pessoal.

Agendamento de uma reunião

Quando você estiver na página do calendário, clique no botão "New Meeting" (Nova reunião). Preencha os detalhes necessários, como o título da reunião, a data, a hora e os participantes.

O Microsoft Teams enviará automaticamente convites aos participantes, e eles receberão notificações em seus respectivos calendários.

Compartilhando seu calendário

É muito fácil compartilhar o calendário com a sua equipe.

Na página do calendário, clique em "Share" (Compartilhar) no canto superior direito. Você pode optar por compartilhar o calendário com indivíduos específicos ou com toda a equipe. Isso garante que todos fiquem atualizados com sua agenda e disponibilidade.

Acesso do gerente ao seu calendário

O Microsoft Teams oferece várias configurações de privacidade, permitindo que você controle quem pode ver seu calendário.

Por padrão, seu gerente terá acesso ao seu calendário na maioria das organizações, mas você pode ajustar essas configurações para adequá-las às suas preferências.

Aprimorando o agendamento com o Doodle

Embora o calendário do Microsoft Teams seja uma ótima ferramenta para agendamento dentro da plataforma, você pode aumentar seus recursos de agendamento integrando o Doodle.

O Doodle é uma poderosa solução de agendamento on-line que simplifica o processo de encontrar os melhores horários para as reuniões, especialmente quando se trata de vários participantes em diferentes fusos horários.

Integração perfeita do Doodle

O Doodle se integra perfeitamente ao Microsoft Teams, oferecendo uma solução abrangente de agendamento.

Ao conectar sua conta do Doodle ao Microsoft Teams, você pode agendar facilmente reuniões fora da sua organização e com clientes externos, garantindo que todo o processo seja tranquilo e eficiente.